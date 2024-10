„Naprostá zkáza": Podle OSN by trvalo 350 let, než by se ekonomika Gazy vrátila na úroveň před konfliktem

23. 10. 2024

Rozhlas BBC: Je tomu přesně dvacet let, co IRA spáchala atentát proti ministrům vlády Margaret Thatcherové během sjezdu Konzervativní strany v Brightonu. Čtyři ministři byli usmrceni a sama Thatcherová o vlásek unikla zavraždění. Kupodivu, Thatcherová na tento atentát nereagovala vybombardováním Severního Irska včetně škol, kostelů a nemocnic a nesrovnala Severní Irsko se zemí, tak, jak to udělal Izrael s Gazou. Divné, že?



Zpráva OSA uvádí, že „intenzivní vojenské operace v Gaze způsobily bezprecedentní humanitární, environmentální a sociální katastrofu“





Rok trvající válka mezi Izraelem a Hamásem zanechala v Gaze „naprostou zkázu“ a trvalo by 350 let, než by se ekonomika vrátila na úroveň před konfliktem, varovala OSN.



Ve zprávě o ekonomických nákladech války, kterou vypracovalo její obchodní a rozvojové křídlo (Unctad), OSN uvedla, že boje od 7. října loňského roku, kdy Hamás zabil více než 1 000 Izraelců, zdevastovaly zbytky hospodářství a infrastruktury Gazy.





Zpráva, která byla minulý měsíc předložena Valnému shromáždění OSN, uvádí, že hospodářská činnost v celé Gaze - která byla před válkou slabá - se zastavila, kromě minimálních humanitárních zdravotnických a potravinářských služeb poskytovaných v podmínkách vážného nedostatku vody, pohonných hmot a elektřiny a značných omezení přístupu.



Stavební výroba poklesla o 96 %, zemědělská výroba o 93 %, výroba o 92 % a výroba v sektoru služeb o 76 %. Mezitím nezaměstnanost v prvním čtvrtletí roku 2024 dosáhla 81,7 %, což je podle OSN míra, která se bude pravděpodobně zhoršovat nebo přetrvávat po celou dobu trvání vojenské operace.



„Intenzivní vojenské operace v Gaze vyústily v bezprecedentní humanitární, environmentální a sociální katastrofu a posunuly Gazu z fáze de-rozvoje do naprosté zkázy,“ uvádí se ve zprávě.



„Dalekosáhlé důsledky budou přetrvávat ještě několik let a návrat Gazy do původního stavu může trvat desítky let.



„Jakmile bude dosaženo příměří, návrat k trendu růstu z let 2007-2022 by znamenal, že by Gaze trvalo 350 let, než by obnovila HDP na úroveň z roku 2022.“



Zpráva uvádí, že posledních 12 měsíců vojenských akcí následovalo po období let 2007-2022, kdy byla ekonomika Gazy vážně postižena omezeními pohybu zboží a osob, která zavedl Izrael.



OSN uvedla, že ztráta příjmů způsobená omezeními a vojenskými operacemi je „ohromující“.



„Podle důkladných odhadů popsaných v této zprávě se odhaduje, že kdyby tato omezení neexistovala, byl by do konce roku 2023 hrubý domácí produkt (HDP) Gazy v průměru o 77,6 % vyšší než jeho skutečná úroveň.





„To znamená konzervativně odhadovanou kumulativní ztrátu 35,8 miliardy USD nerealizovaného potenciálu HDP v období 2007-2023 - což odpovídá 17násobku HDP Gazy v roce 2023.“







Unctad uvedl, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 zaznamenala Gaza největší hospodářský propad v novodobé historii. HDP se ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2023 snížil o 80,8 %, zatímco HDP na obyvatele se ve stejném období snížil o 81,4 %.



V prvních třech čtvrtinách roku 2023 - před začátkem války - klesala ekonomika Gazy ročním tempem přibližně 3 %. V roce 2023 se jako celek snížila o 22,6 %, přičemž 90 % tohoto poklesu připadá na čtvrté čtvrtletí.Zpráva uvádí, že do konce července 2024 utrpělo určité škody 88 % školních budov, 21 z 36 nemocnic bylo mimo provoz a 45 ze 105 základních zdravotnických zařízení bylo nefunkčních. Více než 62 % obytných budov bylo poškozeno nebo zničeno a více než 59 % infrastruktury v oblasti vodohospodářství, sanitace a hygieny bylo silně poškozeno, což mělo dopad na vodovodní a kanalizační služby.