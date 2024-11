Americké volby: Trump na závěrečném shromáždění znovu urážel Harrisovou

5. 11. 2024

čas čtení 10 minut





Kamala Harrisová řekla svým příznivcům, že chce být „prezidentkou pro všechny“, zatímco Donald Trump skončil svou kampaň v Michiganu několik hodin před otevřením volebních místností



Trump na závěrečném mítinku v Michiganu urážel své odpůrce



V Michiganu Trump dále urážlivě hovoří o prezidentovi Joe Bidenovi, bývalé předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a poslanci Adamu Schiffovi, hlavnímu vyšetřovateli prvního Trumpova impeachmentu.



„Joe Biden v jedné ze svých šílených chvil řekl, že jsme všichni odpad,“ poznamenal lživě Trump a dodal: ‚Ukradli prezidentovi volby,‘ čímž narážel na Bidenovo odstoupení z kampaně a jeho nahrazení Harrisovou.



O Pelosiové pak říká: „Je to křivá osoba ... zlá, nemocná, šílená b..(bitch). ó ne! Začíná to na b, ale neřeknu to! Chci to říct.“



O „Adamu Shifty Schiffovi“ říká: „Je to taková hloupost: „Má největší hlavu, je to nepřitažlivý chlap jak zvenku, tak zevnitř“.

Agentura AP informuje o malé indiánské vesnici, kde má Kamala Harrisová kořeny, která se modlí za její vítězství

Trumpova kampaň a její příznivci poukazovali na Trumpův náskok před Harrisovou u předních sázkových kanceláří jako na přesnější prognózu než těsné průzkumy, které byly v předvolebním období příliš těsné.





(Komentátoři poukazují však na to, že průzkumy sázkových kanceláři jsou založeny na tom, co si prý lidé myslí, že kdo vyhraje, kdežto průzkumy profesionálních průzkumných organizací na tom, jak se lidi chystají volit.)



Aktuální kurzy na sázkové burze Betfair stále favorizují Trumpa - dávají mu přibližně 60% šanci na vítězství ve volbách oproti 40% Harrisové.









Začal v pondělí, v předvečer voleb, v Raleighu v Severní Karolíně, kde se pozdě příchozí dav přiblížil k zaplnění místa konání, ale zanechal po sobě prázdná místa. V pensylvánském Readingu Trump vystoupil na pódiu v Santander Areně, kde byly v aréně pro 7 200 diváků sekce s prázdnými místy. Kampaň vyvěsila velkou americkou vlajku poblíž zadní části arény a zakryla tak výhled na několik částí sezení, které zůstaly nezaplněné.

Davy bývalého prezidenta stále běžně čítají tisíce lidí a při jeho projevu pravidelně řvaly. A jeho příznivci jsou i letos natolik zaujatí, že jeho závěrečná akce v Grand Rapids ve státě Michigan se konala uvnitř zaplněné arény.





