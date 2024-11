„Totální útlak": Děti na Západním břehu jsou zabíjeny v nebývalé míře

20. 11. 2024

čas čtení 11 minut

Obrovský nárůst útoků izraelských osadníků a vojáků, při kterých bylo v roce po 7. říjnu zabito 171 dětí.



Mohammadovi bylo 12 let, byl to fotbalem poblázněný teenager, který celé dny snil o kariéře na hřišti a poslední minuty trávil trénováním dovedností s míčem. Ghassanovi bylo 14 let, byl to tichý, štědrý teenager, který vyřizoval pochůzky pro starší příbuzné, a jeho šestiletý bratr, který se ho držel jako stín.

Oba chlapce letos v létě zastřelili izraelští vojáci, oběti bezprecedentního nárůstu útoků na děti na okupovaném Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě.

Za rok od útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023 tam izraelští vojáci a osadníci zabili 171 palestinských dětí, což podle údajů OSN odpovídá jednomu úmrtí téměř každý druhý den. Více než 1 000 dalších bylo zraněno.

Nejmladší obětí byla čtyřletá holčička, zastřelená, když v lednu seděla se svou matkou v taxíku poblíž kontrolního stanoviště.





Oficiálně se na okupovaném Západním břehu Jordánu neválčí a rozsah úmrtí v Gaze zastínil tamní ztráty. Děti však umírají ve větším počtu než kdykoli od roku 1967, kdy izraelská armáda převzala kontrolu nad touto oblastí.





„V průběhu loňského roku došlo na Západním břehu Jordánu k mimořádně znepokojivému nárůstu počtu dětí zabitých při násilnostech souvisejících s konfliktem a již nyní vidíme, že tento trend pokračuje,“ uvedl Jonathan Crickx, mluvčí Unicef Palestina.





„Unicef chce zvonit na poplach, že děti jsou pravidelně zabíjeny a vážně zraňovány, většinou ostrou municí.“





OSN započítává pouze dětské oběti, jejichž jméno, věk a příčinu smrti ověřila.





Žádný voják nebyl v souvislosti se střelbou obviněn a izraelská armáda se k nárůstu dětských obětí přímo nevyjádřila, když byla požádána o komentář.





Děti se na okupovaném Západním břehu Jordánu „často účastní“ nepokojů, při nichž jsou házeny kameny, Molotovovy koktejly a výbušniny, a „dokonce i teroristických aktivit proti bezpečnostním silám a izraelským občanům“, uvedla armáda v prohlášení.









V případě zabití Palestince izraelská armáda nezahájí trestní vyšetřování, pokud „neexistuje žádné zjevné podezření z protiprávního jednání vojáků IDF“ nebo pokud se cíl účastnil činnosti, která „měla jasně bojový charakter“, dodalo prohlášení.





Sedmatřicetiletá Hanin Hoshiyehová proměnila svůj malý obývací pokoj v jakousi provizorní svatyni svého syna Mohammada Morada Ahmada Hoshiyeha, který týden před svými třináctými narozeninami koncem června odešel na fotbalový trénink a už se nevrátil domů.





Pod zarámovaným portrétem, Rubikovou kostkou a modelem letadla, který vyhrál za nejlepší známky ve třetí třídě, stojí fotbalové boty. V opravdovém letadle nikdy necestoval.





Vedle něj jsou brankářské rukavice úhledně zkřížené přes ceněný dres Realu Madrid. Objevuje se ve videích s kondiční přípravou na jeho účtu na TikToku, kde jeho bujaré předčasné sny o slávě na hřišti mají blednoucí digitální posmrtný život.





Mohammad byl zastřelen 14. června odpoledne asi 50 metrů od svého domu na okraji uprchlického tábora v jihovýchodním Ramalláhu.





Byl zrovna na sousedském hřišti, když oblast zaplavili izraelští vojáci, kteří pronásledovali muže, jenž vrazil ukradeným autem do kontrolního stanoviště a zranil vojáka.





