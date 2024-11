HRW: První krok v Súdánu

19. 11. 2024

Rada bezpečnosti OSN uvalila sankce na dva velitele Rychlých podpůrných sil (RSF), jedné ze dvou klíčových válčících stran probíhajícího konfliktu v Súdánu.

Je to velmi potřebná a dlouho očekávaná pozitivní zpráva, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace \human Rights Watch.

Válka mezi RSF a Súdánskými ozbrojenými silami (SAF) ničí Súdán od dubna loňského roku . Přestože se jí nedostává takové pozornosti mezinárodních médií, jakou by si zasloužila, informovali jsme o ní zde v Daily Brief často, zejména o tom, co se děje v oblasti Dárfúru.

Upozorňovali jsme na zvěrstva páchaná oběma stranami a přidruženými bojovníky, jako je mučení a hromadné popravy zadržených osob.



RSF a spřízněné milice vyvražďovaly a terorizovaly celé komunity v západním Dárfúru. Drancování a žhářství jde ruku v ruce se zabíjením a znásilňováním. Útočí na kritickou civilní infrastrukturu, jako jsou nemocnice a trhy. Celé čtvrti srovnali se zemí.



Tyto útoky RSF nejsou náhodné. Jsou cílené na etnickém základě, zaměřují se převážně na nearabské komunity, zejména na etnické Massality.



Příslušníci RSF se z velké části rekrutují ze starých jednotek Janjaweed, milicí známých svými otřesnými zločiny proti nearabským skupinám, včetně Massalitů, v letech 2003-2004. Spojenecké milice RSF jsou převážně arabské.



Stručně řečeno, RSF jsou odpovědné za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a etnické čistky.



Za více než rok a půl se mezinárodní společenství situací v Súdánu příliš nezabývalo. Nové sankce Rady bezpečnosti OSN jsou vítaným prvním krokem.



Rada bezpečnosti uvalila mezinárodní zákaz cestování a zmrazení majetku na dvě osoby: Vedoucímu operací RSF generálmajoru Osmanu Mohamedu Hamidu Mohamedovi a veliteli RSF v západním Dárfúru generálu Abdelu Rahmanu Joma'a Barakalláhovi.



To jsou dobré zprávy, ale vzhledem k rozsahu masakrů v Súdánu to zjevně nestačí. Tento konflikt donutil více než půl milionu lidí uprchnout za hranice do Čadu. Uvnitř Súdánu vyhnal z domovů 11 milionů lidí, což je největší krize vnitřního vysídlení na světě. Části Dárfúru čelí hladomoru.



Doufejme, že tyto nové sankce OSN jsou jen začátkem a že na seznam přibudou další násilníci.



Rada bezpečnosti OSN musí také rozšířit zbrojní embargo na Dárfúr, aby se vztahovalo na celý Súdán. Nové zbraně od společností registrovaných v Číně, Íránu, Rusku, Srbsku a Spojených arabských emirátech se od začátku konfliktu stále dostávají do rukou RSF a SAF - a pravděpodobně budou použity k dalšímu zneužívání.



Mezinárodní společenství má stále co dělat, aby pomohlo zastavit krveprolití v Súdánu.









