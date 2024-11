Rusko má druhou největší reálnou úrokovou sazbu na světě, hned po Venezuele

6. 11. 2024

Zvýšení klíčové sazby na 21 % vyneslo Rusko na druhé místo na světě, pokud jde o velikost reálné (po odečtení inflace) úrokové sazby. S takovou klíčovou sazbou a roční inflací 8,6 % je reálná sazba v Rusku 11,4 % (tato hodnota se získá při výpočtu podle pravidla složeného úroku).

Zvýšením sazby o dva procentní body na konci října ruská centrální banka nechala za sebou centrální banky Mosambiku, Libérie a Pákistánu; před ní zůstává pouze Venezuela s reálnou mírou 26,6 % (míra 59,3 %, inflace 25,75 %), podle údajů Trading Economics o sazbách a inflaci v různých zemích.

V Turecku je nominální míra 50 %, ale inflace je 49 % a v Argentině a Zimbabwe je to 35 % s inflací 209 % a 57,5 %. To znamená, že v posledních dvou zemích je nominální kurz nižší, ale reálné sazby jsou záporné. Jedná se o běžný jev: Některé země se snaží stimulovat ekonomiku tímto způsobem, zatímco jiné nejsou připraveny přijmout tvrdá opatření k omezení rostoucích cen. Sazba Bank of Japan je pouze 0,25 % s inflací 2,5 %. A v Etiopii je míra inflace pouze 7 % s inflací 17,5 %. V Mosambiku je míra inflace 13,5 % s inflací 2,45 % a na Srí Lance 8,25 % s deflací (-0,8 %) – jsou zde reálné sazby 10,8 % a 9,1 %.

Ve Spojených státech a Británii je inflace 2,4 % a 1,7 % a reálná míra 2,5 % a 3,2 %. Inflace v obou zemích se již nachází v blízkosti cíle a očekává se další pokles nominálních sazeb.

Guvernérka centrální banky Elvira Nabjullina trvá na tom, že reálná sazba by měla být stanovena s úpravou nikoli na současnou úroveň inflace, ale na inflační očekávání. Jejich odlišnost do značné míry určuje rozhodování firem a lidí o investicích, spotřebě nebo úsporách. Guvernérka o tom hovořila po zvýšení sazeb: "Vzhledem k rostoucím inflačním očekáváním bylo zpřísnění reálných měnových podmínek méně výrazné, než se odráží v nominálních úrokových sazbách. Ráda bych zdůraznila, že míra závažnosti podmínek by měla být stanovena tímto způsobem: Odečtením úrovně očekávané inflace od úrovně sazeb, a nikoli skutečné míry inflace za posledních 12 měsíců." Rozdíl je významný. V říjnu inflační očekávání obyvatelstva prudce vzrostla: Na 13,4 % oproti 12,5 % v září a inflace v meziročním vyjádření činí 8,6 %.

Investiční bankéř Jevgenij Kogan (porovnával sazby a inflaci v různých zemích) s tímto přístupem souhlasí, ale považuje za přijatelné použít současný růst cen v meziročním vyjádření při absenci srovnatelných údajů o inflačních očekáváních. Očekávání závisí na minulé a současné inflaci: Pokud ceny dříve silně rostly, lidé očekávají vyšší inflaci v nadcházejícím roce. Ruských 11,4 % je podle Kogana "skutečný cíl".

To pomohlo Venezuele, nespornému lídrovi v oblasti reálných sazeb, vymanit se z hyperinflace: V únoru 2019 dosáhla vrcholu na úrovni 509,5 % v ročním vyjádření, před rokem přesáhla 300 % a v září zpomalila na 25,75 % oproti 35,5 % v srpnu. V Rusku vysoká míra pouze omezuje, ale nezpomaluje růst cen.

Centrální banka se tímto způsobem snaží ochladit poptávku, která v přehřáté ekonomice jde hlavně za inflací. Zdroje země jsou téměř plně využity, využití kapacit se blíží historickým maximům a nezaměstnanost je rekordně nízká. Ale armáda a související průmysl pracují na hranici svých možností, a jak to formuluje Centrální banka, "nejsou citlivé na sazby". Za takových podmínek se vysoká sazba stává pro rostoucí počet podniků nedostupnou, což pouze přispívá k odtoku zdrojů z civilního průmyslu do armády. Ziskovost rostoucího počtu průmyslových odvětví se blíží výnosům OFZ nebo se stává nižšími než výnosy OFZ, což je bezrizikový způsob držení peněz, což činí soukromé investice bezvýznamnými, poznamenali odborníci CMASF.

Kogan také vidí podobnosti mezi Ruskem a Venezuelou: "Pokud by nebylo sankcí, mezinárodní kapitál by začal aktivně proudit do Ruska za vysoké bezrizikové výnosy. To by vedlo k posílení rublu a snížení inflace, což by centrální bance umožnilo snížit klíčovou sazbu. Ale... máme, co máme."

Zdroj v ruštině: ZDE

