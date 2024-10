Známý palestinský básník: Západní média nemají zájem o mé svědectví o mrtvých v mé rodině

29. 10. 2024

čas čtení 1 minuta

Představte si, že ne naše rodiny jsou denně masakrovány, ale zároveň o tom nesmíme vystupovat a mluvit se světem? Bojoval jsem a prosil, abych mohl vystoupit v CNN a BBC a mluvit o své ženě, která před dvěma dny přišla v severní Gaze o 22 členů rodin jejích strýců, o rodině mé tety, která před dvěma týdny přišla v Džabalíji o 16 lidí. Za posledních 11 měsíců od mého odchodu z Gazy, během nichž jsem ztratil tolik příbuzných, přátel, studentů a celé město, jsem se dostal ke slovu pouze třikrát, z toho dvakrát proto, že mi měla vyjít kniha. Musíme mluvit alespoň každý týden, abychom tento krutý svět informovali o tom, co se právě teď v Gaze děje. Podívejte se na můj předchozí příspěvek o nemocnici Kamal Odwan. Je to důležité. Už dva týdny nemohu mluvit se svou mladší sestrou, jejími třemi dětmi a manželem. Nevím, jestli ještě dýchají! Aspoň o nich promluvme. Mluvíme!! A umíráme!!!!!!!

Just imagine that not our families are massacred on a daily basis but also at the same time we are not allowed to appear and talk to the world about this?

I’ve been fighting and begging to appear on CNN and BBC to talk about my wife who lost 22 of her uncles’ families in north…