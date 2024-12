Spojené státy nejsou připraveny na vleklou válku

6. 12. 2024

Hrůzná válka na Ukrajině by měla rozbít veškeré zbývající iluze, že americká armáda může počítat s rychlou a rozhodnou porážkou jakéhokoli schopného protivníka v budoucí válce. Historie je plná příkladů států, které plánovaly vést krátkou, ostrou válku, jen aby se zapletly do konfliktů, které se bezvýsledně táhly týdny, měsíce nebo roky – a které v tomto procesu spotřebovaly obrovské množství munice, vybavení a životů, píší David Barno a Nora Bensahel. Hrůzná válka na Ukrajině by měla rozbít veškeré zbývající iluze, že americká armáda může počítat s rychlou a rozhodnou porážkou jakéhokoli schopného protivníka v budoucí válce. Historie je plná příkladů států, které plánovaly vést krátkou, ostrou válku, jen aby se zapletly do konfliktů, které se bezvýsledně táhly týdny, měsíce nebo roky – a které v tomto procesu spotřebovaly obrovské množství munice, vybavení a životů,

Od roku 2018 se ministerstvo obrany zaměřuje především na možnou budoucí válku s Čínou. Některé analýzy naznačují, že taková válka by skončila relativně rychle (byť za vysokou cenu), zatímco jiné jsou mnohem pesimističtější a domnívají se, že by mohla trvat několik let i déle. Tak široký rozsah nejistoty by sám o sobě učinil pro americkou armádu vhodným plánovat možnost vleklé války. S tím, jak však Čína, Rusko, Severní Korea a dokonce i Írán stále více spolupracují, by se budoucí válka proti jednomu z nich mohla rychle vyvinout ve válku proti některým z nich nebo proti všem. Nedávná zpráva Komise pro národní obrannou strategii jasně varovala, že existuje "vysoká pravděpodobnost, že příští válka bude vedena na více bojištích, bude zahrnovat více protivníků a pravděpodobně nebude rychle uzavřena".

Od konce studené války ani armáda, ani národ jako celek příliš nepřemýšleli o tom, jak bychom bojovali, vydrželi a zvítězili ve vleklé válce. Co by taková válka vyžadovala, ať už proti jedinému nepříteli nebo proti nějaké hanebné alianci nepřátelských států? Věříme, že komplexní americký plán na boj a vítězství v takové válce by měl zahrnovat čtyři kritické prvky: Mobilizaci, válečnou logistiku, limity obranně-průmyslové základny a ochranu vlasti v době války. Každá z těchto výzev je obrovská a o každé z nich by se daly napsat svazky. Přesto rychle se měnící strategické prostředí znamená, že Spojené státy nemají luxus času na to, aby se jimi zabývaly jednotlivě nebo postupně. Zde nabízíme několik obecných myšlenek o každé z nich.

Mobilizace

Dnešní čistě dobrovolnické síly by téměř jistě zůstaly příliš malé pro vleklou válku i po aktivaci záloh. Doktrína americké armády předpokládá, že velká válka na bojišti by si vyžádala 24 000 obětí každý měsíc. Ve válce s Čínou o Tchaj-wan nedávná série neutajovaných válečných her zjistila, že v prvních několika týdnech konfliktu by byly ztraceny tisíce amerického a spojeneckého personálu. Prudké ztráty letadel znamenají, že by bylo rychle potřeba mnoho náhradních pilotů. Na pevnině by rostoucí zranitelnost nasazených pozemních sil vyžadovala, aby armáda a námořní pěchota poskytly velké množství individuálních náhrad a regenerovaly bojově neefektivní jednotky. A čím déle bude válka trvat, tím více obětí bude třeba nahradit. Těžké ztráty, jako byly ty, které jsme viděli ve válce na Ukrajině, jsou něčím, čemu americká armáda nečelila po celá desetiletí. Odolnost, kterou ukrajinská armáda prokazuje, je úzce spjata s jejím robustním výcvikovým plánem, který se přizpůsobil neustálé potřebě doplňovat vyčerpané jednotky. Jak poznamenáváme níže, takový plán dnes pro americkou armádu neexistuje.

