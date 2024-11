Vláda zákona v ohrožení

25. 11. 2024

čas čtení 3 minuty

"Vzdejte se svých jaderných zbraní (nám) a my vám na oplátku zaručíme, že budeme respektovat vaši suverenitu, nezávislost a hranice." Tak pravilo Rusko k Ukrajině v roce 1994, píše britský byznysmen Richard Branson. "Vzdejte se svých jaderných zbraní (nám) a my vám na oplátku zaručíme, že budeme respektovat vaši suverenitu, nezávislost a hranice." Tak pravilo Rusko k Ukrajině v roce 1994,

"To je skvělý nápad," uvedly USA a Velká Británie. "Čím méně zemí má jaderné zbraně, tím menší je šance na další světovou válku. I my vám zaručíme vaši suverenitu, vaši nezávislost a zajistíme, aby vaše hranice byly respektovány a chráněny."

To není fikce. Vzhledem k tomu, že od začátku nezákonné a brutální invaze Ruska na Ukrajinu uplynulo již více než 1 000 dní, znovu si připomínám ducha i slova Budapešťského memoranda z roku 1994, smlouvy, která nutí Rusko, USA a Spojené království nabídnout záruky bezpečnosti a suverenity poté, co Ukrajina souhlasila s tím, že se vzdá obrovského arzenálu jaderných zbraní. Klíčové pasáže memoranda znějí následovně:

"Spojené státy americké, Ruská federace a Spojené království Velké Británie a Severního Irska znovu potvrzují svůj závazek vůči Ukrajině v souladu se zásadami Závěrečného aktu KBSE [Komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě] respektovat nezávislost a suverenitu a stávající hranice Ukrajiny."

"Spojené státy americké, Ruská federace a Spojené království Velké Británie a Severního Irska znovu potvrzují svůj závazek zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti Ukrajiny a že žádná z jejich zbraní nebude nikdy použita proti Ukrajině s výjimkou sebeobrany nebo jinak v souladu s Chartou Organizace spojených národů."

Ruský závazek k memorandu byl poprvé otřesen, když Rusko v roce 2014 nezákonně napadlo a anektovalo Krym. Putinův útok z 24. února 2022 odstranil veškeré zbývající pochybnosti o jeho skutečných záměrech. Putin, který nečelil odstrašujícímu prostředku ukrajinských jaderných zbraní, se snažil absorbovat co nejvíce z Ukrajiny, zatímco ignoroval slib ukrajinskému lidu a světu.

Naprostá lhostejnost Ruska k Budapešťskému memorandu však nevrhá jen temný stín na budoucnost Ukrajiny. Je to také políček do tváře multilaterálních institucí a jejich obtížné práce při vyjednávání složitých dohod, zejména pokud jde o odzbrojení. Poté, co jsme viděli, co se stalo s Ukrajinou, která země, která vlastní jaderné zbraně, v současnosti nebo v budoucnu, bude někdy souhlasit s tím, že se znovu vzdá svého arzenálu? A bohužel, která země, která nyní nemá jaderné zbraně, bude další, která je bude hledat jako odstrašující prostředek?

Většina lidí nikdy neslyšela o Budapešťském memorandu a důležitých závazcích v něm zakotvených. Pokud se však na podobné smlouvy nelze spolehnout, když se vztahy mezi národy zhoršují, jaké další možnosti světu zbývají, než upadne do anarchie nebo ještě něčeho horšího? Pro ty z nás, kteří vyrostli s vírou v sílu globální spolupráce při řešení konfliktů a řešení obtížných výzev, kterým všichni čelíme, to nevěstí nic dobrého. Právní stát je pod útokem a je načase jej bránit slovy i činy.

Zdroj v angličtině: ZDE

0