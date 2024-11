Channel 4 News. Trump a jeho kontroverzní jmenování svých stoupenců

15. 11. 2024

čas čtení 10 minut

Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 14. listopadu 2024, 19 hodin: Druhý díl Trumpovy show je stejně divoký a nepředvídatelný jako byl ten první. Tentokrát bude mít Trump větší sílu, protože se opírá o republikánskou kontrolu Kongresu. Své svaly už napnul jmenováním ohnivého floridského kongresmana Matta Gaetze nejvyšším představitelem orgánů činných v trestním řízení, ale západní spojence více znepokojuje jeho rozhodnutí dosadit do čela amerických zpravodajských služeb bývalou demokratickou kongresmanku obviněnou z papouškování ruské propagandy. Zde je naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová.

<br>

Reportáž:

„Páni, Matt Gaetz, hromosvod kontroverzí? Nemyslím si, že tohle je to, co Američané volili.“



„On otřese Washingtonem.“





Reportérka: A otřást Washingtonem je přesně ten důvod, proč Donald Trump jmenoval kongresmana Matta Gaetze jako svého kandidáta na nejvyššího amerického představitele orgánů činných v trestním řízení, neboť kdo jiný by měl lépe řídit ministerstvo spravedlnosti než muž, který chce právě toto ministerstvo zrevidovat poté, co si dovolilo vyšetřovat Trumpa kvůli jeho roli ve volbách v roce 2020.





A ano, je to právník, i když nezkušený. Ale Gates je pro tuto práci kvalifikován hlavně díky své zaryté loajalitě k Donaldovi Trumpovi."



„Jsme na misi zachránit tuto zemi a pojedeme nebo zemřeme s Donaldem Trumpem až do konce.“





„Republikánský kongresman Matt Gaetz popírá, že by měl sexuální vztah s nezletilou dívkou.“





Ale právě tato obvinění vůči Mattu Gaetzovi byla předmětem vyšetřování stejného oddělení. Nyní je nominován na kandidaturu, což politiky zmátlo.





„Zarážející, zarážející. Kongresman Matt Gaetz, kterého osobně neznám, má jistě pověst zarytého zastánce prezidenta Trumpa, ale zároveň byl předmětem věrohodných obvinění ze závažného pochybení.“





Matt Gaetz jakékoliv pochybení popřel a vyšetřování prodeje dívek na sex bylo zastaveno, ale stále je Gaetz předmětem etického vyšetřování. Alespoň byl, ale včera, když byla oznámena jeho nominace, odstoupil z parlamentu, takže vyšetřování je nyní teoreticky uzavřeno.





„Budu požadovat zveřejnění zprávy etického výboru. Matt Gaetz rozhodl odstoupit ze sněmovny, ale nemůže se rozhodnout tyto informace zatajit.“





Mějte na paměti, že všechny nominace Trumpovy vlády musí schválit Senát. Když si však zajistil tak výrazné vítězství, není divu, že republikáni nestojí ve frontě, aby Trumpovy výběry zpochybnili.





Překvapila vás však nominace Gatese? Jaká je vaše reakce na ni?





„Myslím si, že prezident má právo jmenovat svůj kabinet. Předpokladem je, že budu hlasovat pro všechna čísla.“





Je pro tuto roli vhodný?





„Ano, chci říct, že opět, můj předpoklad je, že budu hlasovat pro všechny nominace."





„Hlasoval jsem pro spoustu lidí, kteří se mi nelíbili.“







Co si o něm ale myslíte vy? Jaká je vaše reakce na něj?





„Myslím, že je velmi chytrý.“





„Matta Gaetze skoro neznám . Vím jen, že rád vyvolává hádky na sociálních sítích. Bude se s tím muset vypořádat ve výborech, ale neznám jeho minulost. Chystám se na něj podívat.“





Trump ví, že nominací Matta Gaetze hodil do Senátu bombu, a proto naléhá na politiky, aby obešli obvyklý schvalovací proces a umožnili mu jmenovat své lidi rovnou. To by jistě pomohlo v případě ženy, kterou si vybral, aby dohlížela na celou zpravodajskou činnost země. Tulsi Gabbardová je bývalá demokratka, která sloužila v armádě, je všeobecně považována za proruskou a je Trumpoou kandidátkou na post ředitelky Národní zpravodajské služby, čímž by měla na starosti 18 špionážních agentur. Včetně CIA.





„Byla citována, když řekla, že fakticky Putin byl oprávněn napadnout Ukrajinu, protože na Ukrajině byly tajné americké laboratoře na výrobu biologických zbraní. To jsou věci z říše fantazie.“





Dokonce i v ruské státní televizi žertovali o tom, že Gabbardová je jedním z jejich agentů. Těžko to pro budoucí šéfku CIA vypadá dobře. Ale v Trumpově novém světovém řádu na vzhledu zřejmě nezáleží. Ať už jde o Matta Gaetze, nebo Tulsi Gabbardovou, zvolený prezident je odhodlán obklopit se svými lidmi a odvážit se kohokoli, kdo se mu postaví.





Moderátorka: Nyní se ke mně připojil David Cole, který je bývalým národním právním ředitelem Americké unie občanských svobod a nyní je profesorem práva na Georgetownské univerzitě. Vedl řadu sporů u Nejvyššího soudu. Děkuji vám, že jste se k nám připojil. Hodně se mluví o Mattu Gaetzovi, co si myslíte? Bude jmenován do funkce generálního prokurátora? Proč si ho Trump vybral?





