BBC: USA nehodlají přerušit dodávky zbraní do Izraele, přestože Izrael porušuje mezinárodní právo

13. 11. 2024

Moderátorka, BBC Radio 4, pořad World at One, středa 13. listopadu 2024, 13 hodin: Spojené státy nehodlají přerušit dodávky zbraní do Izraele, přestože podle představitelů OSN a humanitárních organizací hrozí porušení mezinárodního práva. Přichází to v době, kdy se dozvídáme více informací o budoucím přístupu USA, kdy Donald Trump jmenuje další lidi do svého vrcholového týmu.

„Skutečná válka, hromady těl, hronady mrtvol. Protože Bibi Netanjahu si s tím nebude jen zahrávat.

„Ale ván nevadí ty každodenně vražděné děti.“

„Není mi to jedno. Myslím, že je to děsivé. Myslím, že je to strašné, a myslím, že za to stoprocentně může Hamás. To si myslím.“



"Nic takového jako Západní břeh neexistuje. Je to Judea a Samara. Nic takového jako izrelská okupace neexistuje.“

Moderátorka: V úterý vypršela lhůta, do které musel Izrael prokázat, že zvyšuje množství pomoci směřující do Gazy. V opačném případě Spojené státy pohrozily, že přeruší svou vojenskou podporu. Rozhodnutí USA v této věci přišlo dnes ve středu. USA se ozhodly se nesnížit žádné zásilky zbraní, které Izraeli posílají. Takto se vyjádřil současný americký ministr zahraničí. Anthony Blinken dnes ráno vysvětlil jejich posouzení:

„Z patnácti kroků, které jsme naléhavě požadovali, Izrael přijal opatření buď při realizaci, nebo v procesu realizace dvanácti z patnácti kroků. Z naše dopisu vyplývají tři velké problémy, které je třeba ještě vyřešit, a to bez ukončení války, k čemuž je podle našeho názoru nyní čas přikročit. Musíme vidět, že tyto humanitární kroky jsou plně realizovány, udržovány a, jak jsem řekl, zejména pokud jde o pauzy, mají mít rozsáhlejší pauzy. Izrael musí tyto povinnosti splnit a my to budeme sledovat každý den.“





Mioderátorka: Posudek ostatních je velmi odlišný, představitelé OSN sdělili Radě bezpečnosti, že množství pomoci směřující do Gazy je nejnižší od začátku konfliktu, a obvinili z toho neustálé a pokračující izraelské zásahy na hranicích a při distribuci. Osm humanitárních organizací, včetně Oxfamu a Save the Children, uvedlo, že Izrael nesplnil požadavky USA a své závazky vyplývající z mezinárodního práva. Úřadující šéf humanitární pomoci OSN uvedl, že jsme svědky činů připomínajících nejtěžší mezinárodní zločiny. Podle zákona Spojené státy nesmějí poskytovat pomoc zemím, o nichž se má za to, že se dopouštějí hrubého porušování lidských práv. Deepmala Mahla je hlavní humanitární pracovník organizace Care International:





"Mohu s naprostou jistotou říci, že Izrael nesplnil požadavek USA na přístup k humanitární pomoci v Gaze. Od října jsme svědky dalšího zhoršení situace v oblasti humanitárního přístupu. Lidé v Gaze hladoví, dochází k naprostému zhroucení infrastruktury a humanitárních pracovníků, zejména v severní části pásma Gazy. Je nám do značné míry znemožněno dodávat pomoc v situaci, kterou bych popsala třemi slovy. Je to naprosto nepředstavitelné. Nesnesitelné.“





Reportér: Tak tohle video bylo zveřejněno v posledních hodinách, jak říkáte, palestinským Islámským džihádem, a je na něm Saša neboli Alexandr Trufanov, který mluví na kameru. Vypadá pohuble a má dlouhé vousy nebo delší vousy ve srovnání s tím, když jsme ho naposledy viděli 28. května. Teď, pokud jde o dobu, kdy to bylo zveřejněno, odkazuje na válku v Libanonu, která se v posledním asi měsíci a půl skutečně vyostřila. Můžeme tedy předpokládat, že to bylo až po ní, a také říká, že je mu nyní 28 let. V neděli mu bylo 29 let. Takže si myslíme, že toto je přibližný časový rámec, který uvádí v několika bodech. Prosí lid Izraele, aby nezapomněl, že mluví o tom, jak jsou hladoví, jak se u něj objevilo kožní onemocnění. A také mluví o tom, jak se bojí. Ve svém každodenním životě nyní jeden bod, říká, že chce být zachráněn ne vojensky , ale vyjednáváním. BBC nevysílá videa s rukojmími, ale mohu přečíst kousek toho, co říká na závěr videa, říká "Chybí mi moje rodina. Chybí mi moji přátelé. Chybí mi svoboda. Chci se vrátit domů zdravý."





Moderátorka: K té zprávě z dnešního rána, včera vypršela lhůta, kdy měl Izrael prokázat, že se zlepšuje humanitární přístup do Gazy, jaká byla reakce na zprávu, že USA rozhodly, že plní dostatečně podmínky, které si stanovily?