Ve vleklé globální válce proti mnoha protivníkům skutečnost, že americká armáda byla dimenzována na vedení jediné války, znamená, že může být nutné ji rozšířit o stovky tisíc, ne-li miliony lidí. To by platilo zejména pro síly, které bojují na zemi – armádu, námořní pěchotu a většinu sil speciálních operací – protože země by pravděpodobně byla primární doménou na jednom nebo více bojištích konfliktu, jako je Evropa, Korea nebo Střední východ. A pokud by Čína byla jedním z nepřátel, armáda by stále musela poskytovat podporu společným silám v Pacifiku při pozemních bojích proti protivníkům, jako je Rusko, Írán nebo Severní Korea. Byla by hluboce poddimenzovaná pro boj se dvěma hlavními pozemními protivníky současně.

Prvním krokem v jakékoli velké válečné mobilizaci by byla plná aktivace všech vojenských sil na částečný úvazek – jednoho milionu lidí, kteří slouží v jednotlivých zálohách a v Národní gardě. Integrace záložní složky do aktivních operací během velké války však představuje řadu výzev, od křížového vyrovnání jednotek s nedostatečným stavem až po zvýšení úrovně výcviku na úroveň válečné připravenosti před nasazením. A ani toto zvýšení počtu lidí by pravděpodobně nestačilo k tomu, aby armáda mohla účinně bojovat proti jedné nebo více hlavním mocnostem.

Myšlenka uzákonění odvodu byla pro americkou veřejnost a armádu od konce války ve Vietnamu tabu, ale vyhlídka na vleklou válku proti jednomu nebo více schopným protivníkům vyžaduje, aby byla vážně zvážena. Ve skutečnosti někteří v americké armádě tvrdili, že by museli požádat o povolení k odvodu "téměř okamžitě" po začátku války, aby zajistili dostatek lidských sil po dobu trvání konfliktu.

Návrh by také vyžadoval souhlas Kongresu a podporu amerického lidu, přičemž ani jedno z toho není zaručeno. Implementace návrhu by však také znamenala mnoho technických problémů, které by se mohly a měly řešit nyní. Kongres debatuje o požadavku na automatickou registraci všech mužů ve věku od 18 do 26 let žijících v Americe, aby se zlepšil současný chaotický systém, ale to teprve začíná řešit mnohem větší problém. V roce 2019 Velitelství pro zpracování vstupu do armády USA zjistilo, že "v současné době neexistují žádné platné dokumenty na úrovni ministerstva obrany, které by stanovily požadavky, odpovědnosti a role pro implementaci zařazení odvedenců do vojenské služby na podporu mobilizace". Nová zpráva Katherine L. Kuzminski a Tarena Sylvestera zjistila, že za nejlepších předpokladů může trvat déle než šest měsíců, než se podaří získat 100 000 rekrutů, a za pesimističtějších předpokladů více než tři a půl roku.

Povolávání lidí do služby je však jen prvním krokem. Tito lidé pak musí být vycvičeni a integrováni do jednotek, což by byla další monumentální výzva. Zákon o vojenské selektivní službě vyžaduje, aby noví členové absolvovali minimálně 12 týdnů výcviku, než budou posláni do zámoří, ale americká armáda postrádá zařízení, která by k tomu byla nezbytná. Armáda například udržuje pouze dvě zařízení pro mobilizaci a sestavování sil, což je méně než osm, které provozovala na podporu relativně omezených válek v Iráku a Afghánistánu. Tato zařízení by byla žalostně nedostatečná pro mobilizaci záloh a Národní gardy, natož pro mobilizaci branců, kteří by mohli být potřeba pro vleklý velmocenský konflikt.