David Cole: No, určitě si ho nevybral proto, že by byl pro tuto práci kvalifikovaný. Sotva kdy vykonával právnickou praxi, nikdy nikoho nestíhal, nikdy neřídil nic jiného než politickou kampaň. Byl vybrán, aby plnil Trumpovy příkazy. Ale Trump udělal to, že do čela aparátu vymáhání práva v této zemi, který dohlíží na 115 000 zaměstnanců ministerstva spravedlnosti, dosadil někoho, kdo je stěží bezúhonný, kdo je předmětem věrohodných obvinění ze sexuálních deliktů, užívání drog, nezákonného využívání příspěvků na volební kampaně, nezákonného využívání státních identifikačních záznamů a myslím, že to všechno vyjde najevo. A myslím, že to bude mít tento muž těžké, aby byl potvrzen. Dokonce i v Senátu, který ovládají republikáni.“









David Cole: No, případy vedené proti Trumpovi zmizí bez ohledu na to, kdo povede ministerstvo spravedlnosti. To je konečné rozhodnutí výkonné moci a myslím, že nikdo neočekává, že federální případy proti Trumpovi budou pokračovat. Ale to, co Trump řekl, že chce udělat, je nejen ukončit své případy, ale zahájit nové případy jako odvetu proti svým nepřátelům. Každému, kdo proti němu vystoupil, a každému právníkovi, který za to stojí. Každý, kdo je alespoň trochu důvěryhodný, by se proti tomu postavil a tyto snahy odmítl, stejně jako to udělali zaměstnanci ministerstva spravedlnosti za Trumpovy první vlády. Matt Gaetz to neudělá. Proto si vybrali právě Matta Gaetze.“





Moderátorka: A právě během svých mítinků Trump mluvil o pomstě a loni tak trochu řekl, no, řekl, že jmenuji skutečného zvláštního prokurátora, který půjde po nejzkorumpovanějším prezidentovi v historii Spojených států, po Joe Bidenovi, a celé Bidenově zločinecké rodině. Bude Biden na lavici obžalovaných?





David Cole: No, myslím, že Biden má výhodu v tom, že Trump vyhrál rozhodnutí Nejvyššího soudu, které říká, že nelze stíhat bývalého prezidenta za úřední činy. Takže bude těžké Bidena stíhat. Ale myslím si, že Trump se bude snažit stíhat spoustu lidí, kteří byli prostě jeho politickými protivníky, kteří se nedopustili žádného trestného jednání, a snaží se postavit ministerstvo spravedlnosti do řady ne proto, aby vykonávalo spravedlnost, ale aby plnilo jeho příkazy. Tak to ale nemá být. Doufám, že Senát se k tomu postaví, k tomuto člověku, Mattu Gaetzovi.





Moderátorka: Jak moc doufáte? Jak moc doufáte už jenom proto, že Nejvyšší soud, jak jsme si právě řekli, má konzervativní super většinu, má sněmovnu, má Senát. Víte, ve Spojených státech amerických má být ta stará dobrá rovnováha moci. Bude existovat i tentokrát?





David Cole: Myslím, že obecně řečeno, ta rovnováha moci přežije, pokud dojde k silnému vzestupu opozice a odporu, jako tomu bylo minule. Ano, Trump má většinu v obou komorách, ale tu měl i minule. Ano, má většinu Nejvyššího soudu, ale tu měl i minule. A přesto se mu Nejvyšší soud postavil. Kongres se mu postavil, když se pokusil zrušit Obamacare. Ministerstvo spravedlnosti se mu postavilo, když se snažil stíhat své nepřátele. Soud se mu postavil,, když se pokusil zpochybnit na základě podvodu výsledky voleb. Takže pevně doufám, že náš systém přežije, ale bude to vážná výzva.





Moderátorka: Ale rozdíl je tentokrát v tom, že spousta těch prvků byla vytvořena k jeho obrazu. Republikánská strana je nyní v podstatě začleněna do firmy Donalda Trumpa, že?





0

216

„Musíme také mluvit o této ozbrojené byrokracii. Myslím, že vláda, kterou si platíte, se obrátila proti vám.“Pojďme však do oblasti možností. Pokud bude potvrzen, jak velké pravomoci by měl jako generální prokurátor? Co to bude znamenat pro případy vedené proti Trumpovi? Zmizí všechny?No, myslím, že to je do značné míry pravda, ale on má jen velmi těsnou většinu v obou komorách. Takže nejumírněnější prvky Republikánské strany budou mít obrovskou kontrolu, stejně jako nejumírněnější prvky v Demokratické straně mnohokrát frustrovaly Bidena. To se může s prezidentem Trumpem opakovat. Víte, záleží na tom, jak daleko zajde, ale zatím si myslím, že druhy lidí, které nominoval, s naprosto nekvalifikovanými lidmi do vedení některých z nejdůležitějších funkcí v této zemi, podkopávají jeho legitimitu i s jeho podporou. a doufám, že někteří republikáni budou mít páteř, aby se mu postavili a aby se postavili za právní stát a ústavu. Ale to, víte, ukáže až čas.