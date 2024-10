Frontex: Jednejte pro záchranu životů na moři

24. 10. 2024

Kampaň vyzývá Agenturu EU pro pohraniční a pobřežní stráž, aby jednala #WithHumanity





Frontex, pohraniční agentura EU, běžně neinformuje nevládní záchranné lodě ve Středozemním moři, když spatří lodě v nouzi, ani pravidelně nevydává nouzová upozornění.

To přispívá ke zpožděním, kterým se lze vyhnout, a k tragickým ztroskotáním lodí, jakož i k nucenému vracení lidí do zemí, kde jim hrozí týrání.

Nová kampaň žádá agenturu Frontex, aby dodržovala své závazky vyplývající z práva EU a mezinárodního práva a naši společnou lidskost tím, že upřednostní záchranu životů na moři, a žádá příznivce kampaně, aby tlačili na úředníky, aby zlepšili politiku.



(Brusel 24. října 2024) - Agentura Evropské unie pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex by měla využívat své kapacity leteckého dohledu k zajištění včasné záchrany plavidel v nouzi, uvedla dnes organizace Human Rights Watch, která zahájila novou kampaň #WithHumanity.

„Letadla a drony agentury Frontex by měly využít svůj pohled na Středozemní moře k záchraně životů,“ uvedla Judith Sunderlandová, zástupkyně ředitele organizace Human Rights Watch pro Evropu a Střední Asii. „Vzhledem k tomu, že ve Středozemním moři každoročně umírají tisíce lidí, je nezbytné, aby agentura Frontex udělala vše, co je v jejích silách, a pomohla zajistit, aby lidé na lodích, které nejsou způsobilé k plavbě, byli zachráněni a dopraveni do bezpečí.“