Hanin svému synovi řekla, aby zamířil rovnou domů, pokud na ulici uvidí vojáky, a Mohammad byl zřejmě zastřelen, když se snažil dostat zpět ke své matce.





Video zachycující okamžiky před a po smrtelném útoku ukazuje, jak se řítí prázdnou ulicí, na jejímž jednom konci stojí vojáci. Než ho zasáhnou, kamera se odkloní, pak se otočí zpět a ukáže ho ležícího na chodníku, jak se krátce snaží postavit a pak se zhroutí.





Pozdější klip ukazuje dvanáctiletého chlapce, jak leží krvácející uprostřed stále prázdné ulice. Svědci uvedli, že izraelští vojáci dvacet minut bránili zdravotníkům v přístupu.









Záchranářům je pravidelně po dlouhou dobu bráněno v přístupu k dětem postřeleným izraelskými silami, tvrdí první záchranáři a aktivisté.





Izraelská armáda uvedla, že nebrání zdravotníkům v přístupu ke zraněným Palestincům, ale omezuje jejich pohyb během vojenských operací, „aby zajistila bezpečnost záchranných týmů“.





Izraelská armáda uvedla, že dvanáctiletý Mohammed se účastnil „násilných nepokojů“ a vojáci zahájili palbu, aby rozehnali dav, ačkoli na videozáznamu z jeho zastřelení není žádný vidět. „Okolnosti případu jsou předmětem vyšetřování,“ uvedla v prohlášení.





Mohammad zemřel v nemocnici osm dní po střelbě na následky zranění způsobených jedinou střelnou ranou do břicha.





„Dvanáct let jsme vychovávali naše dítě,“ řekla Hanin. „Právě začínal dospívat a oni ukončili jeho život.“





Podle údajů skupiny na ochranu práv B'tselem dosáhly izraelské útoky na palestinské děti vyrůstající na okupovaném Západním břehu Jordánu svého vrcholu v roce 2002 během druhé intifády, kdy bylo zabito 85 dětí.





Tempo zabíjení v roce od 7. října 2023 je dvojnásobné. Většina z nich byla zasažena ostrou municí, často jedinou ranou do hlavy nebo trupu. Další byli zabiti bezpilotními letouny a leteckými údery.





Podle OSN byly v tomto období při násilnostech souvisejících s konfliktem v oblasti zabity dvě izraelské děti.





Mohammadův otec Murad Hoshiyeh chce, aby byl voják, který zastřelil jeho syna, postaven před soud, ale nemůže ani cestovat přes kontrolní stanoviště do Izraele, aby mohl podat žalobu.





„Můj syn byl nevinný,“ řekl. „Je to naprostý útlak. Představte si, že by to bylo naopak. Kdyby se jen dozvěděli, že někdo chce ublížit jednomu z jejich dětí, co by dělali?“ dodal.





Muradův pocit, že izraelské síly mohou na okupovaném Západním břehu Jordánu prakticky beztrestně zabíjet děti, jako je jeho syn, odráží realitu, v níž je vyšetřování neobvyklé a trestní stíhání výjimečné, uvádí organizace Defence for Children International - Palestine (DCIP), jediná palestinská organizace zabývající se lidskými právy, která se zaměřuje speciálně na práva dětí.





„Nejdůležitějším problémem je nedostatek odpovědnosti. Téměř ve všech případech Izrael nezahájí vyšetřování, s výjimkou případů, kdy o tom informují média,“ uvedl Ayed Abu Eqtaish, ředitel DCIP pro odpovědnost.





„Ale ani vyšetřování k ničemu nevede. Za deset let došlo pouze k jednomu případu, kdy izraelské úřady pohnaly k odpovědnosti vojáka za zabití dítěte.“





V roce 2018 byl Ben Deri shledán vinným ze zabití sedmnáctiletého Nadima Nuwary během protestu na kontrolním stanovišti v Bejtúnii. Podle soudu v té době nepředstavoval pro vojáky žádnou hrozbu. Deri byl odsouzen na devět měsíců, ale propuštěn o dva měsíce dříve.





