Jak česká vláda pokrytecky "podporuje lidská práva"

"Fialova vláda se na začátku ledna 2022 přihlásila „k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva a o demokracii“. Loni v listopadu sice po trapném skandálu s důchody disidentů, který vyvolalahladovka dvou z nich, Jiřího Gruntoráda a Johna Boka, vzala své usnesení zpátky (což bylo ještě trapnější), ovšem doprovodilo to slovy, že to „v žádném případě to neznamená, že bychom se chtěli odkazu Charty vzdát“.





Celý ten plán je to to rozporuplnější, že zmíněné usnesení o tradicích Charty inicioval ministr vnitra Vít Rakušan, který už v červnu letošního roku oznámil plán evropské misi, jíž by chtěl vést, a která by se vydala do Sýrie vyjednávat o procesu navracení uprchlíků. „Nemůžeme jet na misi bez souhlasu oficiální autority. Určitě to není režim, kde bychom se shodovali v pohledu na lidská práva, ale komunikace s oficiálními autoritami tam být musí,“ prohlásil tehdy Rakušan. Řešit navracení uprchlíku s vládou, jejíž brutální a represivní politika je z ní v prvé řadě ze země vyhnala, se však s odkazem Charty moc nerýmuje."