Kuzminski a Sylvester nabízejí mnoho užitečných myšlenek, které by zlepšily budoucí mobilizaci. Zvláště doporučují aktualizovat Hlavní mobilizační plán (naposledy zveřejněný v roce 1988, který zahrnuje jak brannou povinnost, tak výcvik) tak, aby se zabýval rychle se měnícím strategickým prostředím a zahrnoval poučení z totálních mobilizačních cvičení. Jejich mnohá dalekosáhlá doporučení by měla být urychleně implementována zákonodárci i úředníky Pentagonu, protože, jak tvrdí, odvod nemusí nutně pomoci americké armádě vyhrát první bitvu příští války – ale pomůže "zajistit, že může vyhrát poslední bitvu vleklé války".

Válečná logistika

Na rozdíl od kteréhokoli ze svých potenciálních protivníků se budou muset Spojené státy dopravovat na dlouhé vzdálenosti, aby se dostaly do další války. Jednoduše se dostat do boje bude obtížné, protože chytří a schopní protivníci se budou snažit narušit americké úsilí o projekci síly, jak jen to bude možné. Ale ve vleklé válce může být pokračování v udržování amerických sil po dlouhou dobu stejnou výzvou jako vítězství v bitvách na frontové linii.

Hrozby pro americkou logistiku, jež by začínala ve Spojených státech a táhla by se tisíce mil až do bojové zóny, se množí a stávají se složitějšími. Tyto hrozby začínají doma, kde většina vojenských zásob a vybavení začíná svou dlouhou cestu. Tyto dodávky často cestují po komerčních železničních a civilních dopravních sítích, které by byly vysoce zranitelné vůči kybernetické špionáži a útokům protivníka. Armáda by se také spoléhala na velké obchodní společnosti, které by dopravily většinu jejího těžkého vybavení a zásob do zámoří, ale tyto společnosti postrádají schopnost ukrýt, natož ochránit, svůj náklad před nepřátelskými akcemi, když jsou v přístavu nebo na cestě. A armáda má dnes příliš málo válečných lodí a letadel na to, aby byla schopna účinně bojovat a současně doprovázet nechráněné obchodní nákladní lodě a dopravní letadla přes tisíce mil mořského a vzdušného prostoru do jejich destinací.

Některá politická opatření by mohla pomoci tento problém zmírnit, včetně předběžného rozmístění většího množství vybavení a munice v zahraničí a umožnění většímu počtu jednotek tisknout si na 3D tiskárně vlastní náhradní díly a zásoby. Rozsah tohoto problému je však tak obrovský, že nebude nikdy zcela vyřešen. Podle našich zkušeností vysocí američtí vojenští vůdci ochotně uznávají výzvu válečné logistiky. Stále však tráví mnohem více času a energie přípravou na budoucí válečné výzvy, než aby rozvíjeli efektivní koncepty a schopnosti k řešení těchto skličujících logistických překážek. Měly by věnovat pozornost stále hrozivějším varováním přicházejícím od logistické komunity, protože americké síly prostě nebudou schopny bojovat (nebo pokračovat v boji), pokud jejich logistické linie zůstanou zranitelné a nechráněné.

Limity obranně-průmyslové základny

Jedním z kritických ponaučení z války na Ukrajině je, že velké války spotřebovávají obrovské množství munice, zbraňových systémů a dalšího materiálu. Nenasytná ukrajinská poptávka po dělostřeleckých granátech ráže 155 milimetrů jasně odhalila ostré limity americké obranně-průmyslové základny. Před invazí v roce 2022 Spojené státy vyráběly 14 000 těchto nábojů měsíčně. Jakmile však válka začala, Ukrajina začala spotřebovávat až 8 000 střel denně a pravděpodobně by spotřebovala mnohem více, kdyby byly k dispozici. Od začátku roku 2022 vynaložila americká armáda několik miliard dolarů na zvýšení výroby 155 milimetrových nábojů, která by měla brzy dosáhnout 70 000 až 80 000 nábojů měsíčně. To však trvalo téměř tři roky – a tvrdou realitou je, že potřeba dělostřelecké podpory pro americkou armádu a její spojence v jakékoli velké válce by mohly tento objem rychle převýšit. A to je jen jedna munice. Jakýkoli větší konflikt by pohltil obrovské množství dělostřeleckých a tankových granátů, chytrých bomb a raket protivzdušné obrany – a také by způsobil značné ztráty tanků, lodí a bojových letadel. Tyto zcela předvídatelné ztráty ve vleklé americké válce by vyvolaly obrovské nároky na obranně-průmyslovou základnu, které by jednoduše nebyla schopna absorbovat.

