„Všichni máme oči dokořán." Trumpovi kritici se připravují na temné období odplaty

15. 11. 2024

čas čtení 10 minut

Veřejní činitelé, kteří se stali terčem Trumpových kritik, říkají, že se připravují na extrémní scénáře, včetně možnosti zatčení



Poslanci Kongresu a další američtí veřejní činitelé, na něž zaměřuje Donald Trump svou pomstu, konstatujíí, že přijímají mimořádná bezpečnostní opatření pro sebe a své rodiny a nyní se připravují na tak extrémní scénáře, jako je možnost, že budou po Trumpově návratu do Bílého domu shromážděni a zatčeni.



Dva demokratičtí členové Sněmovny reprezentantů, kteří hlasitě kritizují Trumpa a jeho politický program, konstatovali, že se spolu se svými kolegy připravují na „docela surrealistické a dystopické scénáře“. Sahají od falešných vyšetřování nebo daňových kontrol současných i bývalých členů federální vlády až po otevřené násilí inspirované Trumpovou rétorikou pomsty. Poslanci Kongresu a další američtí veřejní činitelé, na něž zaměřuje Donald Trump svou pomstu, konstatujíí, že přijímají mimořádná bezpečnostní opatření pro sebe a své rodiny a nyní se připravují na tak extrémní scénáře, jako je možnost, že budou po Trumpově návratu do Bílého domu shromážděni a zatčeni.Dva demokratičtí členové Sněmovny reprezentantů, kteří hlasitě kritizují Trumpa a jeho politický program, konstatovali, že se spolu se svými kolegy připravují na „docela surrealistické a dystopické scénáře“. Sahají od falešných vyšetřování nebo daňových kontrol současných i bývalých členů federální vlády až po otevřené násilí inspirované Trumpovou rétorikou pomsty.



„Doufám, že se nikdo z mých demokratických kolegů nestane americkou obdobou Alexandra Navalného,“ řekl kongresman Jared Huffman z Kalifornie s odkazem na ruského opozičního vůdce a otevřeného kritika Vladimira Putina, který přežil otravu a poté zemřel v arktickém vězení.



„[Moji kolegové ve Sněmovně] přemýšlejí o právní obraně proti ve zbraň proměněnému ministerstvu spravedlnosti,“ dodal Huffman. „Možná budou muset být připraveni na zatčení. Musí mít rodinné plány, které je chrání způsobem, o kterém ani nechci veřejně mluvit ...



„Mám tolik kolegů, kteří žijí pod neustálými násilnými hrozbami vůči nim, jejich rodinám a zaměstnancům ... Jsou to temné časy. Všichni máme oči dokořán.“



V předvolební kampani a v příspěvcích na sociálních sítích Trump nadával stále stejným osobám - mezi nimi byli bývalá demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, člen Sněmovny reprezentantů a zvolený senátor Adam Schiff, zvláštní žalobce Jack Smith, bývalá republikánská kongresmanka Liz Cheneyová a bývalý ředitel FBI James Comey - a říkal, že by měli být zatčeni a stíháni za vlastizradu a další zločiny.



Právník přátelský k Trumpovi, který se údajně uchází o místo v administrativě, Mike Davis, slíbil, že novináře a neloajální bývalé republikány pošle „do gulagu“.



Samostatně jeden z Trumpových loajalistů napojený na zneuznaného bývalého poradce pro národní bezpečnost Mikea Flynna rozšířil „seznam cílů hlubokého státu“, v němž slibuje odplatu mimo jiné kongresovému výboru, který vyšetřoval vzpouru z 6. ledna, signatářům dopisu zpravodajské komunity obviňující republikány, že naletěli ruským dezinformacím o synovi Joea Bidena Hunterovi, a těm, kteří se podíleli na dvou kongresových snahách o Trumpovo odvolání.



Na seznamu jsou také Biden, Kamala Harrisová, Barack Obama a michiganská guvernérka Gretchen Whitmerová.





