Izraelská armáda zůstane v Gaze celá léta, říká izraelský ministr pro potraviny

29. 11. 2024

Avi Dichter z izraelského bezpečnostního kabinetu se takto vyjádřil v době, kdy se objevují zprávy o rozsahu izraelské vojenské infrastruktury na tomto území





Izraelská armáda zůstane v Gaze po mnoho let, bude na tomto území bojovat proti čerstvým rekrutům Hamásu a mohla by být zodpovědná za dodávky humanitární pomoci, uvedl vysoce postavený izraelský ministr.

Výroky Aviho Dichtera, izraelského ministra pro potravinovou bezpečnost a člena izraelského bezpečnostního kabinetu, potvrzují vznikající obraz dlouhodobého rozmístění izraelských vojsk uvnitř Gazy. Izrael nemá v nejbližší době v plánu žádnou jinou správu, která by spravovala území s 2,3 miliony obyvatel a zahájila tam rekonstrukci.



„Myslím, že v Gaze zůstaneme dlouho. Myslím, že většina lidí chápe, že [Izrael] bude roky v nějaké situaci Západního břehu, kdy se tam bude vcházet a odtud vycházet a možná zůstane podél Netzarimu [koridoru],“ řekl Dichter.



Záložníci, kteří nedávno sloužili v Gaze, popsali rozsah nové vojenské infrastruktury, kterou Izrael na tomto území vybudoval. Ta zahrnuje rozsáhlé nové tábory a silnice v celém pásu severní a střední části Gazy.



Jeden z nedávno demobilizovaných důstojníků uvedl, že většinu z předchozích 70 dní strávil demolicí domů, aby uvolnil další prostor pro to, co se stalo řadou velkých vojenských základen v koridoru Netzarim v Gaze, ve vojenské zóně, která byla zřízena mezi pobřežím Středozemního moře a východní hranicí Gazy.



„To byl jediný úkol. Nikde (v koridoru) nezůstala jediná stavba vyšší než můj pas, kromě našich základen a pozorovacích věží,“ řekl.



Výpovědi očitých svědků potvrzují zprávy izraelských médií o rozsáhlé výstavbě Izraelských obranných sil (IDF) v koridoru Netzarim i na jiných místech Gazy.



K ničení budov na severu a jihu koridoru Netzarim bylo použito tolik výbušnin, že některým jednotkám došly síly, uvedli další demobilizovaní záložníci.



„Nejsme opět na začátku ... ale rozhodně nejsme na začátku konce, protože máme před sebou ještě hodně práce,“ řekl Dichter minulou neděli na tiskovém brífinku v Jeruzalémě.



Izraelské vojenské údery ve čtvrtek zabily nejméně 21 Palestinců v celém pásmu Gazy, uvedli zdravotníci, zatímco izraelské tanky pronikakly hlouběji na sever a jih území.



K eskalaci došlo den poté, co Izrael a Íránem podporovaný Hizballáh se dohodly v Libanonu na příměří, které zastavilo více než rok trvající boje a mezi mnoha Palestinci v Gaze vzbudilo naději na podobnou dohodu s Hamásem, který na území vládl od roku 2007 až do současného konfliktu.



Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, opakovaně prohlásil, že Hamás musí být zcela zničen a Izrael si musí udržet trvalou kontrolu nad částí Gazy. Měsíce trvající rozhovory o příměří ztroskotaly a jednání o návratu asi 100 rukojmích zadržovaných Hamásem jsou nyní pozastavena.



Izraelská kampaň v Gaze zabila téměř 44 200 lidí a téměř všichni obyvatelé území byli alespoň jednou vysídleni, tvrdí představitelé Gazy. Většinu obětí tvoří civilisté. Rozsáhlá území jsou v troskách.



Bojovníci vedeni Hamásem, kteří před 13 měsíci zaútočili na obce na jihu Izraele, zabili asi 1 200 lidí, většinou civilistů, a zajali více než 250 rukojmích.



Ve čtvrtek bylo při dvou oddělených náletech na dům a poblíž nemocnice Kamal Adwan v Bejt Lahíji na severu pásma Gazy zabito šest lidí, další čtyři lidé zahynuli při izraelském úderu na motocykl v Khan Júnisu na jihu, uvedli zdravotníci.



V Nuseiratu, jednom z osmi historických uprchlických táborů v Gaze, provedla izraelská letadla několik náletů, zničila několikapatrovou budovu a zasáhla silnice u mešit. Podle zdravotníků z nemocnice al-Awda v táboře bylo při těchto úderech zabito nejméně 11 lidí. Izraelská armáda uvedla, že její síly pokračují v „zasahování teroristických cílů v rámci operační činnosti v pásmu Gazy“.



Izrael byl obviněn z vyklízení částí Gazy v rámci záměrného plánu na trvalé vysídlení obyvatel, ale toto obvinění odmítá.



Dichter, bývalý šéf izraelské vnitřní bezpečnostní služby Šin Bet, uvedl, že Hamás má stále určité vojenské schopnosti, protože Izrael „nedosáhl na všechna místa v celé Gaze“.



„Víme, že [Hamás] naverboval další lidi... Mají menší schopnosti, ale mají nové lidi,“ řekl.



Příměří v Libanonu ponechává Hamás - jehož schopnosti již byly izraelskou ofenzivou vážně poškozeny - v boji o samotě.



Palestinský analytik Khalil Sayegh uvedl, že příměří by mohlo ještě více snížit popularitu Hamásu v Gaze, protože dokazuje neúspěch jeho hry, že jeho útok na Izrael zmobilizuje další militantní skupiny k boji.



„Je to okamžik, kdy můžeme vidět, jak je poselství Hamásu stále slabší a slabší, i když se snaží ospravedlnit svou strategii před veřejností,“ řekl.



Antony Blinken, americký ministr zahraničí, v úterý prohlásil, že příměří mezi Izraelem a Hizballáhem by mohlo pomoci donutit Hamás zasednout k jednacímu stolu, ale podle odborníků na Hamás je to nepravděpodobné. Hamás prohlásil, že rukojmí propustí pouze výměnou za úplné stažení Izraele z Gazy.



Stále není jasné, jak Izrael plánuje spravovat Gazu, pokud na území zůstane. Netanjahu opakovaně odmítl návrhy, že by se moci ujala reformovaná palestinská samospráva, ale žádné další podrobné návrhy nepředložil.



Dichter potvrdil, že Izrael zvažuje najímání soukromých dodavatelů, kteří by hlídali konvoje s humanitární pomocí proti rabujícím, což by mohlo být prototypem, a také naznačil, že by tuto roli mohly převzít Izraelské obranné síly (IDF). Podle něj mohou v různých částech Gazy fungovat různá řešení.





„Do této chvíle jsme nenašli odpovědi, ale domnívám se, že bychom měli najít způsob... jak zajistit, aby se ke každému občanovi v Gaze dostal dostatek potravin... a nedovolit Hamásu, aby byl neoficiálním guvernérem,“ řekl Dichter. „Nemusíte používat stejný systém v celé Gaze, [ale] Hamás nebude řídit Gazu, takže kdo bude řídit, to vám teď nevím říct.“







Zdroj v angličtině ZDE

