Vláda vyhlašuje jeden úspěch za druhým a lidé nemají kde bydlet a nechtějí mít děti

3. 12. 2024 / Boris Cvek

Vláda samozřejmě ví o velmi špatné demografické situaci České republiky. Ví, jaké následky to může mít nejen pro důchodový systém, ale také pro zdravotnictví, ekonomiku, bezpečnost atd. Kdyby náhodou lidi přestali rodit děti, byla by to na desítky let dopředu katastrofa. Kdo za nás bude bojovat, kdo o nás bude pečovat, kdo bude pracovat? Možná se do toho pustíme s vervou v devadesáti s pokročilým Alzheimerem sami.



Ve vládě máme lidovce, kteří se deklarovali jako sociální svědomí vlády a kteří mají rodinu jako prioritu. Tak by přece mělo být jasné, že porodnost poroste. Lidovci se ale místo toho soustředí na to, jak zabránit zneužívání sociálních dávek, které prakticky nejsou zneužívány vůbec, a jak donutit lidi při extrémně nízké nezaměstnanosti, aby pracovali. Že lidi nemají kde bydlet a vydělat si na slušný život, protože reálné mzdy strašně poklesly, je vedlejší (data ukazují, že střední třída chudne a nemá už na bydlení, tak se raději stěhuje do chat). A jakou jim taky vláda dává perspektivu do budoucnosti? Německé platy za 4 roky?

Problém je, že vláda se může chvástat podle libosti, to je velmi jednoduché, ale nové a nové analýzy a fakta ukazují, v jak strašném stavu Českou republiku zanechává. Můžeme to vidět na datech, která získal výzkum Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity. Ukazuje se, že přibývá lidí ve věku 18-39 let, kteří nechtějí mít děti. Výrazné rozdíly jsou přitom mezi lidmi podle typu bydlení. Paradoxně ti, kdo mají vlastní bydlení, mají výrazně méně chuť mít děti než ti, kdo jsou v nájmu. Ale je to paradoxní? Stačí si představit ty zástupy, které mají sice vlastní byt, ale nemají vlastně na víc, než zaplatit hypotéku. Děti musejí jít stranou.

Tak jako tak, čísla jsou to hrozná. Když vezmu celková data, tak v roce 2020 plánovalo dítě jen (!) 42 procent respondentů ve zmíněném věku, ale v roce 2022 ještě méně: třicet procent. Mít dítě někdy v budoucnosti chtělo v roce 2020 jen (!) 58 procent respondentů a v roce 2022 jen 51 procent. U bezdětných respondentů toto číslo pokleslo z 39 na 29 procent.

Je pravda, že rok 2022 byl mimořádně hrozný. Inflace byla na úrovni 15 procent, vysoké byly úrokové sazby, platit hypotéky muselo být pro mnoho lidí strašné. Nicméně konec inflace neznamená bohužel návrat k hodnotě reálných mezd z roku 2021, to bude trvat asi ještě několik let, pokud se tam vůbec někdy dostaneme. Ale když se podíváte na ta čísla, kolik lidí chce děti, z hlediska roku 2020, vypadají děsivě. Je velmi nepravděpodobné, že v letech 2023 a 2024 to bude lepší.

Střední třída chudne a nemá na bydlení:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-cast-chudnouci-stredni-tridy-uz-neutahne-bydleni-v-praze-265527

Odkaz na to, kolik lidí chce mít děti:

https://ggp-cz.fss.muni.cz/zajimave-vysledky

