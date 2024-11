Jak britští konzervativci zničili anglické univerzity

15. 11. 2024

čas čtení 7 minut

JČ: Varování pro idioty v České republice, kteří chtějí zavádět univerzitní školné. Je to absolutně obscénní a destruktivní opatření. V Anglii vedlo k téměř úplně likvidaci univerzit (ve Skotsku je situace trochu jiná, domácí studenti tam neplatí školné, do brexitu ve Skotsku studovali zadarmo i občané z EU, tedy i Češi a Slováci), v USA k zvolení Donalda Trumpa - v Americe je studium na vysoké škole nesmírně drahé a většina amerických občanů je zcela bez vzdělání - proto se pak nechají zmanipulovat k hlasování pro šílence k zničení své vlastní země.



Kvalitní univerzitní vzdělání obyvatelstva je pro každou zemi absolutně zásadní podmínkou sine qua non. Civilizované země proto tedy nezavádějí žádné školné.

Jak mohu konstatovat ze své třicetileté zkušenosti univerzitního profesora na prestižní britské univerzitě (založené r. 1451), jakmile zavedete univerzitní školné, navzdory všem kecům o "vynikající úrovni" přestane jít vedení univerzity o cokoli kromě prachů, Univerzita pak jde do kopru.

Britští konzervativci nejprve zavedli horentní školné, které je pro domácí anglické studenty více než 9000 liber ročně, pro zahraniční studenty 18 000 liber ročně! (-560 000 Kč ročně!!). Obscénní je už to, že zahraniční studenti ze zemí třetího světa přijíždějí studovat do Británie s vládními stipendii ze svých chudých zemí - tedy bohatá Británie vykořisťuje tímto způsobem chudé rozvojové země...

Protože jsou britští konzervativci posedlí nenávistí k imigrantům, a i ty horentně platící zahraniční studenty považují za imigranty, zakázali jim si přivést ke studiu do Británie své rodinné příslušníky. Samozřejmě se tedy zahraniční studenti na studium v Británii vykašlali a odebrali se raději do Kanady a do Austrálie. Počet platících zahraničních postgraduantů poklesl letos v Británii o více než 40 procent, a protože vláda univerzity nefinancuje, krachují. Podrobnosti:



Tři ze čtyř anglických univerzit budou příští rok v červených číslech



Regulátor vysokoškolského vzdělávání varuje, že sektor musí přijmout „odvážná opatření“ a zvážit fúze nebo sdílení nákladů



Podle chmurných prognóz regulátora vysokoškolského vzdělávání čelí anglické univerzity finančním potížím a téměř tři ze čtyř se v příštím roce ocitnou v červených číslech.



Úřad pro studenty (OfS) uvedl, že sektor bude muset přijmout „odvážná a transformační opatření“, aby kompenzoval propad příjmů ve výši 3,4 miliardy liber, který se předpokládá v letech 2025-26, a že univerzity budou muset zvážit fúze nebo sdílení nákladů.



Sir David Behan, předseda OfS, uvedl, že univerzity budou muset více spolupracovat, například neduplikovat kurzy vyučované na okolních institucích.



„Nemá smysl, aby si univerzity ve stejném městě - nebo ve stejném regionu - konkurovaly, pokud jde o nabízené kurzy,“ řekl Behan BBC.



Rozhodnutí vlády zvýšit v příštím roce školné pro domácí studenty o 285 liber na 9535 liber by přineslo 371 milionů liber, zatímco vyšší platby národního pojištění by odečetly 430 milionů liber.





Jo Gradyová, generální tajemnice Unie univerzit a vysokých škol, řekla: „Zvýšení školného, které bylo oznámeno minulý týden, hnilobu nezastaví. Labouristé nyní musí naléhavě stanovit, jak postaví tento sektor na udržitelný základ tím, že zajistí dlouhodobé veřejné financování.“



Susan Lapworthová, výkonná ředitelka OfS, uvedla, že zpráva o finanční udržitelnosti univerzit jasně ilustruje problémy, kterým čelí.



„Vím, že instituce si jsou těchto rizik velmi dobře vědomy a snaží se je řešit. Konkurenční trh s náborem britských studentů znamená, že některé univerzity budou ztrácet a budou muset aktualizovat své plány. A všechny instituce si budou vědomy dopadu prudkého snížení počtu žádostí o víza pro zahraniční studenty,“ řekl Lapworth.



Bridget Phillipsonová, ministryně školství, řekla: „Tato zpráva přesně ukazuje, proč bylo zvýšení školného a balíček reforem, které jsem oznámila minulý týden, tak zásadní. V důsledku neutěšené situace, kterou jsme zdědili, musí tato vláda přijmout tvrdá rozhodnutí, aby se univerzity postavily na pevnější finanční základ a mohly přinést více příležitostí pro studenty a růst naší ekonomiky.



„V létě jsem požádala Úřad pro studenty, aby se znovu zaměřil na sledování finanční udržitelnosti. Tato zjištění ukazují, proč to bylo nutné a proč musí univerzity udělat více pro to, aby jejich finance fungovaly.“



Údaje, které ve čtvrtek zveřejnilo ministerstvo vnitra, ukazují 16% pokles počtu vydaných studijních víz v letošním roce ve srovnání se stejným obdobím v roce 2023, zatímco OfS uvedl, že počty britských vysokoškoláků budou pravděpodobně „výrazně nižší“, než se očekávalo.



Laporth uvedl: „Naše modelování odhaduje finanční náročnost, která čeká poskytovatele, a nedochází k závěru, že v krátké době dojde k uzavření významného počtu vysokých škol. To však neznamená, že se instituce mohou spoléhat na to, že se v příštích letech nábor studentů obnoví.“



Zpráva OfS ukazuje, že větší univerzity zaměřené na výzkum, jako jsou ty, které patří do Russellovy skupiny údajně exkluzivních univerzit, nadále rostou na úkor menších institucí nebo těch, které se spoléhají na příjmy z výuky.



Podle modelů regulačního orgánu by 72 % poskytovatelů vysokoškolského vzdělávání mohlo být v letech 2025-26 v deficitu, zatímco 40 % by mělo k dispozici hotovost na méně než 30 dní.



„Víme, že tento obrázek bude pro univerzity a vysoké školy, stejně jako pro jejich studenty, značně znepokojivý,“ uzavírá OfS.



Nick Hillman, ředitel Institutu pro politiku vysokoškolského vzdělávání, řekl: „Často se říká, že univerzity přehánějí rozsah svých finančních potíží. Tato čísla dokazují opak. Jinými slovy, předpovědi vysokých škol byly příliš optimistické a nyní se začíná projevovat realita.



Těžko budeme tvrdit, že Spojené království má stále prvotřídní systém vysokoškolského vzdělávání, pokud více než 100 institucí přijde na to, že mají likviditu kratší než 30 dní. Revize výdajů v příštím roce může být pro některé z nich dokonce rozhodující.“





Vivienne Sternová, výkonná ředitelka skupiny Universities UK, která zastupuje rektory, řekla: „Tato země potřebuje, aby její univerzity fungovaly na plné obrátky, pokud chceme nastartovat růst ekonomiky a zlepšit veřejné služby. Tato nová analýza OfS však ukazuje, jak velký je to úkol. Je zdrojem vážných obav. Univerzity ve všech čtyřech zemích Spojeného království jsou v mimořádně obtížné situaci.“







Zdroj v angličtině ZDE

1