Dan Goldman, demokratický kongresman z New Yorku, který se Schiffem úzce spolupracoval jako hlavní právník při prvním Trumpově impeachmentu v roce 2019, uvedl, že seo sebe neobávám. „Vyzývám je, aby se pokusili použít ministerstvo spravedlnosti jako zbraně, aby šlo po mně. To by pro ně nedopadlo dobře,“ řekl.

Na otázku, jaké jsou v tomto směru vyhlídky, Goldman dodal: „U svých republikánských kolegů jsem nezaznamenal příliš velké nadšení pro takovou obranu demokracie.“







Zdroj v angličtině ZDE

0

233

Místo toho se bezprostředně obává o členy federální byrokracie, včetně zpravodajských služeb a úředníků národní bezpečnosti, kteří se během prvního funkčního období Bílého domu obrátili proti Trumpovi, protože metod, jak po nich jít, je mnohem více.Odhodlaná administrativa, řekl Goldman, by je mohla degradovat nebo propustit, pokud jsou stále ve vládním zaměstnání, nebo zvážit pozastavení jejich bezpečnostních prověrek či je zbavit zdravotních a penzijních výhod. Mohli by být vystaveni žalobám za pomluvu - řada z nich již byla - což by je zablokovalo soudními spory a zatížilo by je právními výdaji, i kdyby byly případy nakonec zamítnuty. Nebo by se mohli stát terčem kontrolorů finančního úřadu či trestních žalobců ministerstva spravedlnosti.„Seznam různých způsobů, jak by se mohl (Trump) pomstít, je téměř nekonečný, pokud má věrné v čele těchto různých agentur,“ řekl Goldman.Není to poprvé, co Trump hovoří o tom, že se bude mstít lidem, které vnímá jako své odpůrce. Během svého prvního prezidentského období často označoval zpravodajská média za „nepřítele lidu“ a podle asistentů se natolik rozčílil nad insidery, kteří buď vynášeli dokumenty, nebo dávali výpověď, aby ho mohli veřejně udat, že se nechal slyšet, jak vyzývá k jejich zatčení, a dokonce i k popravě.Olivia Troyeová, která pracovala v Trumpově Bílém domě jako poradkyně viceprezidenta Mikea Pence pro národní bezpečnost, uvedla, že Trumpa obzvláště rozčílil anonymní článek, který vyšel v roce 2018 v New York Times a popisoval „odboj“ uvnitř administrativy, který se snažil omezit Trumpovy nejhorší instinkty.Troyeová si vzpomněl, že Trump označil autora redakčního komentáře za „zrádce“. Když se autor později odhalil jako Miles Taylor, nedávno rezignovavší šéf personálního oddělení ministerstva vnitřní bezpečnosti, cítil se nucen se skrývat a vyčerpal své bankovní konto na bodyguardy a právníky.Rozdíl tentokrát spočívá v tom, říkají ti, na něž se Trump a jejich právníci zaměřili, že nastupující administrativa vykazuje známky mnohem lepší připravenosti, ambicióznějšího rozsahu a většího odhodlání realizovat Trumpovu agendu do puntíku.„Tohle není rok 2017, kdy byli tito lidé neorganizovaní,“ řekl Mark Zaid, právník s dlouhým seznamem klientů z oblasti národní bezpečnosti a zpravodajských služeb, z nichž mnozí se obávají, že jsou nyní v palebné linii. „Oni [Trumpovi věrní] tam už byli, vědí, co chtějí udělat, a vědí, jak to udělat.“Ti, kteří viděli svá jména na cílových seznamech, jsou také lépe připraveni než minule. Někteří, jak řekl Zaid, plánují opustit zemi, aby viděli, jak se odehraje prvních pár měsíců nové administrativy. Jiní si připravili kufry na cestu, přesunuli peníze, aby jim nemohl být zabaven majetek, vytipovali si bezpečné domy, najali si ochranku a další.