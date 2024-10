Podle libanonského ministerstva zdravotnictví bylo v Libanonu izraelskými silami zabito více než 2 500 osob

24. 10. 2024

Na jižních předměstích Bejrútu byly zaznamenány silné izraelské údery, některé údajně s předchozím varováním, jiné bez něj.



Podle arabské Al Džazíry došlo v noci na čtvrtek k devíti úderům v jižním Bejrútu.



Libanonská média uvedla, že čtyři izraelské údery zničily obytný komplex v al-Laylaki na jižním předměstí Bejrútu, informovala agentura AFP.



Timour Azhari z agentury Reuters sdílel záběry z těchto úderů:



Timour Azhari z agentury Reuters sdílel záběry z těchto úderů:





Libanonské ministerstvo zdravotnictví: Izraelské síly v posledních týdnech zabily 2574 lidí



Izraelské síly od svých útoků po celém Libanonu zabily 2 574 lidí a 12 001 dalších zranily , uvedlo ve středu v novém prohlášení tamní ministerstvo zdravotnictví.

Pezeškian na plenárním zasedání Brics vyzval členy, aby „využili všech svých kolektivních i individuálních schopností k ukončení války v Gaze a Libanonu“.







Izraelské údery v noci na středu zasáhly jižní předměstí Bejrútu, srovnaly se zemí několik budov a zničily kanceláře libanonského vysílání. Libanonské státní sdělovací prostředky informovaly o 17 izraelských náletech, při nichž bylo srovnáno se zemí šest budov, což znamenalo jednu z nejnásilnějších nocí v oblasti od vyostření konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem před měsícem. Ministerstvo zdravotnictví země uvedlo, že jedna osoba byla zabita a pět dalších, včetně dítěte, bylo zraněno. Proíránský list Al-Mayadeen uvedl, že izraelský úder byl zaměřen na kancelář, kterou tam vyklidil.



Izraelské síly od svých útoků po celém Libanonu zabily 2 574 lidí a 12 001 dalších zranily, uvedlo ve středečním prohlášení ministerstvo zdravotnictví země. Za posledních 24 hodin bylo při izraelských úderech na Libanon zabito nejméně 28 lidí, uvedlo.



Při izraelských úderech na území Gazy zahynulo ve středu 42 lidí, izraelské síly zintenzivnily obléhání severních částí palestinského území. Z nejméně 42 osob, které byly ve středu hlášeny jako mrtvé při izraelských vojenských úderech na celém území, bylo 37 mrtvých v severní části Gazy. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že od zahájení nové izraelské ofenzívy na severu Gazy bylo zabito nejméně 650 lidí. Civilní záchranná služba v Gaze uvedla, že všechny její operace v severní Gaze byly pozastaveny poté, co izraelské síly zadržely pět zaměstnanců a vybombardovaly jediný hasičský vůz.



Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) uvedla, že jeden z jejích zaměstnanců byl ve středu zabit při zásahu vozidla Unrwa v Deir Al-Balah v centrální části pásma Gazy. Civilní záchranná služba Gazy uvedla, že tři její záchranáři byli zraněni v severní Gaze při podle ní „cíleném úderu“, jehož cílem bylo vytlačit je z Džabalíje. Zdravotníci a civilní záchranáři uvedli, že desítky těl Palestinců zabitých izraelskou palbou v Džabalíji a jejím okolí byly roztroušeny na okrajích silnic a pod sutinami, kam se lékařské týmy nemohly dostat.



Izrael ve středu provedl nálety v Tyru, jednom z největších měst na jihu Libanonu, které se v uplynulém roce stalo útočištěm pro tisíce rodin vysídlených v důsledku bojů dále na jihu. Izrael začal město zapsané na seznamu UNESCO bombardovat zhruba tři hodiny poté, co jeho armáda vydala na internetu rozkaz, aby obyvatelé opustili centrální oblasti. Videozáznamy ukazovaly, jak se mezi obytnými budovami v centru města valí velké chuchvalce kouře.



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant uvedl, že plánované letecké údery na Írán umožní světu pochopit vojenskou sílu Izraele. Blízký východ se již více než tři týdny připravuje na hrozící izraelskou odpověď na íránský raketový útok z 1. října, který byl zase odvetou za to, že Izrael zabil vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha. Gallant ve středu navštívil posádky letadel na letecké základně Hatzerim a dal jasně najevo, že Izrael má stále v úmyslu úder vrátit.



Hizballáh potvrdil smrt Hashema Safieddineho, který měl být Nasralláhovým nástupcem. Izrael tvrdil, že Safieddine byl zabit při leteckém útoku na začátku tohoto měsíce spolu s Alím Husajnem Hazimou, vedoucím zpravodajské jednotky Hizballáhu. Smrt Safieddineho, který je nejvyšším představitelem Hizballáhu zabitým od Nasralláhova zabití, dále zpochybňuje vedení skupiny. Ve středečním prohlášení Hizballáh slíbil, že bude pokračovat v „cestě odporu a džihádu“, které Safieddine celý život sloužil.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že jeho země sleduje „velmi, velmi, velmi pečlivě“ snahy Izraele o usnadnění dodávek humanitární pomoci do Gazy. Obvinil Izrael, že již dříve ustoupil od slibů trvalých dodávek. Blinken uvedl, že úspěch Izraele v boji proti Hamásu přinesl „velkou cenu“ palestinským civilistům.



