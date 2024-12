Indie přestává nakupovat ruské zbraně

4. 12. 2024

Indie radikálně omezila své nákupy ruských zbraní: Ve skutečnosti zůstaly pouze dodávky na základě starých smluv a údržba již používaného vybavení. Vítězem se stal hlavní soupeř Moskvy – Spojené státy. Indie radikálně omezila své nákupy ruských zbraní: Ve skutečnosti zůstaly pouze dodávky na základě starých smluv a údržba již používaného vybavení. Vítězem se stal hlavní soupeř Moskvy – Spojené státy.

Indie je největším dovozcem zbraní na světě a Rusko je jejím hlavním dodavatelem již od sovětských časů. Ale válka rozpoutaná Vladimirem Putinem, sankce a obrovské ztráty vybavení na Ukrajině (počty zničené techniky se blíží 20 000) donutily Dillí přehodnotit své priority. Indie prudce snížila objednávky z Ruska a nakupuje stále více od západních výrobců.

Plány Indie a Ruska na společný vývoj a výrobu vrtulníků a pokročilých stíhaček byly před časem odloženy, uvedli vysocí indičtí představitelé s přímou znalostí situace. Podle nich je také nepravděpodobné, že by byl realizován návrh na pronájem jaderné ponorky z Ruska pro výcvik indické posádky. V říjnu se navíc vláda rozhodla samostatně postavit dvě jaderné ponorky.

Dvě válečné lodě a baterie protiraketové obrany objednané před válkou na Ukrajině jsou jediným zbožím, které Indii zbylo k odběru z Ruska.

Dillí začalo v posledních letech aktivně snižovat nákupy. Jestliže v letech 2009-2013 zajišťovalo Rusko podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) 76 % dovozu zbraní do Indie, pak v letech 2019-2023 to bylo pouze 36 %. Uplynulých pět let bylo prvních od let 1960-1964, kdy Rusko (nebo SSSR) představovalo méně než polovinu indických nákupů.

Náhradní díly pro zařízení v provozu se budou v Rusku nakupovat po celá desetiletí. Indické továrny se také zabývají společnou výrobou pušek Kalašnikov (ačkoli kvůli zpoždění v dodávkách sad pro montáž AK-203 z Ruska bylo indické ministerstvo obrany nuceno urychleně nakoupit 73 000 útočných pušek ze Spojených států). Ruské vybavení je levnější než západní, ale potřebuje opravy častěji, takže je z dlouhodobého hlediska dražší a není tak žádoucí pro armádu, řekl agentuře Bloomberg další vysoký indický představitel.

"Indie se postupně přesouvá na západní zbraňové platformy, protože armáda se s těmito technologiemi stále více sžívá," řekla Anit Mukherjeeová, docentka na King's College London, která se specializuje na indickou obrannou a zahraniční politiku. Navíc ruský vojensko-průmyslový komplex nyní může získávat západní technologické komponenty pouze obcházením sankcí a je stále více závislý na Číně, hlavním rivalovi Indie. To dále odrazuje Indii od spolupráce s Ruskem, dodává Mukherjeeová:

"Závislost ruského obranného průmyslu na čínské elektronice je pro Indii problémem a budíčkem."

Podle SIPRI Indie nyní nakupuje více od západních společností a snaží se vyrábět zbraně sama s podporou Spojených států a Francie. Od posledně jmenované nakoupila na začátku roku 26 stíhaček Rafale. A v říjnu schválila dohodu o nákupu 31 dronů dlouhého doletu vyrobených americkým obranným koncernem General Atomics za 3 miliardy dolarů.

Během návštěvy premiéra Naréndry Módího v roce 2023 podepsal prezident Joe Biden dohodu, která společnosti General Electric umožňuje předat Dillí technologii motorů, která bude použita ve stíhačkách indické výroby. Dohoda mezi americkou společností a Hindustan Aeronautics o společné výrobě těchto motorů má být brzy podepsána, řekli indičtí představitelé agentuře Bloomberg.

Podle zprávy analytické služby Kongresu USA podepsala Indie od roku 2018 smlouvy na dodávky amerických obranných produktů v hodnotě 20 miliard dolarů.

