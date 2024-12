V Americe byl zatčen vrah šéfa zdravotní pojišťovny

Vražda Briana Thompsona za bílého dne byla šokující a zároveň vyvolala vlnu rozhořčení nad americkým zdravotnictvím



Luigi Mangione, 26letý absolvent prestižní Ivy League, který byl označen za podezřelého z vraždy generálního ředitele UnitedHealthcare Briana Thompsona, byl newyorskou prokuraturou obviněn z vraždy.



Již dříve byl v Pensylvánii obviněn z držení nelegální zbraně, padělání a dalších trestných činů poté, co byl v pondělí ráno zatčen v McDonaldu.



Thompsonova vražda na ulici uprostřed Manhattanu za bílého dne šokovala mnoho Američanů, ale také vyvolala vlnu rozhořčení namířeného proti americkému zdravotnictví, které je orientováno na zisk. Mnozí na internetu sdíleli osobní příběhy s hrůznými zážitky, zatímco jiní Mangioneho chválili a označovali ho za hrdinu.





Pensylvánský guvernér Josh Shapiro na pondělní tiskové konferenci přičítal nakonec zatčení Mangioneho, který byl od zastřelení Thompsona minulou středu na útěku, široké pozornosti věnované případu. Zároveň však odsoudil pozornost a ohlasy, které Mangioneho činy vyvolaly na internetu. Shapiro uvedl, že sice chápe, že lidé jsou frustrovaní ze zdravotnického systému v USA, ale „nezabíjíme chladnokrevně lidi, abychom řešili politické neshody nebo vyjádřili svůj názor“.



„V některých temných koutech je tento vrah oslavován jako hrdina,“ řekl Shapiro. „Poslouchejte, není to žádný hrdina. Skutečným hrdinou v tomto příběhu je člověk, který dnes ráno zavolal na tísňovou linku.“



Ačkoli motiv této střelby zatím není znám, první důkazy naznačují, že Mangioneho jednání mohlo být politickým aktem. Kromě toho, že měl u sebe zbraň, tlumič a další předměty, byl u Mangioneho nalezen ručně psaný třístránkový „manifest“ kritizující zdravotní pojišťovny za to, že upřednostňují zisky před péčí, jak uvedli vysocí představitelé orgánů činných v trestním řízení.



Na první stránce dokumentu bylo na jednom řádku napsáno: „ti paraziti si to zasloužili“, uvedla CNN. „Omlouvám se za případné rozbroje a traumata, ale muselo to být uděláno,“ pokračoval. V dokumentu bylo také uvedeno, že Mangione byl financován sám a jednal na vlastní pěst. Druhá strana obsahovala výpad proti zdravotnictví. Mangione v něm lamentoval nad náklady na zdravotní péči a ptal se, proč mají Spojené státy nejdražší zdravotní péči na světě, alenízkou průměrnou délku života.



Podle článku agentury Associated Press ze srpna 2007 byly USA v roce 2007 na 42. místě v průměrné délce života a v roce 2022 na 49. místě. Podle Instistute for Health Metrics and Evaluation se očekává, že v roce 2050 klesnou Spojené státy na 66. místo na světě.





Mangione byl zatčen v McDonaldu v Altooně v Pensylvánii za padělání poté, co policii poskytl falešný průkaz totožnosti, uvedly úřady na pondělní večerní tiskové konferenci. Policie dorazila do řetězce rychlého občerstvení poté, co Mangioneho identifikoval jeden ze zaměstnanců, který ho poznal.

Mangione se narodil a vyrostl v Marylandu a žil v San Francisku a Honolulu.







U Mangioneho byl nalezen průkaz totožnosti s jeho jménem a falešný průkaz z New Jersey - stejný, kterým se muž považovaný za střelce prokázal, když se 24. listopadu ubytoval v hostelu na Upper West Side na Manhattanu.Podle své stránky na síti LinkedIn podezřelý uvádí, že má bakalářský i magisterský titul z inženýrství na Pensylvánské univerzitě.Mangione byl v roce 2016 premiantem Gilmanovy střední školy, kde vyjádřil přání studovat na Pensylvánské univerzitě. Byl citován jako nadšenec do videoher a nakonec se stal členem univerzitního klubu videoher.Podle přítomnosti podezřelého na sociálních sítích se zdá, že byl aktivním přispěvatelem až do května nebo června 2024, než jeho aktivita poklesla. Obzvláště aktivní byl také na Goodreads, kde dříve lajkoval online citáty „Unabombera“ Teda Kaczynského.