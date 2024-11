Obvinění z válečných zločinů bude pro Netanjahua těžkým stigmatem

22. 11. 2024

Zatykače Mezinárodního trestního soudu jsou právním zemětřesením a mohou izraelského premiéra a jeho bývalého ministra časem ještě více zatížit, píše ve své analýze Julian Borger.





Zatykače vydané Mezinárodním trestním soudem (ICC) představují zemětřesení na světové právní scéně: poprvé byl západní spojenec z moderní demokracie obviněn z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti globálním soudním orgánem.



V dlouhodobějším horizontu by však závažnost obvinění vznesených proti Netanjahuovi a Gallantovi mohla časem ztěžknout, čímž by se zmenšil prostor na zeměkouli, který je pro ně stále otevřený. Stigma obviněného z válečného zločinu se těžko zbavuje.



Jahjá Sinvár a další dva podezřelí z Hamásu, které prokurátor ICC jmenoval, byli od května, kdy bylo o zatykače poprvé požádáno, všichni zabiti Izraelem, ale na jednoho z nich, vojenského velitele Hamásu Mohammeda Diaba Ibrahima al-Masrího, známého také jako Mohammed Deif, vydala přípravná komora v Haagu zatykač s odůvodněním, že jeho široce uváděná smrt při červencovém leteckém útoku ještě nebyla oficiálně potvrzena. Zdá se, že jde o formalitu, a je téměř jisté, že žádný ze tří vůdců Hamásu nebude postaven před soud za masakry ze 7. října loňského roku, které rozpoutaly válku v Gaze.



Z pohledu na svět z Haagu schválení zatykačů soudci Mezinárodního trestního soudu navždy změní postavení tohoto soudu. USA - které stejně nejsou členem ICC - zatykače odmítly a uvedly, že budou se svými partnery, včetně Izraele, koordinovat „další kroky“.



Další izraelští spojenci, jako například Německo, se distancují, ale pro britskou vládu Keira Starmera, který má zkušenosti v oblasti lidských práv a mezinárodního práva, to bude těžký okamžik. USA se pravděpodobně opřou do Spojeného království, aby platnost zatykačů odmítlo, ale to by vážně poškodilo důvěryhodnost Spojeného království jinde ve světě.



Amnesty International Starmerovi připomněla: „Postavení Spojeného království jako skutečného zastánce právního státu vyžaduje důslednost a nestrannost.“



Mnoho dalších zemí, které dosud považovaly Mezinárodní trestní soud za nástroj západního světa, pravděpodobně rozhodnutí i samotný tribunál přijme. Zatímco Rada bezpečnosti OSN udělala pro zmírnění války v Gaze jen velmi málo, ICC bude široce vnímán, zejména v zemích globálního Jihu, jako účinnější ochránce Charty OSN.



Zejména pro Evropu je otázkou, zda má s Netanjahuem na jeho území v Izraeli vůbec jednat. Evropská rada pro zahraniční vztahy poukázala na to, že když byl na bývalého keňského prezidenta Uhuru Kenyattu vydán zatykač ICC, přijali evropští představitelé politiku vyhýbání se běžným kontaktům s ním.



Iva Vukušićová, docentka mezinárodních dějin na Utrechtské univerzitě, uvedla: „Tento soubor zatykačů je průlomový, protože se poprvé v případě Izraele týká blízkého spojence 'západních' stálých členů Rady bezpečnosti, kteří byli dosud téměř vyňati z mezinárodní soudní kontroly.



Izrael je mnohými považován za fungující demokracii se schopným soudním systémem a blízkým spojencem Západu, a v takové situaci jsme se dosud se zatykačem nesetkali.“



Jedna věc, kterou zatykače velmi pravděpodobně nezpůsobí, je svržení Netanjahua - nebo dokonce jeho oslabení. To je rozhodující, protože mnozí pozorovatelé se domnívají, že válka v Gaze bude pravděpodobně pokračovat tak dlouho, dokud se bude Netanjahu držet u moci.



„Netanjahua to posílí,“ řekla Dahlia Scheindlinová, izraelská odbornice na mezinárodní veřejné mínění. „Izraelci jsou naprosto skálopevně přesvědčeni, že mezinárodní systém obecně existuje v podstatě proto, aby se zaměřil na Izrael a nespravedlivě ho vyčlenil. Tento druh nálad se v židovské komunitě projevuje napříč všemi vrstvami.“



To znamená, že jen velmi málo Izraelců považuje zatykače za důkaz toho, že Netanjahu oslabuje jejich zemi v celosvětovém měřítku a žene ji ke statusu vyvrhele. Jestli něco, tak to, že mnozí premiérovi kritici přeruší litanie stížností na jeho osobu na dostatečně dlouhou dobu, aby odmítli jurisdikci zahraničního soudu nad svými záležitostmi.



Pokud jde o příští izraelské volby, které se mají konat v říjnu 2026 a které jsou pro Izrael a celý region kritickým okamžikem, je nepravděpodobné, že by zatykač ICC změnil mnoho hlasů. Je však pravděpodobnější, že osten, který zanechají, se projeví v následujících letech a desetiletích.



Bude existovat dlouhý seznam zemí, které jsou členy ICC a které Netanjahu a Gallant nebudou moci navštívit, protože by byly povinny jednat na základě zatykačů. USA, Rusko a Čína členy nejsou, ale přinejmenším pro současný Bílý dům by návštěva jednoho z nich byla velmi trapná - i když nastupující Trumpova administrativa bude jiná věc.





„ICC hraje dlouhou hru,“ řekl Vukušićová. „Jakmile je jednou vydán, zatykač vás sleduje v podstatě až do smrti. Pokud po vydání zatykačů Netanjahu opět vyrazí do USA, aby promluvil například v Kongresu, přinejmenším to USA masivně ztrapní a jejich pokrytectví tak bude jasně vidět.“







Zdroj v angličtině ZDE