Vzhledem k tomu, že evropští představitelé zdvojnásobují plány na zabránění příchodu lidí na území EU a na urychlení deportací, je o to důležitější mít na paměti naši společnou lidskost, uvedla organizace Human Rights Watch. Lidé prchající před útlakem a strádáním budou i nadále podstupovat stále nebezpečnější cesty a neměli by být ponecháni napospas.V současné době, když letadla a drony agentury Frontex odhalí ve Středozemním moři lodě s žadateli o azyl, uprchlíky a migranty, agentura zalarmuje záchranná koordinační centra v členských státech EU a také v Libyi a Tunisku. Neinformuje však systematicky nevládní záchranné lodě v oblasti ani pravidelně nevydává nouzová upozornění, aby zmobilizovala všechna plavidla v okolí. To vedlo k tomu, že lidé byli zadrženi libyjskými a tuniskými silami a násilně vráceni do těchto zemí, kde čelí závažnému porušování lidských práv. Neschopnost systematicky vydávat nouzová varování může rovněž přispívat ke zpožděním, kterým se lze vyhnout, a k tragickým ztroskotáním.Podle Mezinárodní organizace pro migraci za posledních deset let ve Středozemním moři zahynulo nebo bylo pohřešováno více než 30 500 lidí, přičemž jen od ledna 2024 zahynulo nebo bylo pohřešováno nejméně 1 600 osob.Analýza leteckého dohledu agentury Frontex z roku 2022, kterou provedly organizace Human Rights Watch a Border Forensics, dospěla k závěru, že se agentura svými postupy podílí na dobře zdokumentovaném útlaku a svévolném zadržování na dobu neurčitou a na dalším závažném porušování lidských práv v Libyi. Na záchranné lodi Lékařů bez hranic (MSF) Geo Barents v září 2024 provedla organizace Human Rights Watch hloubkové rozhovory s 11 zachráněnými osobami.Všichni z nich zažili zneužívání, včetně údajného sexuálního násilí, nucených prací a bití, v oficiálních libyjských zadržovacích centrech nebo v zajetí převaděčů. Lodní porodní asistentka uvedla, že dvě ze zachráněných žen zjistily, že jsou těhotné v důsledku znásilnění. Mnoho z dotazovaných osob bylo po zadržení na moři opakovaně zadrženo.Dvacetiletý Etiopan prchající před konfliktem v etiopském regionu Amhara byl na začátku tohoto roku zadržen libyjskou pobřežní stráží a čtyři měsíce držen ve vazební věznici al-Nasr v Zawíji (známé také jako věznice Usáma). Ředitel zadržovacího zařízení podle něj požadoval za jeho propuštění 3 000 USD. Nemohl zaplatit, a tak prý pracoval, uklízel a tlumočil, dokud ho ředitel po téměř čtyřech měsících nepropustil. Při popisu věznice řekl: „Chytili spoustu lidí na moři, platí za to, aby se dostali ven.“Koordinace Frontexu s tuniskými ozbrojenými silami za účelem umožnění záchytů je znepokojivá také vzhledem ke zhoršené situaci v oblasti lidských práv v zemi obecně a riziku vážného poškození migrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků, uvedla organizace Human Rights Watch.Zatímco černošští Afričané čelili zvláštní diskriminaci a zneužívání ze strany tuniských úřadů, včetně kolektivního vyhoštění, 24letý Syřan sdělil organizaci Human Rights Watch, že byl také postižen.Uvedl, že tuniské síly použily nebezpečné manévry na moři, když v únoru 2024 zadržely jeho loď a následně ho spolu se zhruba stovkou dalších lidí vyhostily do Libye, kde byl držen v detenčním centru al-Assa. Za propuštění musel zaplatit 1 500 dolarů. Ve společném prohlášení, které 10. října podepsalo 64 organizací, včetně organizace Human Rights Watch, byla EU vyzvána, aby nepovažovala Tunisko za bezpečné místo pro převzetí zachráněných osob.Ztroskotání lodi Pylos v roce 2023 ukázalo fatální důsledky úzké definice nouze. Poté, co agentura Frontex spatřila v řecké pátrací a záchranné oblasti silně přeplněný dřevěný člun, informovala příslušné pobřežní orgány, ale nevydala nouzové upozornění pro všechna plavidla v oblasti s odůvodněním, že neexistuje „bezprostřední riziko ztráty života“. O několik hodin později se loď převrátila a o život přišlo více než 600 lidí.Přestože důkazy naznačují, že řecká pobřežní stráž sehrála při ztroskotání lodi přímou roli, rychlé jednání agentury Frontex mohlo tragédii zabránit. Vyšetřování evropského veřejného ochránce práv dospělo v únoru 2024 k závěru, že agentura Frontex měla „nedostatečné pokyny“, jak reagovat na mimořádné námořní události, „včetně vydávání nouzových signálů“.Správně použitá podpora letadel a dronů agentury Frontex může pomoci zachránit životy. Například 14. října 2023 sdílelo letadlo agentury Frontex souřadnice přeplněného nafukovacího voru přes otevřený rádiový kanál a později se na místo vrátilo a souřadnice aktualizovalo. Záchranná loď MSF Geo Barents nakonec dokázala provést noční záchrannou akci a zachránit 64 lidí, včetně žen a dětí. Jak řekla Fulvia Conteová, vedoucí pátracího a záchranného týmu MSF, „mít přesné souřadnice pořízené z oblohy pomocí termokamery samozřejmě při hledání člunu pomáhá“.Agentura Frontex by měla podniknout konkrétní kroky, aby využila své technologie a odborné znalosti k záchraně životů, uvedla organizace Human Rights Watch. Agentura by měla zajistit, aby poloha lodí v nouzi, které letadla Frontexu spatří, byla systematicky předávána záchranným lodím v oblasti provozovaným nevládními skupinami, a měla by častěji vydávat nouzová upozornění na základě široké definice nouze. Letadla Frontexu by také měla monitorovat případy nouze a v případě potřeby poskytnout pomoc.Human Rights Watch prostřednictvím kampaně #WithHumanity žádá veřejnost, aby se blíže zabývala ohroženými životy a právy ve Středozemním moři a sdílenou lidskostí s těmi, kteří se vydávají na cestu přes moře, a aby požadovala opatření ze strany odpovědných orgánů. Jedná se o první část širší kampaně, která vyzývá EU, aby upustila od snahy přenést odpovědnost na třetí země, jako je Libye, Tunisko, Libanon, Turecko a Egypt, kde jsou migranti, žadatelé o azyl a uprchlíci vystaveni porušování lidských práv. Místo toho by EU měla prosazovat lidská práva a jednat účinněji, aby zajistila bezpečné a legální cesty do Evropy.„Doufáme, že když se zaměříme na touhy lidí, kteří se vydávají na tyto nebezpečné cesty, lidé v celé Evropě se k nám připojí a budou naléhat na agenturu Frontex, aby upřednostnila záchranu životů na moři,“ uvedl Sunderland. „Evropská pobřežní stráž by měla dodržovat právo EU a mezinárodní právo a náš společný závazek k lidskosti a ochraně života.“