Reportér: Anthony Blinken mluvil o těch 15 bodech, říká tři, které nebyly splněny. A já si myslím, že mnoho lidí si myslí, že ten zásadní, který nebyl splněn, je objem pomoci, která se dostává přes hranice. OSN a další orgány hovořily o apokalyptické situaci, o hrozícím hladomoru v pásmu Gazy a o tom, že do pásma Gazy vjíždí v průměru jen 48 kamionů denně. Jen pro kontext: Amerika uvedla, že chce, aby jich denně přijíždělo 350, před konfliktem jich přijíždělo asi 500 až 600, takže humanitární agentury říkají, že jsme od toho daleko, a to má pro obyvatele Gazy neblahé důsledky.





Moderátorka: Lhůta, dokdy to měl Izrael zlepšit, byla včera a rozhodnutí USA přišlo dnes. Je to teprve týden, co byl Donald Trump znovu zvolen, a už jmenoval některé klíčové osoby do svého vrcholového týmu a některé budou podléhat schválení Kongresu. Začínáme si však dělat lepší obrázek o tom, jak by druhé Trumpovo funkční období mohlo přistupovat k Blízkému východu. Jedním z těch překvapivějších je muž, kterého chce Trump za svého ministra obrany, Pete Hegseth. Je moderátorem na stanici Fox News. Donald Trump ho popsal jako tvrdého, chytrého a pravého vyznavače zásady America First, toto je Hegseth, který hovořil v televizi Fox News den po izraelské invazi do Gazy.





„V Bílém domě pracují propalestinští mileniálové. Jejich reflexem je tweetovat na obě strany. To je jejich instinkt uvnitř DNA mozku moderních demokratů. Sledoval jsem Palestince. Nejsou to jen teroristé. Je to armáda, která jde a vytahuje babičky a vraždí ženy a děti. A to, co se Izrael chystá udělat, je peklo pro Hamás, pokud to udělá správně, myslím udělá skutečnou válku, ne jako televizní válku, skutečnou válku s hromaděním těl, mrtvých lidí. Protože Bibi Netanjahu se s tím nehodlá párat. Co se stane, až se to stane? Zůstanou propalestinští mileniálové mimo svůj Twitter? Myslím, že nebudou schopni odolat. Takže budete muset projevit skutečnou statečnost, pokud budete chtít podporovat Izrael."







Moderátorka: Jednou z nejsilnějších pozic v nové administrativě je post ministra zahraničí, na tuto roli je tipován floridský senátor Marco Rubio, který v listopadu loňského roku při projevu před členy protiválečné skupiny Code Pink ve Washingtonu odmítl myšlenku příměří mezi Izraelem a Hamásem:





„Chci, abyste to pochopili. Chci, aby zničili všechny složky Hamásu. Tito lidé jsou krutá zvířata, která se dopustila strašlivých zločinů, a doufám, že to zveřejníte, protože -“





„A co ti civilisté, kteří jsou zabíjeni každý den?“





"Obviňuji Hamás. Hamás by se měl přestat schovávat za civilisty. Hamás věděl, že to k tomu povede. Hamás stavěl svá vojenská zařízení pod nemocnicemi.“





„Takže vám nevadí, že zemřelo 15 000 lidí, nevadí vám, že jsou zabíjeny děti.“





„Rozhodně. Není mi to jedno. Myslím, že je to děsivé. Myslím, že je to strašné, a myslím, že za to stoprocentně může Hamás. To si myslím. Ujistěte se, že to zveřejníte, prosím.“





Další novinkou je jmenování Mikea Huckabeeho, bývalého guvernéra Arkansasu, který se má stát příštím velvyslancem USA v Izraeli. Toto je jeho projev v Izraeli v roce 2017:





„Můj osobní pocit, a mluvím pouze jako člověk, je, že Izrael jedná pouze s majetkem, který již vlastní. Izrael má vlastnické právo k Judeji a Samaří. Jsou určitá slova, která odmítám používat. Nic takového jako žádný Západní břeh neexistuje. Je to Judea a Samaří. Neexistuje nic takového jako osady, jsou to regulérní izraelské komunity, jejich čtvrti, města. Neexistuje nic takového jako izraelská okupace."





Moderátorka: To bylo v roce 2017 a dřívější komentáře byly z loňského roku. Lord Darroch byl naším mužem ve Washingtonu v prvním Trumpově volebním období, než musel odstoupit poté, co unikly tajné diplomatické depeše, z nichž vyplývá, že považoval pana Trumpa za neschopného a nejistého. Je také bývalým poradcem pro národní bezpečnost. Zeptala jsem se ho na jmenování Mikea Huckabeeho velvyslancem USA v Izraeli. Vzhledem ke komentářům, jak jsme je slyšeli.





