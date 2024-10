Americké prezidentské volby: Harrisová se těší podpoře některých republikánů, zatímco její kampaň odsuzuje Trumpovu hrozbu, že vyhodí soudce Jacka Smithe

25. 10. 2024

V krátkém vystoupení pro tisk ve Filadelfii před odjezdem na předvolební akci v Georgii Kamala Harrisová poděkovala dvěma republikánským politikům, kteří oznámili, že budou hlasovat pro ni.



Bývalý kongresman Fred Upton z Michiganu a starosta města Waukesha ve Wisconsinu Shawn Reilly při oznámení podpory Harrisové uvedli své obavy z Donalda Trumpa.



„Myslím, že je to i nadále důkazem toho, že lidé, kteří byli v naší zemi vůdčími osobnostmi, bez ohledu na svou politickou stranu, chápou, co je v sázce. A v mnoha případech se odvážně staví na stranu toho, co potřebujeme, tedy prezidenta Spojených států, který chápe povinnost dodržovat ústavu Spojených států a naši demokracii,“ řekla Harrisová.



Udeřila také na Donalda Trumpa, který se odmítl zúčastnit druhé debaty s Harrisovou pořádané CNN, k níž mělo dojít včera večer. Místo toho viceprezidentka vystoupila samostatně v diskusi, kterou televize uspořádala s nerozhodnutými voliči ve Filadelfii.



Zde je její vyjádření:



Co se týče včerejšího večera, opět se Trump neukázal, odmítl se zúčastnit debaty CNN a jeho štáb jasně říkal, že je vyčerpaný. A smutné na tom je, že se snaží být prezidentem Spojených států, což je pravděpodobně nejtěžší práce na světě, a je vyčerpaný.



Včera večer jsem řekla, co mám na mysli, a to, že americký lid je postaven před velmi vážné rozhodnutí, a to včetně toho, co musíme pochopit, že se stane počínaje 20. lednem, při této volbě. Buď máte na výběr, že Donald Trump bude sedět v Oválné pracovně a bude zuřit, spřádat plány na pomstu, odplatu, sepisovat svůj seznam nepřátel, nebo to, co budu dělat já, což je reagovat na lidi, jako byli lidé včera večer, se seznamem úkolů, pochopením potřeby pracovat na pozvednutí amerického lidu, ať už prostřednictvím otázky cen potravin a jejich snížení, nebo investic do naší ekonomiky, investic do našich malých podniků, investic do našich rodin.

Voto Latino, špičková nezisková organizace zaměřená na občanskou angažovanost, jejímž cílem je posílit postavení latinskoamerických voličů, zahájila novou kampaň s cílem zvýšit povědomí o tom, co znamená pro Latinoameričany Projekt 2025.



Organizace identifikovala části Projektu 2025, které by měly na latinskoamerickou komunitu nejvíce negativní dopad, a přeložila tyto části do španělštiny. Voto Latino spouští placenou reklamu v Arizoně, Severní Karolíně, Nevadě, Pensylvánii a Michiganu, aby tuto iniciativu propagovala v kampani za 3,5 milionu dolarů.



Trump se snažil distancovat od iniciativy podporované nadací Heritage Foundation, která má za cíl zrekonstruovat americkou vládu a která zahrnuje plány na zákaz potratů a hromadné propouštění státních zaměstnanců, protože průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že je pro něj politickou přítěží. Institut Vera Institute for Justice uvedl, že ustanovení týkající se imigrace jsou „určena k zahájení masových deportací“.



„Jakkoli se bývalý prezident Trump snaží od Projektu 2025 distancovat, nenecháme se oklamat: Víme, že v případě vítězství bude tento extremistický program realizovat. Je jasné, že Projekt 2025 nás vrátí zpět tím, že rozvrátí strukturu naší země prostřednictvím extrémně konzervativních snah o nastolení regresivní vize pro náš národ,“ uvedla v tiskové zprávě oznamující kampaň Maria Teresa Kumar, prezidentka a spoluzakladatelka organizace Voto Latino.



„Hrozby, které Projekt 2025 představuje pro naši komunitu, jsou jasné a aktuální. Projekt 2025 se nejvíce dotkne latinskoamerických voličů a dalších barevných voličů.“



„Máme moc zajistit, aby se extremistický program neuskutečnil, a to tím, že naše hlasy budou v listopadu slyšet u volebních uren,“ uvedla také Kumarová. „V těchto volbách je oprávněno volit více než 36 milionů Latinoameričanů. Máme povinnost se navzájem informovat o potenciálních nebezpečích spojených s Trumpovou agendou, jak je vidět v Projektu 2025, a o dopadech, které bude mít na nás, naše komunity a naše rodiny.“



Donald Trump se neúnavně snaží získat mužské voliče a podle některých měřítek se jeho úsilí zdá být účinné.



