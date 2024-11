Agentura Reuters přináší další informace o novém ministru obrany Israelu Katzovi. Nemá žádné vojenské zkušenosti

5. 11. 2024

čas čtení 9 minut

Katz je označován za dlouholetého spojence loajálního Netanjahuovi



Katz je členem Netanjahuovy vládnoucí strany Likud, v níž byl dříve předsedou stranického sjezdu, a ve vládě zastával řadu funkcí již od roku 2003.



Jako ministr zahraničí vzbudil Katz mezinárodní pozornost svými ostrými útoky na světové vůdce a mezinárodní organizace, které vyjádřily nesouhlas s izraelskými vojenskými akcemi, zejména v Gaze.



Stál v čele diplomatického boje proti agentuře OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA, minulý měsíc izraelský parlament zakázal této agentuře působit v Izraeli a okupovaném východním Jeruzalémě.



V pondělí Katz pověřil své ministerstvo, aby formálně oznámilo OSN, že Izrael ruší své dohody s UNRWA.



Minulý měsíc Katz vyvolal pobouření, když prohlásil šéfa OSN Antonia Guterrese za „personu non grata v Izraeli“ a v příspěvku na Twitteru napsal, že mu zakáže vstup do země.



Předtím, než se Katz stal ministrem zahraničí, zastával nejvýznamnější funkci ministra dopravy.



Na tomto postu strávil deset let v letech 2009-2019, ale v různých Netanjahuových kabinetech zastával také rezorty energetiky a financí.



Aviv Bushinsky, politický komentátor a bývalý šéf Netanjahuova kabinetu, agentuře AFP řekl, že Katz bude pravděpodobně s premiérem více v souladu než jeho předchůdce Gallant.



„Je pravda, že nemá žádné vojenské zkušenosti, ale byl velmi dobrým ministrem dopravy a ve vládě seděl mnoho let,“ dodal.



„Kromě toho si Netanjahu myslí, že může řídit válku sám - a podařilo se mu to, i když Benny Gantz a Gadi Eisenkot, dva generálové, z vlády odešli.“



Katz patří mezi nejvýše postavené ministry strany Likud.





Tisíce Izraelců blokují hlavní dálnici v Tel Avivu v rámci spontánního protestu proti odvolání ministra obrany Yoava Gollanta.

Katz je členem Netanjahuovy vládnoucí strany Likud, v níž byl dříve předsedou stranického sjezdu, a ve vládě zastával řadu funkcí již od roku 2003.Jako ministr zahraničí vzbudil Katz mezinárodní pozornost svými ostrými útoky na světové vůdce a mezinárodní organizace, které vyjádřily nesouhlas s izraelskými vojenskými akcemi, zejména v Gaze.Stál v čele diplomatického boje proti agentuře OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA, minulý měsíc izraelský parlament zakázal této agentuře působit v Izraeli a okupovaném východním Jeruzalémě.V pondělí Katz pověřil své ministerstvo, aby formálně oznámilo OSN, že Izrael ruší své dohody s UNRWA.Minulý měsíc Katz vyvolal pobouření, když prohlásil šéfa OSN Antonia Guterrese za „personu non grata v Izraeli“ a v příspěvku na Twitteru napsal, že mu zakáže vstup do země.Předtím, než se Katz stal ministrem zahraničí, zastával nejvýznamnější funkci ministra dopravy.Na tomto postu strávil deset let v letech 2009-2019, ale v různých Netanjahuových kabinetech zastával také rezorty energetiky a financí.Aviv Bushinsky, politický komentátor a bývalý šéf Netanjahuova kabinetu, agentuře AFP řekl, že Katz bude pravděpodobně s premiérem více v souladu než jeho předchůdce Gallant.„Je pravda, že nemá žádné vojenské zkušenosti, ale byl velmi dobrým ministrem dopravy a ve vládě seděl mnoho let,“ dodal.„Kromě toho si Netanjahu myslí, že může řídit válku sám - a podařilo se mu to, i když Benny Gantz a Gadi Eisenkot, dva generálové, z vlády odešli.“Katz patří mezi nejvýše postavené ministry strany Likud.



