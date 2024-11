Další nemluvně zavražděné Izraelem

4. 11. 2024

Izrael dnes v Gaze zabil toto nemluvně.

Žádná zmínka o ní v médiích ani od takzvaných „znepokojených“ politiků.

Kdyby to byla Izraelka, Američanka nebo Evropanka, byla by na titulních stránkách všech novin.

Jmenuje se Salma Tarek, její smrt v tichosti zahanbuje celý svět.

Israel killed this baby in Gaza today



No mention of her in the media or by so called ‘concerned’ politicians



If she was Israeli, US or European, she’d be on front the page of every newspaper



Her name is Salma Tarek, her death in silence shames the worldhttps://t.co/LVW8Qh4BEl