Podle průzkumu USA Today/Suffolk University Trump u mužů poráží Kamalu Harrisovou v poměru 53 ku 37 procentům, zatímco viceprezident získává ženy v poměru 53 ku jeho 36 procentům.



Zdá se, že Trumpova krajně pravicová politika oslovuje zejména bílé mužské voliče, a tento trend má různá vysvětlení. Někteří zastávají názor, že jde o čirý sexismus, jiní se domnívají, že je to způsobeno údajnou epidemií osamělosti mužů a nejistotou ohledně jejich role v americké společnosti.





Do dne voleb zbývají necelé dva týdny a údaje naznačují, že v několika klíčových státech dosáhlo předčasné hlasování masivních čísel.



Svůj hlas již odevzdalo přibližně 25 milionů Američanů. Přinejmenším část tohoto nárůstu byla vyvolána tím, že se republikáni rozhodli volit předčasně kvůli směřování Donalda Trumpa.



V bojovém státě Georgia, který Trump v roce 2020 prohrál o pouhých 11 779 hlasů, odevzdalo svůj hlas buď poštou, nebo osobně více než 1,9 milionu Američanů. V Severní Karolíně hlasovalo předčasně 1,7 milionu voličů, a to i přes katastrofální zářijový hurikán Helene.



Zatímco Trump důrazně vyzval své příznivce, aby se dostavili k volebním urnám, a na shromáždění v Georgii prohlásil: „Prostě volte - ať už jakýmkoli způsobem“, demokraté a pokrokáři rovněž vyzývají k předčasnému hlasování. Senátní demokraté v úterý zveřejnili zprávu, v níž vyzývají Američany, aby volili co nejdříve, a odpovídají na otázky, proč by výsledky nemusely být známy v noci voleb.



Na univerzitních kampusech se zastánci volebního práva snaží zvýšit přístup studentů k předčasným volbám. Například na Minnesotské univerzitě v úterý studentská samospráva zorganizovala jednodenní volební místnost.





Donald Trump dal jasně najevo, že ukončí snahu o vyvození právní odpovědnosti za údajnou snahu zvrátit volby v roce 2020 a skrýt tajné dokumenty, a v rozhovoru uvedl, že by v případě svého zvolení vyhodil zvláštního soudniho poradce Jacka Smithe „během dvou sekund“. Tento komentář vyvolal rozruch ze strany kampaně Kamaly Harrisové, která se snaží přesvědčit voliče, že Trump by ve druhém funkčním období vládl jako diktátor. Mezitím se viceprezidentka připravuje na svůj zítřejší mítink v Houstonu, kde se k ní údajně připojí i Beyoncé. Později dnes ji uvidíme v Georgii na předvolební akci naplánované na 19 hodin, zatímco Trump pořádá v 16 hodin mítink v Arizoně.





V rozhovoru s konzervativním moderátorem Hughem Hewittem zaútočil Trumo na zvláštního poradce Jacka Smithe jako na „darebáka“ a řekl, že si nemyslí, že by byl za jeho propuštění podroben impeachmentu.





Trump: "Ne, nemyslím si, že mě podrobní impeachmentu, když vyhodím Jacka Smithe. Jack Smith je darebák, podle mého názoru je to velmi nečestný člověk, velmi nečestný člověk, a je to zlý člověk, zlý člověk, ale jeho problém je, že je tak zlý, že vždycky zajde příliš daleko, jako například razie v Mar-a-Lago."



Druhá část je narážkou na druhý případ, který Smith proti Trumpovi zahájil, a to kvůli údajnému ukrývání tajných materiálů v jeho nemovitostech, včetně Mar-a-Lago na jihu Floridy. V létě Aileen Cannonová, Trumpem jmenovaná federální soudkyně, která byla případu přidělena, Smithovu obžalobu zamítla, proti čemuž se zvláštní poradce odvolal.