Lord Darroch: Veřejně řekl, že nic takového jako Palestinec neexistuje. V klipu, který jste právě hráli, říká, že okupovaná území Západního břehu Jordánu jsou ve skutečnosti Judea a Samaří, což tvrdí jen krajní pravice v Izraeli. A to je zřejmě, víte, důležitý signál o tom, jak se Trumpova administrativa může stavět ke konfliktu v Gaze, je konfliktu v jižním Libanonu a konfrontaci mezi Izraelem a Hamásem.





Moderátorka: S jakými důsledky?





Lord Darroch: Myslím, že nejpravděpodobnější je, že Trump sníží tlak, který Bidenova administrativa vyvíjela na Izrael, aby ukončil svou operaci v Gaze, aby ukončil svou operaci v jižním Libanonu a aby deeskaloval vztahy s Íránem.





Je zde však jedna výhrada, a to, že Trump není nic jiného než zcela nepředvídatelný. V minulosti měl s Netanjahuem občas velmi špatné vztahy, například kolem toho, že Netanjahu příliš rychle blahopřál Bidenovi k vítězství ve volbách v roce 2020. A Trump nakolik něco řekl o Gaze, že chce, aby se přestalo zabíjet. Takže je prostě možné, že pokud se v této věci dostane do sporu s Netanjahuem, vzhledem k tomu, že má teď v podstatě obrovskou většinu, jak Bílý dům, tak obě komory Kongresu, tak pravděpodobně by mohl být schopen podniknout kroky, které Biden nemohl, pokud jde o omezení nebo dokonce zastavení amerických dodávek zbraní do Izraele.





Moderátorka: Vzhledem k tomu, že Benjamin Netanjahu se nechce vzdát moci, což by podle předpokladů lidí uspíšil konec války, a že se opírá o pravici své strany i uvnitř Izraele, znamená to, že to v podstatě dává krajní pravici v izraelské vládě mnohem silnější ruku?





Lord Darroch: Opravdu ano. Vidím, že některé hlavní postavy krajní pravice v Izraeli už Trumpovo volební vítězství uvítaly. Budou se díky tomu cítit posíleni, ale řekl bych, že u Trumpa si prostě nikdy nemůžete být jistí. Takže jedna z věcí, která se týká jeho posledního funkčního období, je, že vždycky měl zálusk na Nobelovu cenu míru a podobně. Vždycky mu vadilo, že ji dostal Obama. A nemůžete vyloučit, že se Trump pokusí něco udělat, ať už na Blízkém východě nebo na Ukrajině nebo v Severní Koreji, aby se pokusil dosáhnout průlomu, v kterékoli z těchto oblastí. Ve skutečnosti si myslím, že se pravděpodobně pokusí o všechny tři.





Moderátorka: A co další jmenování? Marco Rubio jako ministr zahraničí. A samozřejmě. Pete Hegseth, moderátor Foxu, který se ujme obrany.





Lord Darroch: To je pro Trumpa velmi typické. Ve svém prvním funkčním období jmenoval Larryho Kudlowa z CBS Economics svým ekonomickým poradcem, protože se mu líbilo, co ten člověk říkal v televizi, takže to, že si vybral tohoto člověka, který je komentátorem Fox News, to je typický Trump. Tento člověk je extrémně tvrdý. On sám má vojenskou minulost. Sloužil v Afghánistánu, Iráku a na Guantánamu. Ale podle citátů, které jste právě uvedl, je opravdu tvrdý. O spojencích v NATO řekl, že jsou zastaralí, přestárlí a impotentní.





Marco Rubio, který je starším senátorem za Floridu, prošel osobní politickou cestou. V roce 2016 kandidoval proti Trumpovi a během některých předvolebních debat se hodně střetli a vzájemně se uráželi. Ale vyvinul se ve skutečně loajálního Trumpova příznivce. Rubio je skutečný tradiční republikán. Když mluví o Ukrajině. Zajímalo by mě, jak snadno bude podporovat Trumpa, pokud Trump zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu a, jak se proslýchá, přistoupí na nějakou mírovou dohodu, která v podstatě zahrnuje, že si Rusko ponechá Krym a Donbas a možná i Ukrajinu, a slíbí, že nikdy nevstoupí do NATO. Zajímalo by mě, jak se s tím Marco Rubio vyrovná.









Lord Darroch: No, to je zajímavá otázka. Myslím, že nejvíce ohrožen je Pete Hegseth, ministr obrany, protože je takový neznámý. Nikdy, nikdy nebyl v žádné veřejné funkci a je to velká, velká práce, když má mít na starosti tuto obrovskou americkou armádu. A v Senátu, který musí provádět schvalování, jsou někteří poměrně nezávisle smýšlející republikáni. Takže kolem toho může být problém.





Může prezident Biden za tu dobu udělat něco, co by posunulo půdu pod nohama?





Lord Darroch: Biden by mohl urychlit dodávky amerických zbraní, které schválil Kongres, alespoň do Evropy, když už ne je skutečně dostat na Ukrajinu. To ano, ale o Blízkém východě mám pochybnosti.







Při pohledu z této strany Atlantiku je to tak trochu zajímavý přístupový proces. Budou schváleni? Budou podle vás potvrzeni?