USA se domnívají, že nyní, když byl v Gaze izraelskými silami zabit vůdce Hamásu Jahjá Sinvar, existuje větší šance na dohodu o propuštění rukojmích mezi Hamásem a Izraelem, řekl Blinken. Poté, co označil Sinvara za „hlavní překážku“ dosažení dohody, bylo rovněž oznámeno, že Blinken koncem tohoto týdne navštíví Londýn, aby se setkal s arabskými vůdci. Vysoký představitel Hamásu Dr. Basem Naim naznačil, že Blinken tento týden návštěvou Izraele ztrácel čas.



Podle libanonského představitele záchranáři v pondělí nalezli těla ženy a jejího sedmiletého dítěte po izraelském leteckém útoku poblíž největší libanonské veřejné nemocnice v jižním Bejrútu. Nejméně 18 lidí, včetně čtyř dětí, bylo zabito a více než 60 dalších zraněno poté, co izraelský úder zasáhl několik budov v blízkosti univerzitní nemocnice Rafika Harírího. Izraelská armáda uvedla, že zasáhla „teroristický cíl Hizballáhu“ v blízkosti nemocnice, aniž by uvedla podrobnosti, a trvala na tom, že nemocnice nebyla cílem útoku.



Izraelské obranné síly obvinily šest novinářů Al-Džazíry v Gaze z „vojenské příslušnosti“ k Hamásu nebo palestinskému Islámskému džihádu. Výbor na ochranu novinářů (CPJ) reagoval skepticky a uvedl, že „Izrael opakovaně vznesl podobná neprokázaná tvrzení, aniž by předložil věrohodné důkazy“.











Podle OSN izraelské nálety na Libanon v uplynulém měsíci obrátily tento uprchlický proud a vyhnaly zpět přes chaotické a přeplněné hraniční přechody odhadem 425 000 lidí - většinou žen a dětí.Přibližně 70 % osob, které se dostaly přes tento přechod, jsou Syřané, ale libanonští civilisté - většina z nich pravděpodobně pochází z bašt Hizballáhu na jihu Libanonu a z údolí Bekaa - také hledají bezpečí v zemi, kterou stále sužují ekonomické rozpory, rozdělení a násilí.Pro mnoho Syřanů, kteří se vracejí domů po letech života v exilu, je cesta domů nebezpečná.Na hraničních přechodech a kontrolních stanovištích na území režimu se objevují zprávy o zmizeních, výsleších, zadrženích, nuceném odvodu, podplácení, bití a obtěžování vracejících se uprchlíků.„Izraelské nálety na oblast v okolí Al-Laylaki zničily šest budov,“ uvedla ve středu tisková agentura podle agentury Agence France-Presse.NNA dodala, že se jednalo o „nejsilnější útoky v oblasti od začátku války“.Severské země vyzvaly Izrael, aby zajistil agentuře OSN trvalý a neomezený humanitární přístup k palestinským uprchlíkům.Uprostřed pokračující katastrofální humanitární situace v Gaze by zastavení jakékoli činnosti této organizace mělo zničující důsledky pro statisíce civilistů, kterým Unrwa poskytuje služby.Upozornila, že pokud by orgán OSN nebyl nadále schopen vykonávat své základní úkoly, mohlo by to dále destabilizovat situaci v regionu „a mohlo by to zásadně ohrozit vyhlídky na dvoustátní řešení“.Skupina ve středu v samostatném prohlášení uvedla, že při střetech s izraelskými jednotkami poprvé použila „přesné rakety“ a nové typy bezpilotních letounů.Uvedla, že se jí podařilo zatlačit izraelské jednotky při střetech v několika pohraničních vesnicích na jihu Libanonu.Izraelský úder v noci na středu zasáhl kancelář využívanou libanonskou vysílací společností Al Mayadeen v jižním Bejrútu, uvedla stanice.Kancelář vysílání byla zasažena při útoku na několikapatrovou budovu na jižním předměstí libanonského hlavního města, uvedla agentura Reuters s odvoláním na své zdroje.Al Mayadeen již dříve obvinila Izrael, že se záměrně zaměřuje na její novináře, s odkazem na propalestinský postoj stanice a proíránské regionální vojenské spojenectví. Izraelské úřady se snažily zablokovat internetové stránky Al Mayadeen a zabavit vybavení spojené s touto stanicí.Jak jsme již dříve informovali, Si se ve středu na okraj summitu Brics v Rusku setkal se svým íránským protějškem Masúdem Pezeškianem.Čínská státní média Sin-chua uvedla, že Si se během setkání s Pezeškianem vyjádřil k příměří v Gaze.