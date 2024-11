Bude se Trump v otázce Blízkého východu řídit svými instinkty, nebo jestřábími poradci?

28. 11. 2024

čas čtení 8 minut

V době, kdy nově zvolený prezident Donald Trump sestavuje svůj kabinet a jmenuje své klíčové poradce, nabízí minulost jeho nominantů a jeho první funkční období vodítka pro jeho potenciální strategii pro Blízký východ. Za prvé, všechny jeho kandidáty na posty v Pentagonu a ministerstvu zahraničí, kandidáta na poradce pro národní bezpečnost, na post zvláštního vyslance pro Blízký východ a velvyslance v Izraeli spojuje silná, v některých případech teologicky zakořeněná náklonnost k Izraeli a oddanost vztahům mezi USA a Izraelem, píší na webu Responsible Statecraft Steven Simons a Adam Weinstein.

V první Trumpově vládě se v klíčových funkcích v oblasti národní bezpečnosti vyskytovaly nábožensky motivované osoby, jako například bývalý poradce pro národní bezpečnost generál Michael Flynn (v důchodu), ale ne v takové míře, jak je vidět v současné sestavě. Jiní, jako Trumpův kandidát na ministra zahraničí Marco Rubio a velvyslankyně při OSN Elise Stefaniková, se méně opírají o konkrétní doktrinální témata, ale jsou silnými zastánci nejen Izraele, ale i politiky jeho současné vlády.

Trumpův nominant na post zvláštního vyslance pro Blízký východ, horlivý zastánce Izraele Steven Witkoff, není pouhým Trumpovým aparátčíkem, ale blízkým přítelem zvoleného prezidenta, který s ním hraje golf a zdá se, že ho Trump bere jako sobě rovného. Když je na ministerstvu zahraničí zvláštní vyslanec, zvláště blízký Bílému domu, často se v této otázce ocitá na vedlejší koleji. Ať už si tedy Rubio myslí o Izraeli a izraelsko-palestinských záležitostech cokoli, může to být do značné míry irelevantní - v těchto otázkách bude v podstatě jen přihlížejícím.

Podstatné je, že v příštích čtyřech letech se Izraelci budou pravděpodobně cítit relativně svobodní v tom, aby jednali podle svého uvážení, a to jak na svém vlastním dvorku, tak v širším regionu. Výše zmíněné osoby se pohybují od zarytých obhájců Izraele ze strategických důvodů až po ty, kteří se na jeho obranu dívají optikou Písma svatého a světonázoru střetu civilizací.

Za druhé, Jared Kushner - známý svou iniciativou "dohoda století “ na Blízkém východě - na seznamu nápadně chybí. Kushner médiím sdělil, že se hodlá věnovat svým obchodním zájmům. V Trumpově rodině však byla hranice mezi podnikáním a vládou vždy nejasná, takže se možná dočkáme jeho návratu v oficiální nebo polooficiální roli, zejména proto, že obnovená iniciativa pro Palestince bude pravděpodobně znamenat cíl spíše ekonomického než politického míru.

Jeho předchozí plán by se mohl znovu objevit s revizemi, které si vyžádala destrukce způsobená válkou v Gaze .Vzhledem k současnému odmítání dvoustátního řešení ze strany Izraele by byl Kushnerův plán skutečně jediným realistickým plánem.

Na nižší úrovni se očekává, že Brian Hook bude mužem odpovědným za íránskou otázku, a Joel Rayburn by mohl nastoupit na ministerstvo zahraničí nebo, což je pravděpodobnější, do Rady národní bezpečnosti, kde by mohl nahradit Bretta McGurka na pozici koordinátora pro Blízký východ. McGurk odstoupil z NSC během Trumpova prvního funkčního období, částečně kvůli Trumpově plánu stáhnout se ze Sýrie, takže jeho návrat je nepravděpodobný, i když ne nemožný, pokud by nový poradce pro národní bezpečnost, republikán Mike Waltz, chtěl zachovat určitou kontinuitu v personálu NSC.

Za třetí, bilaterální smlouvu se Saúdskou Arábií připravil Biden a nyní je na Trumpovi, aby se do ní pustil. Ratifikace sice může stále čelit problémům kvůli opozici demokratů, ale tato překážka je nyní mnohem nižší, zejména pokud ji podpoří Izrael. Pod Trumpovým vedením je také pravděpodobnější, že bude zahrnovat ústupky v oblasti jaderné energie.

