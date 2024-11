Žádné "červené čáry" v podpoře Ukrajiny, řekl francouzský ministr zahraničí BBC

25. 11. 2024

Pokud jde o podporu Ukrajiny, neexistují žádné "červené čáry", řekl francouzský ministr zahraničí BBC.

Jean-Noël Barrot řekl, že Ukrajina by mohla odpálit francouzské střely dlouhého doletu na Rusko "v logice sebeobrany", ale nepotvrdil, zda již byly francouzské zbraně použity, Laura Kuenssberg.

"Princip byl stanoven... naše vzkazy prezidentu Zelenskému byly dobře přijaty," řekl v exkluzivním nedělním rozhovoru s Laurou Kuenssbergovou.

Francouzský prezident Macron naznačil ochotu Francie umožnit odpálení svých střel na Rusko na začátku tohoto roku. Barrotovy komentáře jsou však významné, přicházejí několik dní poté, co americké rakety a britské střely dlouhého doletu byly tímto způsobem použity poprvé.

Barrot, který v pátek v Londýně jednal s ministrem zahraničí Davidem Lammym, řekl, že západní spojenci by neměli klást žádná omezení na podporu Ukrajiny proti Rusku a "neměli by stanovovat a vyjadřovat červené čáry".

Na otázku, zda by to vůbec mohlo znamenat francouzské jednotky v boji, řekl: "Nezavrhujeme žádnou možnost."

"Ukrajinu budeme podporovat tak intenzivně a tak dlouho, jak to bude nutné. Proč? Protože v sázce je naše bezpečnost. Pokaždé, když ruská armáda postoupí o jeden kilometr čtvereční, hrozba se přiblíží o jeden kilometr čtvereční k Evropě," řekl.

Barrot naznačil, že přizve Ukrajinu ke vstupu do NATO, jak požadoval prezident Zelenskyj. "Jsme otevřeni rozšíření pozvání, a tak v našich diskusích s přáteli a spojenci a přáteli a spojenci Ukrajiny pracujeme na tom, abychom je přiblížili našim pozicím," řekl Barrot.

A naznačil, že západní země budou muset zvýšit částku, kterou vynakládají na obranu, a poznamenal: "Samozřejmě, že budeme muset utrácet více, pokud chceme dělat více, a myslím si, že těmto novým výzvám musíme čelit."

Barrotovy komentáře přicházejí po týden výrazné eskalace na Ukrajině - s britskými a americkými raketami dlouhého doletu, které byly poprvé odpáleny v Rusku, s Ruskem odpáleným mezikontinentálním balistickým raketovým útokem a s Vladimirem Putinem, který naznačil možnost globální války.

Jeden zdroj z britské vlády popisuje tento okamžik jako "kritický bod" před zimou a před návratem Donalda Trumpa do Bílého domu.

Jak by však měli spojenci Ukrajiny reagovat na Putinovy hrozby a na stále nebezpečnější postavení Ukrajiny? Mluvil jsem se zdroji uvnitř i vně britské vlády, abych pochopil, jaké by mohly být další kroky.

Co bude dál se Západem?

Na prvním místě seznamu je udržet tok peněz a vojenské podpory. "Objevil bych se se ztrojnásobením evropských peněz pro Ukrajinu a šel bych po ruských aktivech," řekl jeden zdroj. "Musíme zjistit, jak velká je válečná pokladna, kterou Ukrajina potřebuje zajistit, aby mohla bojovat v roce 2025 a v roce 2026 - je těžké žádat americké daňové poplatníky, aby zaplatili účet."

Není překvapivé, že ve světě obrany panuje silný pocit, že zvýšení obranných rozpočtů je součástí odpovědi. Šéf armády, admirál Sir Tony Radakin, který tento týden navštívil prezidenta Zelenského, nám před čtrnácti dny řekl, že výdaje musí jít nahoru.

Ale vzhledem k tomu, že peněz je málo a vláda se zdráhá dokonce i stanovit datum, kdy má být dosaženo cíle vydávat na obranu 2,5% HDP, je jen malá šance na náhlé injekce dalších miliard.

Vládní zdroje zdůrazňují dlouhodobé závazky, které Spojené království již přijalo, zejména podporu Ukrajiny pomocí dronů.

Zpravodajské informace, které můžeme odhalit tento víkend, ukazují, že Ukrajina použila drony v polovině a na konci září k zasažení čtyř ruských muničních skladů, stovky mil od Ukrajiny. Má se za to, že útoky úspěšně zničily největší množství ruské a severokorejské munice dodané během konfliktu. Nebylo potvrzeno, zda tyto drony poskytla Velká Británie nebo jiní.

Upozornili také na smlouvu podepsanou mezi Spojeným královstvím a Ukrajinou v červenci, která má zemi pomoci vyzbrojit se v dlouhodobém horizontu.

A co reakce na Putinovu stále výhružnější rétoriku? Poselství z více zdrojů zní: Nepropadejte panice.

Jeden z nich řekl: "Celou dobu vyhrožoval - nesmíme se tím nechat odradit." Co je nyní podle jednoho bývalého ministra jiné, je to, že Putinovy komentáře jsou navrženy tak, aby upoutaly pozornost nově zvoleného prezidenta. "Rusko chce pomoci Trumpovi s důvody, proč pomoc vypnout". Pokud to zní, že se konflikt stává nesnesitelně nebezpečným, možná bude příští prezident dychtivější jej ukončit.

Pokud jde o příštího prezidenta, nastává nervózní pauza, zatímco Trumpův plán zůstává nejasný. Doufá se, že se Ukrajina dostane do nejlepší možné pozice pro jakékoli vyjednávání, uvedlo několik zdrojů, a insider radící vládě mi řekl, že by to mohlo zahrnovat posílení Trumpovy vlastní vyjednávací schopnosti. "Dostat [Trumpa] do rozpoložení, které je dobré pro Ukrajinu - aby vypadal jako člověk, který zastavil válku, ne jako člověk, který prohrál Ukrajinu."

V soukromí se také objevují návrhy, jak přimět Ukrajinu, aby zvážila, co by mohlo být přijatelnou cestou z konfliktu. Na veřejnosti budou ministři vždy říkat, že Rusko by nemělo být odměňováno za nezákonnou invazi a že je na Ukrajině a pouze na Ukrajině, aby rozhodla, zda a kdy bude vyjednávat a zda nabídne jakýkoli kompromis.

Ale zdroj uznává, že ve vládě existuje povědomí o tom, že "každé vyjednávání musí zahrnovat kompromisy".

"Musíme se zamyslet nad tím, co by mohlo být pro Ukrajinu protihodnotou," říká bývalý ministr. "Pokud by [Zelenskyj] ustoupil, co by dostal? Získá členství v NATO, aby zaručil bezpečnost v dlouhodobém horizontu?"

Dochází také k uvědomění, že hrozba z Ruska tu bude i nadále – ať už na Ukrajině nebo při pokusech o sabotáž v našich ulicích. "Jsou doslova spojenci Severokorejců, kteří nyní bojují, a Íránci je zásobují," řekl vládní zdroj. "Nemůžeme je nyní vidět jinak než jako hrozbu."

Možná je realitou trvalejší hrozba na východních okrajích Evropy. Možná, že ruská agrese a nebezpečná spojenectví jsou návratem k normálu po krátkém pozitivním období v 90. letech. "Zvykněte si na to," řekl jeden zdroj, "takhle jsme žili vždy."

