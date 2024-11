Mezitím, brutální izraelské vraždění žen a dětí pokračuje

7. 11. 2024

čas čtení 1 minuta

Při izraelském náletu na rodinné sídlo ve čtvrti El-Tuffah v Gaze přišlo o život pět palestinských civilistů včetně dvou dětí. Mnoho dětí bylo zachráněno se zraněními a převezeno do nemocnice.

In an Israeli airstrike targeting a family residence in the El-Tuffah neighborhood of Gaza, five Palestinian civilians, including two children, lost their lives. Numerous children were rescued with injuries and taken to the hospital. https://t.co/mpDt7xSq5D pic.twitter.com/UEqvUp7AYY

Can someone explain to me how dropping 500 tone b0mbs on refugee camps is reported as “targeted strikes”?



Unless civilians are the real target…



pic.twitter.com/XbDsLCMENb