Ministerstvo obrany si je tohoto problému dobře vědomo. V loňském roce vydalo vůbec první Národní obrannou průmyslovou strategii a na konci října zveřejnilo implementační plán této strategie. Tyto dokumenty poskytují tolik potřebné vedení a strukturu pro revitalizaci klíčových prvků obranně-průmyslové základny, od zlepšení výrobních a dodavatelských řetězců až po posílení průmyslové spolupráce se spojenci a partnery.

Několik inovativních snah o řešení strukturálních problémů americké obranné průmyslové základny již probíhá. Kapacita stavby lodí amerického námořnictva se nyní zmenšila na pouhé čtyři loděnice, což zajišťuje, že náhrada za potopené válečné lodě bude trvat roky, ne-li desetiletí. Nedávná iniciativa na využití masivního jihokorejského loďařského průmyslu k opravám lodí amerického námořnictva v Pacifiku nabízí vyhlídky na opravy amerických válečných lodí na bojišti. Ty samé loděnice by také mohly nabídnout potenciální možnosti pro stavbu některých budoucích amerických válečných lodí rychleji a levněji než ve Spojených státech. To by však bylo politicky problematické a vyžadovalo by to souhlas Kongresu nebo prezidentskou výjimku pro mimořádný stav. Méně politicky sporná iniciativa zahrnuje sdílení výroby munice se spojenci, jako je Austrálie, která by sloužila jako pojistka pro americkou výrobu – což by také mohlo zmírnit logistické problémy zvýšením výroby blíže k potenciálním bojištím.

Čím déle bude trvat revitalizace obranně-průmyslové základny, tím méně pravděpodobné je, že Spojené státy budou mít materiál, který potřebují k vedení vleklé války.

Ochrana vlasti v době války

Od roku 2014 ministerstvo obrany varovalo, že americká vlast již není útočištěm. Navzdory tomuto přiznání se ministerstvo dostatečně nezamyslelo nad tím, jak si útoky na domácí území během války vynutí kompromisy se zahraničními válečnými plány.

Jakákoli vleklá válka bude vyžadovat mobilizaci a nasazení Národní gardy, aby posílila bojové jednotky armády a letectva a nahradila schopnosti a jednotky, které byly zničeny. Když jsou gardy doma, obvykle operují pod velením guvernérů států a jsou první vojenskou reakcí na občanské nepokoje, které vyčerpávají kapacitu státních a místních úřadů. Pravidelně podporují státní a místní úřady poskytováním vody, výroby energie, lékařské podpory, distribuce potravin a bezpečnosti během hurikánů, lesních požárů a dalších přírodních katastrof a po nich.

Prezident má však pravomoc kdykoli federalizovat gardové jednotky, což je přivádí pod jeho velení. Američtí prezidenti tak pravidelně činili na podporu zahraničních vojenských operací v celé historii země a dlouhé války v Iráku a Afghánistánu by jednoduše nemohly být vedeny bez rozsáhlého přispění federalizovaných gardových jednotek. Budoucí vleklá válka proti schopnému protivníkovi by nepochybně způsobila, že by se armáda spoléhala na gardy ještě více než v nedávných válkách, vzhledem k rozsáhlým ztrátám, které by Spojené státy jistě utrpěly v prvních týdnech, měsících a možná i letech takového konfliktu.