Protestující zapalují ohně, stavějí provizorní zátarasy z dopravních značek a stavebního materiálu a skandují, že izraelský premiér je zrádce s krví na rukou, píší Times of Israel.



Podle izraelských novin je přítomno více než 2 000 protestujících a Ayalon je zaplaven izraelskou vlajkou, fotografiemi rukojmích a žlutými vlajkami, které znamenají solidaritu s rukojmími.



Policie protestujícím brání v přístupu k sídlu izraelského premiéra a na místě rozmístila zátarasy a vodní děla.



Podle deníku Times of Israel policie zatím vodní dělo nepoužila.





Izraelský premiér se snaží vyhnout „zpětnému úderu“ ze strany Bidenovy administrativy tím, že propustí Yoava Gollanta v den amerických prezidentských voleb , zatímco Bidenova pozornost je upřena jinam, uvedl údajně americký představitel pro deník The Times of Israel.



Úředník izraelským novinám řekl, že Bidenova administrativa byla rozhodnutím zaskočena a stále pracuje na shromažďování dalších informací.



V předchozím případě, kdy Netanjahu v březnu Gallanta propustil, vyjádřil Bílý dům nad tímto rozhodnutím „hluboké znepokojení“ a Netanjahu své rozhodnutí po širokém odporu veřejnosti odvolal.



Deník uvádí, že Bidenovi úředníci považovali Gallanta za „hlas rozumu“ uvnitř izraelské vlády.





Nově jmenovaný izraelský ministr obrany Israel Katz v úterý ve svém prvním příspěvku na Twitteru od přijetí funkce slíbil, že prioritou bude návrat izraelských rukojmích z Gazy a „zničení“ Hamásu a Hizballáhu.



„Přijímám tuto odpovědnost se smyslem pro poslání a hlubokým závazkem k bezpečnosti státu Izrael a jeho občanů,“ napsal Katz v hebrejštině.



„Budeme společně pochodovat bezpečnostním systémem k vítězství nad našimi nepřáteli a k dosažení válečných cílů: návratu všech unesených jako nejdůležitějšího hodnotového poslání, zničení Hamásu v Gaze, porážky Hizballáhu v Libanonu, zadržení íránské agrese a návratu obyvatel severu a jihu do jejich domovů v bezpečí,“ dodal.





Bílý dům reagoval na zprávu, že izraelský ministr obrany Yoav Gallant byl dnes propuštěn.



Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu uvedl, že Gollant byl pro USA „důležitým partnerem“ ve všech záležitostech týkajících se bezpečnosti Izraele.



„Jako blízcí partneři budeme i nadále spolupracovat s příštím izraelským ministrem obrany,“ uvedl mluvčí v prohlášení.





Při úterních izraelských náletech na Gazu bylo údajně zabito nejméně 35 lidí, včetně dětí a lidí zabitých po zásahu stanů, v nichž jsou ubytováni vysídlení civilisté.





V úterý večer se v Tel Avivu sešly stovky Izraelců, aby protestovaly proti propuštění ministra obrany Yoava Gallanta. Za skandování hesel proti vládě a premiérovi Benjaminu Netanjahuovi se demonstranti sešli v obchodním centru krátce po oznámení Gallantova odvolání. Předchozí pokus o odvolání Gallanta v březnu 2023 vyvolal rozsáhlé pouliční protesty proti Netanjahuovi.



Podle Světové zdravotnické organizace má být ve středu z Gazy evakuováno více než 100 pacientů včetně dětí trpících úrazy a chronickými nemocemi. Ta uvedla, že na převoz ze zdravotních důvodů čeká 12 000 lidí.



V úterý začali pracovníci městského úřadu demolovat sedm domů v okupované východojeruzalémské čtvrti Silwan, jak uvedli palestinští obyvatelé a městský úřad poté, co izraelský soud označil jejich výstavbu za nelegální.