1

517

Vesnice Thulasendrapuram se od ostatních venkovských komunit v Tamilnádu liší jen málo, kromě spojení se ženou, která by se mohla stát první americkou vůdkyní s jihoasijskými kořeny.Zatímco miliony Američanů jdou k volbám, Harrisové fandí lidé z tisíce kilometrů vzdálené vesnice obklopené rýžovými poli a kokosovými palmami, kde má rodina její matky rodové vazby. Mluví o ní v místním obchodě s čajem. Po celé obci jsou vidět transparenty a billboardy s její tváří.„Naše božstvo je velmi mocný bůh. Když se k němu budeme dobře modlit, učiní ji vítěznou,“ řekl M. Natarajan, chrámový kněz, který vedl modlitby před obrazem hinduistického božstva Ayyanara, podoby Pána Šivy.Harrisův dědeček z matčiny strany se narodil ve vesnici vzdálené asi 350 km od města Čennaí na jižním pobřeží před více než 100 lety. V dospělosti se přestěhoval do Čennaje, kde až do svého odchodu do důchodu pracoval jako vysoce postavený vládní úředník.Harrisová Thulasendrapuram nikdy nenavštívila a ve vesnici nemá žádné žijící příbuzné, ale lidé zde stále uctívají rodinu, která se v USA prosadila.„Vnučka našich vesnických předků kandiduje na americkou prezidentku. Její vítězství bude pro každého z nás radostnou zprávou,“ řekl Natarajan.Harrisová Indii příliš nenavštěvuje - zejména od doby, kdy se stala viceprezidentkou -, ale často emotivně hovoří o svých vazbách na rodnou zemi své zesnulé matky. V úterý zveřejnila předvolební video, v němž vyzdvihuje svou matku, která přišla do USA v 19 letech a stala se výzkumnicí v oblasti rakoviny.Video s názvem „Matka“ končí slovy vypravěče: „Tato dcera Shyamala, tato dcera amerického příběhu, je připravena vést nás vpřed.“Obyvatelé vesnice se také modlili za vítězství Harrisové v roce 2020 a odpalovali petardy, když se stala viceprezidentkou USA.Kurzy předpovídající Trumpovo vítězství se však poněkud snížily.Trumpův náskok před Harrisovou na sázkovém trhu se však snižuje.Trump prohlásil, že to je jeho „poslední mítink“, a pokud je to pravda, byl to poněkud neslavný konec. Více než polovina davu odešla během jeho nesouvislého, téměř dvouhodinového projevu, v němž Trump napadl Kamalu Harrisovou, kritizoval tloušťku krku Adama Schiffa a přemítal, že ho bůh možná zachránil před kulkou atentátníka, aby se mohl stát prezidentem.„Kamala, to je člověk s velmi nízkým IQ a my nepotřebujeme jedince s velmi nízkým IQ. Máme ji už čtyři roky a naše země se řítí do záhuby,“ řekl Trump na začátku svého shromáždění, což byla jedna z řady typicky ostrých kritik na adresu jeho soupeřky.Trump dorazil na mítink s téměř dvouhodinovým zpožděním, a když začal mluvit o tom, jak ho boží zásah zachránil před pokusem o atentát, lidé už začali odcházet.„Mnoho lidí říká, že mě bůh zachránil, aby zachránil Ameriku,“ řekl Trump davu. „Je to krásné vyjádření a myslím, že by to mohla být pravda.“Stranou od zamyšlení nad bohem nabídl tento „poslední mítink“ mnoho ze stesků a zmaru, které charakterizují Trumpovu politiku.„Do naší země se valí jedni z největších zločinců na světě,“ řekl Trump a zrcadlil tak svůj úplně první předvolební mítink, který se konal 16. června 2015 v Trump Tower.Kromě toho, že útočil na Harrisovou, označil Nancy Pelosiovou za „šílenou hroznou lidskou bytost“ a dodal: „Je to zvrácená šílená... ach ne... začíná to na b, ale neřeknu to.“Trump dále pokračoval:„Jsou to špatní lidé. Adam Schiff, který se stydí. Já mu říkám krk tužka.“ O kalifornském demokratovi prohlásil: „Je to nepřitažlivý chlap uvnitř i venku.“Ve 2.10 ráno, s diváky se zakalenýma očima, Trump konečně opustil pódium poté, co bez jakýchkoli podrobností prohlásil, že vyřeší všechny neduhy Ameriky.V projevu v michiganském Grand Rapids Trump také uvažoval o tom, že ho bůh možná zachránil před kulkou atentátníka, aby se mohl stát prezidentem, protože tvrdil, že má „95% šanci nebo tak něco“ vyhrát volby., píše PA.Oprah Winfrey, Katy Perry, Will.i.am, Lady Gaga, Jon Bon Jovi a Christina Aguilera byli mezi superhvězdami, které propůjčily své hlasy na podporu Harrisové.Lady Gaga byla jednou z hvězd, které vystoupily na Harrisově shromáždění v několika městech večer před volbami, kde zazpívala píseň God Bless America (Bůh žehnej Americe) a poté varovala publikum, že „země na vás závisí“.Mezitím moderátorka talk show Winfreyová uvedla, že cestovala přes celou zemi, aby se objevila na shromáždění ve Filadelfii v Pensylvánii a měla na sobě tričko s nápisem „Yes she can“.„Pokud se zítra nedostavíme, je docela možné, že už nikdy nebudeme mít možnost odevzdat hlasovací lístek,“ varovala televizní hvězda.Zpěvák skupiny Black Eyed Peas Will.i.am předvedl svou Harrisovu podpůrnou píseň s názvem „Yes she can“, která obsahuje text: „Tak se zaregistrujte a volte pro svůj život, udělejte to pro své dcery a syny a manželku.“Demokraté se mu však v poslední době kvůli jeho posedlosti vysmívají a poukazují na to, že lidé z jeho dlouhých mítinků odcházejí předčasně a že místa na některých shromážděních jsou prázdná. Tuto zprávu přinesla agentura AP:Donald Trump se téměř deset let chlubil svými davy. V poslední době se stejným způsobem chlubí i na množství prázdných míst.Ve svém třetím prezidentském klání Trump poprvé čelí soupeřce, která pořádá vlastní masivní mítinky, což ještě více upozorňuje na skutečnost, že jeho davy, jakkoli jsou nadšené, někdy nedokázaly zaplnit velké sály a často během jeho projevu prořídly.V Severní Karolíně tento víkend bývalý prezident a republikánský kandidát promluvil ve First Horizon Coliseum v Greensboro, kde spodní patro arény s kapacitou 22 000 míst zůstalo nezaplněno a horní patro bylo zcela zablokováno.„Měli jsme největší shromáždění v historii kterékoli země. Každé shromáždění je plné,“ tvrdil stejně nepravdivě. „Nemáte žádná místa, která by byla prázdná.“Občasné scény s prázdnými místy však představovaly pozoruhodný kontrast k největším akcím demokratické kandidátky Kamaly Harrisové na podzim - a k hlasitosti a atmosféře Trumpových davů před osmi lety, kdy usiloval o prezidentský úřad a poprvé ho získal .... Poté, co se dále pohyboval v různých tématech včetně slibů hájit náboženskou svobodu, právo držet a nosit zbraně, „držet muže mimo ženské sporty“ a budovat naše hranice, říká:Nikdy se nevzdáme, společně budeme bojovat, bojovat, bojovat a zvítězíme, zvítězíme! ...Dnešní 5. listopad bude nejdůležitějším dnem v historii naší země.“A nakonec končí:„Miluji vás všechny, Bůh vám žehnej, Bůh vám žehnej Michigane, Bůh žehnej Spojeným státům americkým!“ a odtančí na melodii písně YMCA.Zdroj v angličtině ZDE