Domáhat se v izraelském systému spravedlnosti pro palestinské děti zabité Izraelci je tak náročné, že se DCIP nyní místo toho zaměřuje na bezútěšnou práci při dokumentování dětských obětí.





„Organizace byla založena za účelem obhajoby dětí uvnitř izraelského právního systému a v určitém okamžiku dospěla k závěru, že není možné dosáhnout spravedlnosti prostřednictvím vojenského soudního systému, a tak jsme začali shromažďovat důkazy,“ řekl Eqtaish.





Jejich webové stránky jsou katalogem zmařených životů, kde jsou zveřejněné případy podloženy důkazy včetně lékařských záznamů, zpráv svědků a úmrtních listů.





Salaam Zahranová může stát u jasmínových rostlin na svém balkoně a dívat se na školu, kde studoval její syn Ghassan, za ní na silnici, na které stáli izraelští vojáci, když čtrnáctiletého chlapce zastřelili, a v dálce na věže Tel Avivu lesknoucí se ve slunci na okraji Středozemního moře.





Někde mezi nimi se nachází velitelství izraelské armády, které je zde pro Palestince viditelné, ale vzdálené a nevypočitatelné jako přelud.





Salaam se ani nepokusil podat policejní hlášení o mužích, kteří 9. července zahájili palbu na tři chlapce hrající si mezi fíkovníky a mandlovníky na okraji vesnice.





„Proti takovému režimu není možné podat stížnost. Žádné spravedlnosti se pro nás nedočkáme,“ řekla. „Vojáci ani nedovolili, aby někdo přišel a zachránil ho.“





Jeden z obyvatel vesnice viděl, jak vojáci střílejí na tři chlapce, a přispěchal na pomoc. Deset minut ho drželi v šachu.





„Pokaždé, když jsem se chtěl k chlapci přiblížit, armáda střílela do vzduchu,“ řekl muž, který si nepřál být jmenován. „Při každém našem kroku zahájili palbu. Nemyslím si, že nás chtěli zastřelit, ale určitě nechtěli, abychom zachránili to dítě.“





Teenager byl naživu, když k němu muž nakonec dorazil, ale brzy poté ztratil vědomí.





Izraelská armáda přiznala, že zastřelila čtrnáctiletého mladíka, kterého mluvčí popsal jako „maskovaného teroristu, (který) házel kameny na izraelská vozidla“. Muž, který Ghassanovi poskytl první pomoc, uvedl, že masku neviděl.





„Voják přítomný na místě reagoval střelbou směrem k teroristům, což mělo za následek zranění jednoho z nich. Tvrzení, že terorista na následky zranění zemřel, se uznává,“ uvedla armáda v prohlášení.





Poslední den ráno se Ghassan probudil brzy, uvařil mamince kávu a pomohl jí s praním prádla, než se vydala do práce v Ramalláhu.





Život v jejich vesnici Deir Abu Mashal je od 7. října 2023 těžší, stejně jako na většině území Západního břehu Jordánu. Hlavní příjezdovou cestu zablokovaly izraelské síly, takže dostat se tam nebo zpět vyžaduje 20 minut jízdy po polní cestě přes olivové háje.





Salámová zvažovala, že se přestěhuje blíže ke své práci, aby si zkrátila každodenní dojíždění, ale hlavním problémem rodiny podle ní nebyla bezpečnost, ale logistika. Ospalá vesnice se nenachází v blízkosti izraelské osady a nikdy nebyla místem střetů.





„Myslela jsem, že jsme v bezpečí,“ řekla Salaamová. „Snažila jsem se držet své děti stranou, od všeho toho násilí a utrpení, ale přišlo to i k nám.“









Zdroj v angličtině ZDE

0