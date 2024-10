Tím, že útočíme na Írán, si svět uvědomí, jak jsme v Izraeli mocní, říká izraelský ministr obrany

24. 10. 2024

Yoav Gallant navštívil posádky letadel na letecké základně Hatzerim a dal jasně najevo, že Izrael má stále v úmyslu vrátit úder v reakci na íránský raketový útok z 1. října.



Plánovaný letecký útok na Írán umožní světu pochopit vojenskou sílu Izraele, vyjádřil se ministr obrany Yoav Gallant.



Gallant ve středu navštívil posádky letadel na letecké základně Hatzerim a dal jasně najevo, že Izrael má stále v úmyslu úder vrátit.



„Až zaútočíme v Íránu, pochopí v Izraeli i jinde, co vaše přípravy zahrnovaly,“ řekl Gallant posádkám na videu, které šířil jeho úřad.



Na Twitteru Gallant přidal další části svého rozhovoru s personálem letectva.



„V rozhovoru s nimi jsem zdůraznil - až zaútočíme na Írán, všichni pochopí vaši sílu, proces příprav a výcviku - každý nepřítel, který se pokusí poškodit stát Izrael, zaplatí vysokou cenu,“ řekl ministr.



Rozsah izraelského seznamu cílů byl předmětem dlouhých rozhovorů mezi izraelskými představiteli a Bidenovou administrativou, která je vyzvala, aby neútočili na infrastrukturu íránského ropného průmyslu ani na jeho jaderný program. Washington se obává eskalace situace, zejména v posledních dvou týdnech před prezidentskými volbami v USA.



Izrael již bojuje na několika frontách. V Libanonu ve středu Hizballáh potvrdil smrt Hašema Safieddína, který se měl stát Nasralláhovým nástupcem. Izrael tvrdil, že Safieddine byl zabit při leteckém útoku na začátku tohoto měsíce spolu s Alím Husajnem Huzimou, šéfem zpravodajské jednotky Hizballáhu.



Hizballáh ve svém prohlášení uvedl, že Safieddine strávil většinu svého života ve službách hnutí a že „kompetentně řídil“ výkonnou radu - nejvyšší politický rozhodovací orgán Hizballáhu. Skupina slíbila, že bude pokračovat v „této cestě odporu a džihádu“.



Smrt Safieddína, který je nejvyšším představitelem Hizballáhu zabitým od Nasralláhova zabití, zpochybňuje vedení skupiny. Současnou de facto veřejnou tváří skupiny je Naím Kásem, zástupce generálního tajemníka, který však dosud nebyl vybrán jako její stálý vůdce. Přestože většina vysokého vojenského velení a nejvyšších politických představitelů byla v uplynulých třech měsících zabita Izraelem, Hizballáh prohlásil, že organizace si zachovává schopnost bojovat proti Izraeli.



Ve středu také Izraelské obranné síly (IDF) obvinily šest novinářů Al-Džazíry v Gaze z „vojenské příslušnosti“ k Hamásu nebo palestinskému Islámskému džihádu.



Výbor na ochranu novinářů (CPJ) reagoval skepticky a poukázal na to, že „Izrael opakovaně vznesl podobná neprokázaná tvrzení, aniž by předložil věrohodné důkazy“.



„Po červencovém zabití zpravodaje Al Džazíry Ismaila Al Ghoula předložily IDF již dříve podobný dokument, který obsahoval rozporuplné informace a ukazoval, že Al Ghoul, narozený v roce 1997, "získal vojenskou hodnost v Hamásu v roce 2007" - kdy by mu bylo 10 let,“ uvádí se v prohlášení CPJ na Twitteru.





V uprchlickém táboře Džabalíja v severní části Gazy IDF pokračovaly ve shromažďování palestinských mužů, protože se snažily ukončit odpor v této oblasti, a to více než rok po zahájení války v Gaze. V prohlášení IDF se uvádí, že se vzdalo nejméně 150 mužů, kteří byli zadrženi. OSN odhaduje, že za poslední dva týdny uprchlo ze severu Gazy na jižní konec pobřežního pásma asi 60 000 lidí, kteří čelí izraelským příkazům k evakuaci, vojenským úderům a hrozivému nedostatku potravin, vody a léků.







