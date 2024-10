Je premiér digitálně gramotný?

31. 10. 2024 / Bohumil Kartous

Před dvěma týdny jsem vysvětloval žákům jedné základní školy, v čem všem je sociální síť TikTok nebezpečná. Pár dní nato si premiér Česka Petr Fiala založí na TikToku účet. V rozporu s doporučením Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Je premiér digitálně gramotný?

Nedávno publikoval renomovaný český think tank Sinopsis ve spolupráci s Jedním světem na školách video o tom, jak funguje čínská sdílecí platforma TikTok a jaká nebezpečí představuje. Video je určeno primárně pro mladé lidi na základních a středních školách, jejichž rodiče nejsou dostatečně vzdělaní nebo odpovědní a nechají své děti, aby si aplikaci nainstalovaly na svoje telefony.

TikTok je svinstvo. Zatímco tatáž aplikace v Číně šíří propagandu a vzdělávací videa, v euroatlantickém prostoru, tedy v západní Evropě a v USA, se zaměřuje zejména na šíření digitálního odpadu v podobě krátkých videí. Stovky milionů lidí krmí tímhle digitálním “junk food”, přičemž velmi dobře nastaveným algoritmem posiluje jejich závislost a s ní spojené negativní vlivy sociálních sítí a sdílecích platforem. Se zjevnou snahou poškozovat.

A nejen to. Firma ByteDance, která TiktOk provozuje, je vázána poslušností vůči čínské vládě. Sbírá data všeho druhu, protože uživatele TikTok nechrání evropská ani americká legislativa. Čínská firma se západním jurisdikcím neodpovídá. Nakládání s daty uživatelů je zcela na libovůli firmy a jejího přímého nadřízeného, tedy čínské vlády.

Právě proto došlo nedávno v USA k přijetí zákona nařizujícího firmě ByteDance, aby do 90 dnů prodala část společnosti, která provozuje síť TikTok na území USA, nějaké americké obchodní entitě. Společnost ByteDance se proti tomu odvolala k americkému federálnímu soudu a ten nyní řeší, zda je více “svoboda slova” (právě tento obrat společnost podřízená čínské komunistické, tvrdě cenzorské vládě používá), nebo národní bezpečnost.

Cílem - zcela legitimním - je dostat provozovatele něčeho tak vlivného a potenciálně nebezpečného pod kontrolu jurisdikce USA. USA jsou v tomto směru ve velkém předstihu před Evropou. Ta jedná, stejně jako v případě jiných důležitých agend, se symptomatickou těžkopádností. V roce 2023 sice došlo k zákazu používání TikToku na pracovních zařízeních komise, ale toto opatření je v zásadě pouze kosmetické a z hlediska objemu celého problému zcela zanedbatelné. Evropská komise (EK) sice zahájila v dubnu 2024 vyšetřování toho, zda a jak TikTok porušuje Digital Services Act (DSA), ale nedá se očekávat žádný skutečně efektivní krok, který by vedl k efektivní ochraně nakládání s daty, natož ke kultivaci zprostředkovatele digitálního odpadu dětem a dospívajícím v evropském prostoru. Ostatně na to by EK nemusel jít cestou zkoumání DSA, mohla by zasáhnout přímo a TikTok klidně na území EU zakázat. Na to je ale zjevně pozice EK vůči pročínské lobby slabá. A i když i v tomto ohledu došlo v Evropě k významnému posunu, přijímání opatření ochraňujících EU před ekonomickým nebo bepečnostním predátorstvím Číny je pořád velmi limitované, jak ukazuje toto srovnání zavedených vyšších cel v USA a EU na dovoz levných elektroaut z Číny.

Česko se v tomto směru chová jako bezvýznamná provincie. Vláda sama nevykonává žádnou aktivitu, která by podporovala tvrdší přístup EU vůči čínskému vlivu. Nulová snaha a impotence nejsou ale jediným problémem. Aby toho nebylo málo, premiér Petr Fiala si založil na TikToku vlastní účet. Tedy premiér Petr Fiala si vlastní účet nezaložil. je pravděpodobné, že to nebyl jeho nápad, nýbrž nápad nějakého zoufalce z jeho komunikačního týmu. Děje se tak zcela v rozporu s doporučením Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB), podle kterého je TikTok bezpečnostní hrozbou. Zcela v souladu s postoji našich euroatlantických partnerů v EU a NATO.

Jak je možné, že si tým premiéra něco takového dovolí? A jak je možné, že to premiér schválí? Copak je jeho digitální gramotnost tak nízká? Copak neví, že státní úřad pro ochranu kybernetické bezpečnosti vydal za jeho vlastního působení varování o bezpečnostní hrozbě čínské platformy? Anebo je jediným důvodem fakt, že populistické politické figurky typu “tety” Schillerové nebo “Sony Havlíčka” na TikToku oslovují své nenáročné voliče a že premiér toto bude dělat taky? Zbláznili se na Úřadu vlády?

Situace v Česku je přitom diametrálně odlišná od situace v USA, kde kupříkladu Kamala Harris také používá v kampani TikTok. Nicméně, jak už bylo uvedeno, USA se aktivně snaží vymanit aplikaci z vlivu Číny, případně ji zakázat. Tato vláda nehnula v zásadní bezpečnostní otázce současnosti a budoucnosti prstem, protože její představitelé žijí mentálně ve 20. století a trvale vliv digitálních hrozeb podceňují, což je vidět i na přístupu k toxickému vlivu dezinformací nebo k pojetí strategické komunikace.

Na veřejných setkáních, v diskusích, na přednáškách ve školách vytrvale poukazuju na to, že v souladu s obecnou expertní shodou je TikTok veřejným nebezpečím a že je krajně nezodpovědné tuto aplikaci používat. Fakt, že to dělají Babišovi političtí zaměstnanci, to jen potvrzuje.

Je to smutné, ale nezbývá než poukazovat na to, že premiér země není dostatečně digitálně gramotný, což nutně podrývá základní důvěru v to, že v jiných ohledech tato vláda nějakou kompetenci má. Základním předpokladem zachování současného systému postaveného na demokracii a odpovědné svobodě je důvěra. Ale pokud ani nejvyšší představitel země nerespektuje bezpečnostní varování státního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, proč by někdo další měl? Prostě neuvěřitelné.

