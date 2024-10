Český antimonopolní úřad provedl razii ve firmě Seznam

18. 10. 2024 / Albín Sybera

Úředníci antimonopolního úřadu ÚOHS provedli razii v kancelářích největší české internetové společnosti Seznam.cz v rámci šetření jejího postavení na trhu.



Seznam.cz je v Česku vážným konkurentem vyhledávače Google a jeho majitel miliardář Ivo Lukačovič v srpnu uvedl, že zvažuje vstup na burzu.



ÚOHS „provádí ve společnosti Seznam.cz neohlášenou kontrolu, v rámci které prověřuje podezření z antimonopolního jednání, zejména zneužití dominantního postavení,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda a odmítl se k tomu blíže vyjádřit.

„Jeden z nejtěžších dnů mého profesního života,“ napsal 16. října na Twitteru Ivo Lukačovič.



Zátah potvrdil i Seznam.cz, který uvedl, že příslušníci UOHS dorazili do firmy Seznam.cz 15. října. „Přestože nemáme informace o tom, že by byla zahájena jakákoli oficiální kontrola Seznam.cz, samozřejmě spolupracujeme,“ citoval web Seznam Zprávy (SZ) mluvčí Seznam.cz Anetu Kapucianovou, píše Albín Sybera na serveru Intellinews.



Jak uvedlo bne Intellinews, zpráva o prověrce ÚOHS na Seznam.cz se objevila minulý měsíc poté, co ji ÚOHS přiznal ve vlastním tiskovém prohlášení, které bylo zveřejněno v reakci na kritické články SZ, jejichž autory jsou přední čeští investigativní novináři Adéla Jelínková a Lukáš Valášek.



Reportáž SZ se zabývá kontakty mezi generálním ředitelem ÚOHS Petrem Mlsnou a Michalem Petříkem, který je obviněn za svou roli v celostátním korupčním skandálu zahrnujícím rozsáhlé a systematické manipulace s veřejnými zakázkami s využitím nabouraného loterijního systému.



V tiskovém prohlášení z 28. srpna UOHS napsal, že článek „může být varovným gestem ze strany Seznamu vůči úřadu [UOHS], který v poslední době začal sledovat kroky této firmy“.



ČTK připomněla, že v létě kontroverzní ministr spravedlnosti Pavel Blažek obvinil SZ z nezákonného zveřejnění videa, na němž policie zadržuje chomutovského primátora Marka Hrabáče z populistické strany ANO a které pořídil člověk ze sousední ubytovny.



Samostatně odstoupil šéfredaktor SZ Jakub Unger, který teprve v červnu nahradil Jiřího Kubíka. Unger spolupracoval se SZ posledních osm let a prozatím ho nahradí Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo a bývalý šéfredaktor Českého rozhlasu Plus.



Oznámení přichází jen několik dní poté, co Lukačovič vyvolal pobouření mezi českými novináři poté, co se ohradil proti zveřejňování datových analýz v SZ, které jako by podporovaly IT kompetence liberální České pirátské strany. Piráti opustili vládu v září poté, co byl lídr Ivan Bartoš odvolán premiérem Petrem Fialou kvůli údajné nekompetentnosti při spuštění nového systému digitálního povolování staveb.





Lukačovič analýzu, jejíž součástí bylo zveřejnění jejích dat ještě před zveřejněním celé analýzu, na Twitteru odsoudil, a SZ vyhodila autory Kateřinu Mahdalovou a Michala Škopa, což podnítilo spekulace o míře Lukačovičova vlivu na redakci SZ a údajném posunu jejího politického postoje doprava.







