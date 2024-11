Všechno je dobré, ale nevíme, co si počneme, abychom dohnali Polsko

10. 11. 2024 / Boris Cvek

Nedělní Otázky V. Moravce přinesly debatu, jako obvykle obtížně srozumitelnou a ještě méně ověřitelnou (kdo má pravdu?), debatu o důchodech a mzdách. Ve studiu byl ministr práce a sociálních věcí Jurečka (KDU), poslanec Juchelka (ANO) a poslankyně Šafránková (SPD).



Pozn. JČ: Jak neustále jako Cassandra opakuji, tzv. "důchodová reforma" české vlády je neuvěřitelná, neinformovaná pitomost. Do několika let zmizí většina pracovních příležitostí a hodnoty bude vytvářet umělá inteligence. Lidi budou nezaměstnaní a pokud nebudou tvrdě zdaněni majitelé firem provozujících umělou inteligenci a pokud se z toho nebude platit občanům univerzální základní příjem, vznikne společenská katastrofa, protože na jedné straně budou miliardáři, vlastnící umělou inteligenci, a na druhé straně hladovějící obyvatelstvo.



Prodloužení odchodu do důchodu je v tomto kontextu nebetyčná idiocie.



Podle svědectví pana Cveka byla tato televizní debata jako obvykle absolutně mimo, Proč se Václav Moravec českých "politiků" proboha nikdy nezeptá na tyto zásadní věci?





Co mě zaujalo nejvíce, bylo tvrzení pana ministra, že vláda zvýšením minimální mzdy, prý zcela bezprecedentním, zvýší mzdy v celé ekonomice. Vlastně klasická levicová agenda. Překvapila mě shoda mezi politiky ve studiu na tom, že je dobré mít vysoké mzdy, protože pak jsou také z nich vysoké daně a odvody. To je podle mého soudu ve veřejném prostoru obrovský objev. Ale pak jsme viděli, jak bídně jsou na tom u nás průměrné reálné mzdy. Medián by byl ještě nižší.





Co se s tím dá dělat, to vlastně nebylo vůbec tématem. Pan Juchelka několikrát tvrdil, že nás předběhlo Polsko po stránce HDP i mezd. Z toho podle něj plyne špatná hospodářská politika naší vlády. Neřekl ale, co by se mělo dělat jinak, tedy kromě EET. EET jako univerzální spása. Moderátor ovšem upozornil, že 200 miliard z toho asi nebude. Pořád dokola. V čem je tedy to Polsko lepší?





Jurečka tu kartu nezvedl, aby českou vládu před polským srovnáním hájil. Jenom se zmohl na to, že všude v Evropě reálné mzdy klesaly. Na Juchelkovo tvrzení, že nás to ale zasáhlo neobvykle silně a že máme nejvyšší ceny energií v Unii, což omezuje možnost zaměstnavatelů zvyšovat mzdy (pikantní jsou v tom ohledu obrovské zisky mnohých firem vytěžené z inflace), a zároveň zvyšuje náklady na život, tedy reálné mzdy, neřekl prakticky nic.





Pokud jde o reformu důchodů, všechno je samozřejmě podle Jurečky skvělé, historický výkon. Podle opozice je tomu právě naopak. Proběhla diskuse o tom, co je vlastně jen opoziční rétorika a co vládní odpovědnost. Problém je ale hlavně v tom, co navrhli poslanci Benda a Jakob, což bylo asi překvapením i pro vládní koalici. Podle Jurečky se ale všechno zvládne. Debata o tom, co vlastně čeká lidi z náročných profesí, jichž se právě Benda-Jakobův návrh týká, nebyla pro mě přehledná a srozumitelná. Škoda, že ve studiu nebyl jejich zástupce nebo nějaký nezávislý odborník. Snad všechno bude skvělé.





Zajímavým momentem bylo Jurečkovo tvrzení, že když se vezme v potaz zdanění důchodů ve vyspělém světě, dáváme v ČR na důchody srovnatelné procento HDP jako tyto země. Juchelka a Šafránková byli, jako když do nich střelí. Co kdybychom v tak vážných věcech měli jasnou věcnou shodu danou odborníky? Pokrok je podle mě v tom, že ministr práce a sociálních věcí se chce v těchto parametrech srovnávat s vyspělými zeměmi.





Nakonec se moderátorovi podařilo dotlačit pana ministra Jurečku, aby uznal, že něco, co je v programovém prohlášení vlády, pokud jde o důchodový systém, nebylo splněno. Jde o to, čemu se běžně říká druhý pilíř. Jurečka připustil odpovědnost vlády, ale rozhodně ne svoje, jde prý o selhání ministerstva financí. Co z toho?