To, zda Izrael smlouvu podpoří, může záviset na tom, jak korunní princ Mohammed bin Salmán neboli MBS naváže na svou silnou rétoriku o genocidě na summitu v Rijádu tento měsíc. Kushner by byl zřejmým prostředníkem.

Za čtvrté je tu otázka Íránu. Teherán se chová opatrně, dokonce pozitivně reagoval na Bidenovu tajnou zprávu varující před atentátem na Trumpa. (Ajatolláh Chameneí však veřejně vyzval, aby Mezinárodní trestní soud nechal Netanjahua a Gallanta usmrtit). Íránské vedení signalizuje, že chce snížit riziko války s USA, zejména s ohledem na Trumpův obnovený závazek „maximálního tlaku“.

Klíčovou otázkou pro USA je, zda Trump zvýší pravděpodobnost války s Íránem tím, že dá Izraeli carte blanche, nebo tím, že vytvoří dojem, že tomu tak je. Zdá se, že Trump po válce netouží, a pokud věří, že se mu podaří uzavřít s Íránem jadernou dohodu, bude o ni pravděpodobně usilovat, zejména pokud se vrátí Elbridge Colby, první Trumpův úředník v Pentagonu, který tvrdí, že by se USA měly zaměřit na Čínu.

Navzdory tomu, že Trump v roce 2020 zavraždil generála Islámských revolučních gard Kásema Solejmáního, Írán s ním bude pravděpodobně otevřen jednání, neboť Trump projevil tendenci přecházet mezi použitím síly a odvážnou diplomacií při jednání s tradičními protivníky USA.

Za páté je tu otázka, zda Trump ochrání svůj odkaz vyjednávání o stažení z Afghánistánu a zda bude dodržovat dohodu Bidenovy administrativy s Irákem o návratu amerických vojáků z Iráku - a pravděpodobně i ze Sýrie. To by vyžadovalo, aby zachoval určitou formu diplomacie s Tálibánem, pokud jeho poradci, zejména Waltz, který byl ke stažení velmi kritický, nebudou prosazovat více nátlakovou politiku, případně včetně vojenských úderů.

Pokud Trumpova administrativa zaujme vůči Íránu jestřábí postoj, mohou americké jednotky v Iráku a Sýrii čelit zvýšenému počtu útoků ze strany milicí napojených na Írán, což by mohlo vést k tlaku na silnou vojenskou reakci a potenciálně vyvolat eskalaci cyklu násilí. Na druhé straně Írán může zaujmout opatrnější přístup.

Tím se dostáváme k šesté a poslední proměnné: Trumpova nepředvídatelnost. I Izraelci se obávají, že by se Trump mohl odchýlit od očekávání, která stanovil, pokud si bude myslet, že mu to prospěje.

Důležité je, že pokud jsou nyní republikáni skutečně jeho stranou, Trump se nebude muset obávat o svou základnu ani o republikány v Kongresu, pokud se rozhodne překvapit je vstřícností vůči Íránu a potenciální dohodou; představte si Nixona v Číně, který je při rozhodování méně závislý na tlaku republikánů.

A konečně musíme vzít v úvahu domácí dopady ve dvou směrech: za prvé potlačení protestů proti izraelské politice, zejména na univerzitních kampusech; za druhé možnost teroristického útoku na USA v odvetě za jejich podporu Izraele. To by mohlo znovu vyvolat islamofobii doma a intervenci na Blízkém východě.

Směr, kterým se Trumpova administrativa nakonec vydá na Blízkém východě, bude do značné míry záviset na tom, zda se nově zvolený prezident bude řídit svými instinkty směřujícími k odpoutání se od Izraele, zejména vojensky, a sliby, které dal během své kampaně, nebo zda bude naslouchat svým jestřábím poradcům.

Ve skutečnosti se v jeho blízkovýchodní politice budou pravděpodobně mísit intervencionistické a zdrženlivé prvky, což bude mít za následek stejnou nepředvídatelnost a někdy i nesoudržné manévry, jaké jsme viděli v jeho prvním funkčním období.

Celý text v angličtině ZDE

0