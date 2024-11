Izrael oficiálně oznámil OSN svůj záměr přerušit veškeré vztahy s agenturou Unrwa pro humanitární pomoc

5. 11. 2024

Podle spojenců Izraele a humanitárních pracovníků tento krok ochromí služby pro Palestince, kteří jsou na nich stále více závislí





Izrael formálně informoval OSN o svém záměru zcela přerušit vztahy s agenturou OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům, což podle spojenců země a humanitárních pracovníků prohloubí humanitární krizi na Blízkém východě.



Kneset minulý týden schválil dva zákony, které zakazují Unrwa vstup na izraelském území a zakazují izraelskému státu kontakt s agenturou na základě obvinění, že do ní prý pronikl Hamás.



„Navzdory zdrcujícím důkazům, které jsme předložili OSN a které dokládají infiltraci Hamásu do Unrwy, OSN neučinila nic pro nápravu situace,“ napsal Danon v pondělí na Twitteru.



Vnitřní vyšetřování OSN v srpnu zjistilo, že devět zaměstnanců Unrwy „mohlo být zapojeno“ do překvapivého útoku Hamásu na Izrael 7. října loňského roku, při němž bylo zabito asi 1 200 lidí a 250 jich bylo vzato jako rukojmí, což vyvolalo současný konflikt. Unrwa má v Gaze 13 000 zaměstnanců a je zdaleka největší humanitární agenturou v pobřežním pásmu. OSN odmítla obvinění, že by agentura byla zásadně ohrožena infiltrací. Unrwa pravidelně předkládala seznam všech svých zaměstnanců Izraaeli ke kontrole. Izrael neměl námitek.



Odborníci na pomoc, stejně jako nejbližší spojenci Izraele, uvedli, že pro organizace Unrwa není alternativa, pokud jde o poskytování pomoci Palestincům v Gaze, na Západním břehu Jordánu a v celém regionu, a že zákaz by mohl ochromit služby pro bojující obyvatelstvo, které je na nich stále více závislé.



Šéf Unrwa Philippe Lazzarini uvedl, že Izrael omezil přísun pomoci do Gazy na minimum, přičemž na území vjíždí v průměru 30 kamionů denně, což je pouze 6 % množství dodávaného do Gazy před válkou.



„Omezení přístupu humanitární pomoci a zároveň likvidace Unrwa přidá další vrstvu utrpení k již tak nevýslovnému utrpení. Pouze politická vůle může ukončit politicky vytvořenou situaci,“ řekl Lazzarini.



Podle údajů ministerstva zdravotnictví tohoto území, které je řízeno Hamásem, ale podle OSN poskytuje spolehlivé údaje o počtu mrtvých, Izrael během odvetné vojenské kampaně za 13 měsíců od útoku Hamásu zabil v Gaze více než 43 000 lidí, většinou civilistů.



Těžiště vojenské kampaně v uplynulém měsíci spočívalo na úplném severu, kde byla obléhána a těžce bombardována oblast zahrnující Bejt Hanún, Bejt Lahíja a Džabalíja, včetně několika zbývajících zdravotnických zařízení.



Nemocnice Kamal Adwan byla i v pondělí pod přímou palbou, podle jejího ředitele Hossama Abu Safieha, který situaci označil za katastrofální. Uvedl, že „armáda nemocnici nekontaktovala, než na ni přímo zaútočila“.



„Několik našich zaměstnanců bylo zraněno a my nemůžeme nemocnici opustit,“ řekl.



Bombardování přichází v době, kdy se zdravotníci pokoušeli provést druhé kolo očkování dětí do 10 let proti dětské obrně.





Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že o víkendu dostalo dávku vakcíny 94 431 dětí, což představuje 79 % cílového počtu v severní Gaze. K zastavení šíření viru je zapotřebí alespoň 90% proočkovanost. Předpokládá se, že v pásmu obléhaném izraelskými pozemními silami je uvězněno přibližně 15 000 dětí, ke kterým se nelze dostat kvůli vojenským operacím.