V minulých válkách se tyto dvě domácí a zámořské mise nikdy skutečně nestřetly, protože domovina USA byla vždy dobře chráněna dvěma velkými oceány a dvěma přátelskými sousedy, kteří ji obklopují. Zranitelnost vlasti však dnes znamená, že tomu tak již není. Severní Korea právě otestovala mezikontinentální balistickou raketu, která by byla schopna zasáhnout cíl kdekoli ve Spojených státech, například. A některé hypersonické střely nesoucí konvenční zbraně již mohou zasáhnout americkou pevninu, přičemž proti nim existuje jen málo možností obrany.

Přesto nejdrsnější hrozba pro vlast pochází z kybernetické sféry, která umožňuje protivníkům měnit, vyřazovat z provozu a dokonce ničit cíle kdekoli ve Spojených státech, aniž by se kdy setkali s impozantní americkou armádou. Skupiny spojené s potenciálními americkými protivníky již představují významnou hrozbu pro vlast. V době války by se jakýkoli chytrý protivník pravděpodobně zaměřil na mobilizační a udržovací linie, na které by se americké vojenské síly spoléhaly – včetně počátků těchto linií ve Spojených státech, stejně jako na další části národní kritické infrastruktury. To by nevyhnutelně vyžadovalo, aby gardy pomohly zabezpečit přístavy, letiště a železnice před nepřátelským narušením, stejně jako poskytovaly humanitární podporu civilním úřadům a pomáhaly udržovat pořádek v případě, že by kritická infrastruktura byla dočasně vyřazena z provozu nebo dokonce zničena.

Národní garda bohužel nemůže být na dvou místech najednou. Ačkoliv má prezident zjevně pravomoc upřednostnit zámořskou bitvu, není vůbec jasné, zda by se tak rozhodl. Pokud by například došlo k výpadku jedné ze tří hlavních oblastí americké elektrické sítě, guvernéři těchto států by pravděpodobně požadovali, aby prezident zastavil federalizaci jejich gardových jednotek, aby mohly reagovat na následnou krizi. Je těžké si představit, že by se prezident rozhodl nadále posílat gardové jednotky do zámoří, místo aby pomáhal americkým občanům doma.

Něco ze stejné logiky platí i pro záložní síly. Ačkoliv nemají žádnou státní roli a jsou vždy pod velením prezidenta, obsahují životně důležité podpůrné kapacity, které by mohly být zapotřebí současně doma i v zahraničí. Například v květnu 2020 bylo aktivováno více než 6 700 příslušníků armády, letectva a námořních záloh, aby pomohli reagovat na pandemii COVIDu-19. Dnes armádní rezervy obsahují 56 % armádních zdravotnických, dopravních a proviantních schopností – číslo, které stoupá na 67 % pouze pro lékařské schopnosti. Váleční plánovači ministerstva obrany a velitelé bojových jednotek by se proto měli připravit na scénáře, kdy neobdrží některé nebo všechny očekávané gardové nebo záložní síly, a určit nejlepší způsoby, jak tyto nedostatky zmírnit.

Všechny tyto čtyři výzvy jsou zapeklité problémy, jimž se tvůrci politik často vyhýbají, protože jsou příliš těžké, příliš nepopulární nebo příliš politicky riskantní. Měly by se však řešit nyní – aby pomohly odvrátit budoucí vleklou válku a v případě potřeby ji vybojovat a vyhrát. Jak v červenci 1940 na prahu vstupu Ameriky do 2. světové války smutně poznamenal náčelník generálního štábu armády generál George Marshall: "Téměř dvacet let jsme měli všechen čas a téměř žádné peníze; dnes máme všechny peníze a žádný čas." Americká armáda by měla využít čas, který má nyní, než vypukne vleklá válka, aby se lépe připravila na výzvy, které představuje mobilizace, válečná logistika, obranně-průmyslová základna a ochrana vlasti v době války – aby zajistila, že bude moci bojovat tak dlouho, jak to mohou její protivníci.

Zdroj v angličtině: ZDE

