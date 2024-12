Globální vyšetřování odhalilo ruskou síť na praní špinavých peněz v hodnotě miliard dolarů

5. 12. 2024

čas čtení 5 minut



Britské a zahraniční donucovací orgány konstatují, že sítě praly hotovost a kryptoměny pro gangy organizovaného zločinu na Západě





V rámci koordinovaného mezinárodního vyšetřování vedeného britskou Národní kriminální agenturou byli sankcionováni a zatčeni operativci, kteří stojí za miliardovou ruskou sítí na praní špinavých peněz - využívanou drogovými dealery, finančními zločinci a zahraničními špiony.



Britský orgán činný v trestním řízení, který se zabývá závažnou a organizovanou trestnou činností, uvedl, že tyto akce představují „nejvýznamnější operaci proti praní špinavých peněz“, kterou v posledních několika letech podnikl. Na operaci se podílely americký Federální úřad pro vyšetřování, francouzská Direction Centrale de la Police Judiciaire a irská Garda.

V rámci koordinovaného mezinárodního vyšetřování vedeného britskou Národní kriminální agenturou byli sankcionováni a zatčeni operativci, kteří stojí za miliardovou ruskou sítí na praní špinavých peněz - využívanou drogovými dealery, finančními zločinci a zahraničními špiony.Britský orgán činný v trestním řízení, který se zabývá závažnou a organizovanou trestnou činností, uvedl, že tyto akce představují „nejvýznamnější operaci proti praní špinavých peněz“, kterou v posledních několika letech podnikl. Na operaci se podílely americký Federální úřad pro vyšetřování, francouzská Direction Centrale de la Police Judiciaire a irská Garda.



V sítích se prala hotovost a kryptoměny pro gangy závažného a organizovaného zločinu ve Spojeném království a na celém Západě; pro ruské hackerské skupiny, které vymáhají výkupné od společností po vyřazení jejich počítačových sítí; a také pro „ruské elity, které se snaží obejít sankce“, a to i ve Spojeném království.



Agentura dodala, že toto schéma má vážné reálné důsledky, neboť je přímo spojeno s praním peněz z drog vydělaných v ulicích Spojeného království.



Operace Destabilise celkem identifikovala údajné šéfy sítí na praní špinavých peněz a vedla k zatčení 84 osob a zabavení více než 20 milionů liber v hotovosti a kryptoměnách, uvedl NCA.



Byla odhalena v době, kdy americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) oznámil sankce proti řadě rusky mluvících mužů a žen stojících v čele sítě na praní špinavých peněz.



Rob Jones, generální ředitel NCA pro operace, uvedl: „Operation Destabilise odhalila miliardové sítě na praní špinavých peněz, které fungovaly způsobem, jenž byl dříve mezinárodním orgánům činným v trestním řízení nebo regulačním orgánům neznámý.



Poprvé se nám podařilo zmapovat propojení mezi ruskými elitami, kyberzločinci bohatými na kryptoměny a drogovými gangy v ulicích Spojeného království. Vlákno, které je spojovalo - spojená síla [skupin na praní špinavých peněz] Smart a TGR - bylo až dosud neviditelné.“



NCA uvedl, že v čele společnosti Smart stála Jekaterina Ždanova, na kterou OFAC loni uvalil sankce za údajnou pomoc skupinám ransomwaru při získávání a praní nelegálních finančních prostředků. Pracovala společně s šéfem TGR Georgem Rossim, jehož místo pobytu není mezinárodní koalici orgánů činných v trestním řízení známo. Rossiho zástupkyní je Jelena Čirkinjanová.



NCA nastínila, jak Smart a TGR praly peníze pro nadnárodní zločinecké skupiny, jako jsou Kinahanové, rodinný zločinecký syndikát, který je zodpovědný za pašování drog a střelných zbraní do Spojeného království a na mezinárodní úrovni a na který USA v roce 2022 uvalily sankce.



Od konce roku 2022 do léta 2023 byla síť Smart využívána k financování blíže nespecifikovaných ruských špionážních operací, uvedl NCA, přičemž pračky peněz rovněž pomáhaly ruským klientům vyhnout se sankcím Spojeného království.



Vyšetřovatelé rovněž odhalili propojení s finančními prostředky přesouvanými do Spojeného království, které pocházely z televizní sítě Russia Today (RT). Na majitele RT jsou ve Spojeném království uvaleny sankce.



Systém praní špinavých peněz fungoval tak, že finanční prostředky procházely několika vrstvami. Ruští zločinci vyměňovali miliony v kryptoměnách - získané z provozování série ransomwarových útoků - za hotovost pocházející z řady nezákonných transakcí v západních ekonomikách, včetně obchodů s drogami ve Spojeném království.



Tím ruští zločinci získali tvrdou měnu, kterou bylo možné vyprat a jejíž hodnota se jim vrátila. Západním zločineckým bossům také předávali miliony v kryptoměnách, což jim umožnilo nakupovat velké zásilky drog z Jižní Ameriky a zároveň obcházet mezinárodní bankovní systém.



NCA dodal: „TGR a Smart koordinovaly svou činnost, přičemž členové skupiny TGR přijímali jménem Ždanovové velké objemy hotovosti a usnadňovali konverzi, čímž zpřístupnili ekvivalentní hodnotu v kryptoměně.



„ Jedna z vyšetřovaných sítí kurýrů prováděla předávání hotovosti na 55 různých místech v Anglii, Skotsku, Walesu a na Normanských ostrovech, a to po dobu čtyř měsíců. Činila tak jménem nejméně 22 podezřelých zločineckých skupin působících ve Spojeném království.“





Na otázku, zda tato opatření povedou k uzavření sítě - nebo zda budou klíčoví poskytovatelé praní špinavých peněz jednoduše nahrazeni - Jones z NCA dodal: „Samozřejmě, vždycky je někdo v záloze. Nyní tomuto systému skutečně rozumíme. Jakmile lidé zaplní tuto mezeru, půjdeme po nich.“







Zdroj v angličtině ZDE

0