„Musíme se připravit na všechny možné nejhorší scénáře, abychom nebyli zaskočeni,“ dodal Zaid. „Nebudu naivní jako moji předkové před 90 lety v Německu. Nebudu si myslet, že jsem byl loajální k zemi a oni po mně nepůjdou.“Hrozba politického násilí je již nyní hmatatelná. Jared Moskowitz, demokratický kongresman z Floridy, oznámil, že policie den před prezidentskými volbami zabránila bývalému zločinci s puškou a neprůstřelnou vestou v uskutečnění atentátu.Fred Wellman, který byl krátce vedoucím protitrumpovského Lincolnova projektu, uvedl, že několikrát viděl pozdě v noci sedět před svým domem na předměstí St. Louis muže a musel zavolat policii, aby ho odehnala.Právník Zaid uvedl, že v roce 2021 někdo použil jeho telefonní číslo a zavolal na místní policejní oddělení v Marylandu a tvrdil, že ho v jeho domě ozbrojení muži s výbušninami zajali jako rukojmí. Cílem zřejmě bylo, aby do jeho domu vtrhla těžce ozbrojená policie a vyvolala chaos. Jediným důvodem, proč se tak nestalo, bylo podle něj to, že policie věděla, kdo je, a pochopila, že hovor je falešný.Podobné výhrůžky zesílily v důsledku snahy krajně pravicových aktivistů zveřejňovat adresy a telefonní čísla lidí na seznamech cílů. A pravděpodobně se staly pravděpodobnějšími s tím, jak sám Trump zesílil svou rétoriku. V předvolební kampani vyhrožoval dlouhými tresty vězení pro každého, kdo podle něj při hlasování „podváděl“, hrozil použitím vojenské síly proti liberálním politikům, které označil za „vnitřního nepřítele“, a liboval si v představě, že Liz Cheneyová má na obličej namířené pušky.„Trumpovi lidé jsou teď povzbuzeni, to je zcela jasné,“ řekl Troyová, bývalá pracovnice národní bezpečnosti. „Američané se brzy dozvědí, co přesně si zvolili, i když si mysleli, že je to jen hyperbola a chvástání... Sledujeme, jak se tu srocuje oligarchie, a to je opravdu děsivé.“Některé z výhrůžek mohou být klidně blufováním - ale mnozí z těch, kteří jsou na cílových seznamech, je i tak berou smrtelně vážně.Nyní, když byli na klíčové posty nominováni kontroverzní Trumpovi věrní - na ministerstvu spravedlnosti ohnivý kongresman Matt Gaetz, na obraně moderátor Fox News Pete Hegseth -, se obávají zejména nástrojů, které by administrativa mohla použít k trestnímu stíhání nebo dokonce k vojenskému soudu.Prokurátoři by podle nich mohli využít televizní vystoupení bývalého pracovníka národní bezpečnosti k obvinění z úniku utajovaných informací, které by bylo v rozporu se zákonem o špionáži. Nebo by mohli obvinit z ovlivňování voleb na základě politických výroků během kampaně. Nebo by mohli využít technickou stránku věci podle jednotného kodexu vojenského soudnictví, která jim umožňuje překlasifikovat veterány na vojáky v aktivní službě a soudit je za pomlouvání jejich vrchního velitele.„Vždycky si najdou zločin tam, kde ho potřebují,“ řekl Wellman, bývalý šéf Lincolnova projektu, který se nyní zabývá problematikou veteránů. Zaid, který ho zastupuje, s ním souhlasil: „Existují zákony, které by mohly být zneužity.“Ve Washingtonu, kde republikáni ovládají Bílý dům i obě komory Kongresu, vidí Trumpovi kritici jen málo zábran, které by budoucímu prezidentovi bránily v takovémto stíhání nepřátel. „Je povinností lidí kolem něj a republikánských volených představitelů, aby dodržovali svou přísahu ústavě a zajistili, že naše demokracie bude i nadále existovat,“ řekl Goldman, newyorský kongresman.