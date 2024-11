K svátku demokracie jsme dostali Babiše s 37 procenty podpory mezi voliči

16. 11. 2024 / Boris Cvek

Nevím, co se to stalo, protože až dosud aktuální výsledky průzkumu preferencí politických formací, které dělá Kantar pro ČT, vždy vycházely ven poprvé v Otázkách V. Moravce. Ty listopadové jsem ale našel už dnes na Novinkách. Možná dárek ke svátku 17. listopadu. Babišovo ANO má 37 procent. Druhá nejsilnější je ODS s 15 procenty.

Lidovci a topka by se do Sněmovny vůbec nedostali. STAN mají 11,5, piráti a SPD 7 procent. Nikdo jiný kromě ANO, ODS, STAN, pirátů a SPD by se do Sněmovny nedostal. Pokud cílem současné vlády bylo ukázat, jak to umí dělat demokraté a jak lze porazit Babiše a „odbabišovat“ tuhle zemi, dala nám k svátku demokracie výmluvný dárek.

Napadlo by vůbec někoho na přelomu let 1989 a 1990, že po sedm let od voleb 2017 bude suverénně nejsilnější politickou formací v Česku hnutí, které vlastní oligarcha a bývalý Stbák? A to navzdory neustálému vzývání demokracie a jejích hodnot ze strany ctnostných a uvědomělých demokratů. Člověk, který do závratných výšin ekonomické a politické moci vyrostl až v demokracii. Není to takový rentgenový snímek toho, jak to tu po roce 1989 funguje a fungovalo? Ale co s tím?

