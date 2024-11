Haaretz: Útok v Amsterdamu ukazuje, že Izraelci popírají realitu, kterou sami vytvořili

12. 11. 2024

čas čtení 4 minuty





Ve čtvrtek se v Amsterdamu odehrál ošklivý a zločinný pogrom na izraelské fotbalové fanoušky. K podobným pogromům, které provádějí osadníci, dochází na Západním břehu Jordánu téměř denně. Například pogromy v Hawaře svým rozsahem a násilím předčily i druhý holocaust v Amsterdamu. Den po pogromu v Nizozemsku řádili násilní osadníci v Surifu, dva dny předtím řádili v Al-Manii, píše Gideon Levy v izraelském deníku Haaretz.

Zatímco v Amsterdamu byli biti Izraelci, v Pásmu Gazy byly jako každý den bez rozdílu zabity desítky lidí, včetně mnoha dětí. Každodenní pogromy na Západním břehu Jordánu a samozřejmě ani válka v Gaze nebyly srovnávány s holocaustem; předseda Jad Vašem o nich neposkytl rozhovor; na záchranu jejich obětí nebyly vyslány žádné záchranné jednotky; izraelský ministr zahraničí a předseda Knesetu je nepovažovali za příležitost k fotografování. Tyto pogromy se dějí každý den a nikdo se neobtěžuje o většině z nich informovat.

Izrael ve čtvrtek vytvořil další rekord v sebeobviňování, které má tak rád, a média vytvořila další rekord v podněcování, přehánění, vyvolávání strachu a především v zamlčování informací, které se jim nehodí do narativu a které mají jejich konzumenti rádi. Amsterdam poskytl jedinečnou příležitost: Židé jsou v Evropě opět biti.



Jeden fotbalový fanoušek Maccabi Tel Aviv vyprávěl, že jen den předtím navštívil Dům Anny Frankové - jaká to mrazivá náhoda - a rozhlasový moderátor se málem rozplakal. Pravicová, ultranacionalistická německá zpravodajka izraelské propagandy v Německu Antonia Yaminová vysvětlila, že „Evropa problém nechápe“: V loňském roce přišlo do Berlína 300 členů rodiny z Chán Júnisu a někteří z nich jsou již známí policii. Gaza je na vině i v Amsterdamu. Yaminová ovšem zapomněla zmínit, z jakého pekla tato rodina přišla a kdo jej vytvořil.



Tak už to chodí, když žijete v teplé, útulné bublině, zcela odtržené od reality, v naprostém popření, kterou nám budují izraelská média: Všichni Arabové jsou krvežízniví, celá Evropa je antisemitská. Máte nějaké pochybnosti? Podívejte se na Křišťálovou noc v Amsterdamu.



A nyní fakta: V Amsterdamu někteří izraelští fanoušci řádili v ulicích ještě před pogromem: nechutné pokřikování „Znásilníme Araby“ (v hebrejštině) a odstranění palestinské vlajky legitimně visící z balkonu budovy izraelská média téměř nikdy neukázala, což by mohlo kazit obraz antisemitismu. Nikdo si nepoložil první otázku, kterou měl pohled na násilí a nenávist v Amsterdamu vyvolat: Proč nás tak nenávidí? Ne, není to proto, že jsme židé.



Ne že by antisemitismus neexistoval: Jistěže existuje a je třeba proti němu bojovat, ale snaha svalovat na něj všechno je směšná a lživá. V Amsterdamu ve čtvrtek zavál protiizraelský vítr, a to zažehlo pogrom. Severoafričtí přistěhovalci, Arabové a Nizozemci, kteří se vzbouřili, viděli hrůzy v Gaze za poslední rok. Nehodlají k nim mlčet.



Oběti jsou pro ně jejich bratři a krajané. A kdo může zůstat lhostejný, když jsou vaši lidé tak krutě vyvražďováni? Každý marocký číšník v každém zapadlém holandském městečku viděl v Gaze mnohem víc než odborníci na arabské záležitosti v Izraeli. Žádný slušný člověk nemůže zůstat lhostejný k záběrům z Gazy. Výtržníci v Amsterdamu se dopustili hrubého násilí a zaslouží si odsouzení a trest. Nic nemůže ospravedlnit pogrom ani v Amsterdamu, ani v Hawaru.



Amsterdamské nepokoje však mají také své souvislosti a Izrael se jimi nechce zabývat. Raději pošle s každým izraelským fotbalovým fanouškem, který od nynějška cestuje do Evropy, bodyguarda, než aby se zeptal, proč nás tolik nenávidí a jak tuto nenávist potlačit. Koneckonců, před válkou v Gaze takto nepropukla.





To je další daň za válku v Gaze, kterou bylo třeba zvážit: Svět nás za to bude nenávidět. Každý Izraelec v zahraničí bude od nynějška terčem nenávisti a násilí. To se stane, když zabijete téměř 20 000 dětí, provedete etnické čistky a zničíte pásmo Gazy. Je to taková malá zvláštnost světa; nemá rád ty, kdo páchají takové zločiny.







Zdroj v angličtině ZDE