V rozhovoru s Hewittem Trump řekl: „Na Floridě jsme měli statečnou, brilantní soudkyni“, čímž zřejmě narážel na Cannonovou. Podle ABC News jsou však jeho pocity hlubší: Cannonová je na seznamu potenciálních kandidátů na generálního prokurátora pro jeho druhou vládu a byla na něj zařazena poté, co odmítla



Případ zvláštního právního zástupce Jacka Smithe proti Donaldu Trumpovi za údajné spiknutí s cílem zvrátit volby v roce 2020 byl na několik měsíců odložen, protože se nejvyšší soud zabýval žádostí bývalého prezidenta o imunitu, a teprve nyní se vrací na trať. Jak začátkem měsíce informoval Hugo Lowell z Guardianu, Smithův tým se zřejmě chce ve svém případu soustředit na to, jak Trumpův viceprezident Mike Pence postupoval při tehdejší prezidentově snaze udržet Joea Bidena mimo Bílý dům. Zde je více informací:



Podle rozsáhlého právního spisu, který byl ve středu částečně odtajněn, hodlají žalobci zvláštního návladního učinit z viceprezidenta Donalda Trumpa Mikea Pence a snahy o nábor falešných Trumpových voličů ústřední bod trestního stíhání bývalého prezidenta.



Z redigovaného spisu, který zveřejnila předsedající americká okresní soudkyně Tanya Chutkanová, vyplývá, že žalobci se ve velké míře opírají o Trumpovu nátlakovou kampaň proti Pencovi, aby podpořili obvinění, že Trump zosnoval spiknutí s cílem zmařit 6. ledna certifikaci výsledků voleb.



A neméně obsáhlou část 165stránkového spisu využili žalobci k vyjádření svého záměru použít důkazy o tom, že se Trump snažil přimět úředníky v sedmi klíčových státech, aby zvrátili jeho porážku, a podpořit tak obvinění, že se spikl s cílem zbavit americké voliče volebního práva.



Hlavním posláním spisu bylo přesvědčit Chutkanovou, aby povolila, aby se obvinění a důkazy, o něž se opírá doplňující obžaloba proti Trumpovi, dostaly před soud, a to s argumentem, že jsou v souladu s nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu USA, který bývalým prezidentům přiznal imunitu za úřední úkony.



V rámci rozhodnutí soud Chutkanové nařídil, aby obžalobu roztřídila a rozhodla, která z obvinění proti Trumpovi by měla být kvůli pravidlům o imunitě zamítnuta a která mohou pokračovat v soudním řízení.





Demokraté hlasitě odsuzují Donalda Trumpa za rétoriku, kterou označují za diktátorskou, a také směřují pozornost voličů k výroku jeho bývalého personálního šéfa Bílého domu Johna Kellyho, že splňuje definici fašisty.



V rozhovoru pro New Republic Ben Wikler, který jako předseda Demokratické strany ve Wisconsinu doufá, že volební hlasy jednoho z nejrozhodnějších států dodá Kamale Harrisové, vysvětluje, proč se domnívá, že taková obvinění mohou převážit misky vah ve prospěch viceprezidenta:



Je to rozhodující, protože v těchto volbách jde o skutečnou věc. Nyní tu máme Marka Milleyho, bývalého šéfa sboru náčelníků štábů, Johna Kellyho, bývalého náčelníka štábu prezidenta Trumpa, který byl čtyřhvězdičkovým generálem - a Harrisová to umocňuje, aby bylo jasné, že kamery národa jsou namířeny přímo na tuto skutečnost. Pro voliče, kteří jsou na vážkách, kteří se v posledních týdnech těchto voleb často cítí hluboce rozpolceni, pro lidi, kteří možná v minulosti volili republikány, ale nejsou si zcela jisti, zda mohou Trumpa znovu volit, to dává velmi jasný důvod, proč se proti Trumpovi vymezit. A v tom by mohla být celá hra.



Harrisové kampaň tvrdí, že poslední Trumpovy výroky jsou důkazem jeho plánů na diktaturu



Mluvčí kampaně Kamaly Harrisové uvedl, že komentář Donalda Trumpa o propuštění Jacka Smithe a jeho chvástání, že nejvyšší soud poskytne prezidentům imunitu, je důkazem, že by vládl jako diktátor.



„Donald Trump si myslí, že stojí nad zákonem, a tyto poslední komentáře jsou přesně v souladu s varováním bývalého šéfa Trumpova štábu, že chce vládnout jako diktátor s nekontrolovanou mocí,“ řekl Ammar Moussa, ředitel rychlé reakce kampaně.



„Druhé Trumpovo funkční období, kdy nestabilnější a nevázanější Trump nemá v podstatě žádné ochranné zábrany a je obklopen loajalisty, kteří umožní jeho nejhorší instinkty, bude zaručeně nebezpečnější. Amerika nemůže riskovat druhé Trumpovo funkční období.“