Izraelská letadla shazovala nad Bejt Lahíjou na úplném severu Gazy letáky, které nařizovaly obyvatelům, kteří ještě neopustili své domovy a přístřešky, v nichž jsou ubytovány vysídlené rodiny, aby město opustili. Al-Džazíra s odvoláním na civilní obranu Gazy uvádí, že izraelské síly již čtrnáctý den v řadě pokračují v narušování humanitárních a zdravotnických služeb na severu Gazy.



Britská charitativní organizace Action For Humanity (AFH), která působí v Gaze, zveřejnila zprávu, v níž tvrdí, že 24 % lidí, s nimiž v Gaze hovořila, bylo za poslední rok izraelskými vojenskými akcemi vysídleno desetkrát nebo vícekrát.



Izraelská armáda oznámila, že od 15 hodin místního časuzaznamenala „přibližně 40 projektilů“, které dnes přiletěly na území Izraele z Libanonu. Izrael rovněž vydal aktuální operační zprávu o svých pozemních zásazích na libanonském území, při nichž podle svého tvrzení lokalizoval a zničil podzemní stavbu patřící Hizballáhu.



Libanonská tisková agentura Nation News Agency uvedla, že izraelská armáda „nastražuje nálože a ničí celé čtvrti ve městech a obcích, takže více než 37 měst bylo vyhlazeno a jejich domy zničeny a více než 40 000 bytových jednotek bylo zcela zničeno“. Izrael opakovaně tvrdí, že provádí omezené nálety vedené zpravodajskými službami.



Izraelská armáda a Šin Bet oznámily, že na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem a v Libanonu zatkly podle jejich slov více než 60 členů Lidové fronty pro osvobození Palestiny. Ve svém prohlášení uvedly, že mezi zatčenými jsou i vysoce postavení představitelé. Izraelské bezpečnostní síly v úterý při svých operacích na Západním břehu Jordánu zabily nejméně čtyři Palestince.



Syrská státní televize oznámila, že město Al Kusajr se stalo terčem „izraelské agrese“. Al Kusajr leží severovýchodně od Libanonu, na příjezdu do Homsu od Baalbeku.



Palestinci ve válkou zničené Gaze v úterý agentuře AFP řekli, že ať už v amerických prezidentských volbách zvítězí kdokoli, musí konflikt na tomto území, který si vyžádal strašlivé lidské oběti, ukončit.



Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí hovořil se svým egyptským protějškem Badrem Abdelattím a podle tiskové agentury Tasnim „znovu potvrdil, že Írán má právo reagovat na jakékoli narušení své bezpečnosti a územní celistvosti v souladu se zásadou legitimní sebeobrany“.



Rusko evakuovalo zvláštním letem z Bejrútu do Moskvy asi 100 svých občanů.



Deník The Times of Israel uvádí, že nejmenovaný izraelský představitel mu sdělil, že dokud nebude znám výsledek amerických voleb, nedojde na místě k ničemu, co se týče příměří nebo dohody o rukojmích.



Protest příbuzných a přátel osob, které Hamás stále drží v Gaze jako rukojmí, zablokoval v Tel Avivu jižní dálnici Ayalon. V prohlášení protestující uvedli: „Vláda, která vede psychologickou válku proti vlastnímu lidu a neustále ho opouští, nemá mandát k pokračování války. Pouze podepsání dohody o rukojmích a ukončení války v Gaze přivede všechny domů“.



Irsko v úterý poprvé přijalo jmenování řádného palestinského velvyslance poté, co Dublin na začátku tohoto roku formálně uznal palestinský stát. Vysocí ministři potvrdili, že Jilan Wahba Abdalmajidová odstoupí ze své současné pozice vedoucí palestinské mise v Irsku.





Alon Nimrodi, otec vojáka IDF Tamira Nimrodiho, který byl zajat a unesen do Gazy během útoku ze 7. října, se vyjádřil velmi kriticky k postupu vlády při řešení situace s rukojmími a v rozhovoru označil některé členy kabinetu Benjamina Netanjahua za „lidský odpad“.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0