Channel 4 News: Sýrie: Snaha o pluralitu a o toleranci

12. 12. 2024

čas čtení 16 minut

Moderátor, Channel 4 News, středa 11. prosince 2024, 19 hodin:



Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová hovořila s některými z těch, kteří se snaží obnovit zemi, a s těmi, kteří se smiřují s novou a někdy znepokojivou realitou, o nápravě situace, kterou označují za katastrofální, a o tom, že všechny povstalecké skupiny budou nyní rozpuštěny do nové národní armády.



Reportérka: Vcházíme do budovy damašské vlády. Nejprve byla zdemolována. Nyní ji nové úřady obnovují. A ti, kteří zde dříve pracovali, nevědí, zda mají být nadšení, nebo vyděšení. Tato honosná kancelář je sídlem 36letého bývalého bojovníka, který dříve řídil povstaleckou enklávu Idlib. Nyní je náměstkem ministra pro administrativu. Musí vymyslet, jak proboha obnovit Sýrii.





Náměstwek ministra pro administrativu Mohammad Yasser Ghazal: Je to katastrofa. Je to v troskách, instituce, ministerstva, byrokracie. Je to opravdu jako země třetího světa, doslova. Myslím, že horší než my je už jen Severní Korea.





Reportérka: V současné době je HTS považována za teroristickou organizaci Británií Amerikou a tak dále.





Mohammad Yasser Ghazal: Takže my jsme vláda spásy a teď jsme v nové přechodné fázi. Včera byla představena nová vláda, nová vláda s novými ministry a teď jsme syrská země. Už to není revoluce, kterou jsme vyhráli, a teď jsme země a každý je vítán, aby byl součástí toho, co se snažíme v této zemi vybudovat. Jsou to technokraté, jsou to Syřané. HTS je jednou součástí. Je mnoho bojových skupin. Všechny budou rozpuštěny, jak říkají, podle jejich vlastních slov se rozpustí pod jedním ministrem, ministrem obrany. Žádné další skupiny už nebudou.





Reportérka: Úřad je plný prosebníků, z nichž ovšem nikdo nikdy skutečně nepodporoval starý režim. Tedy, to mu sem přišli říct, včetně jednoho z nejznámějších herců země.





Do jiné kanceláře přišli státní zaměstnanci, aby zjistili, zda mohou získat zpět svá místa. Ženy byly ujištěny, že je jejich noví islamističtí šéfové nechají zastávat vysoké funkce.





Projížděli jsme branou do areálu Asadova bývalého paláce, jedné z mnoha luxusních rezidencí, které on a jeho rodina obývali.





Reportérka: Je velmi příjemné tu být.





Reportérka: Takže jsme tu narazili na skupinu mužů, kteří se stejně jako my chtěli jen podívat. Na jednom z nádvoří si všichni nahráli na mobilní telefony okamžik, který zněl jako náboženské zaříkávání.





Palác vykradli bojovníci a příslušníci veřejnosti, mnozí by to viděli ne jako rabování, ale jako nápravu historické křivdy.





Normální, nenormální. Stejné ulice, jiné uspořádání. Všechno se změnilo. Zcela změněné. Takové jsou zvláštní dny po pádu diktátora, kdy se zdá být možné všechno. A nikdo nemůže tak docela uvěřit, že to, co vidí, je skutečné.





Moderátor: A Lindsey je se mnou tady v Damašku, v dalším dni, kdy mi spadla čelist.





Reportérka: Krishnane, neskutečné bylo, že se na konci rozhovoru s náměstek ministra pro administrativu otočil ke mně a řekl: Tak co myslíte? Co myslíte, že bychom měli udělat pro to, abychom získali uznání od britské vlády? A tak dále. A já jsem řekla, no, víte, práva žen. On řekl, no jo, práva žen. Tak jsme o tom a o všech dalších věcech, které potřebují udělat, aby přesvědčili západní vlády, že nejsou blázniví džihádisté, trochu diskutovali.





Takže na jedné straně, že se děje tato poměrně střízlivá věc, na druhé straně, v Latakii, srdci Asadova klanu, militanti zapálili hrobku Háfize al-Asada. To je Bašárův otec, který vládl desítky let, a jeho bratra Basila, který před lety zahynul při autonehodě. Takže vidíme, že se tyto dvě věci dějí současně. Touha po pomstě, která je pochopitelná, a jakási nezvladatelnost. Stále slyšíme střelbu ve vzduchu a zároveň vidíme tuto touhu stát se uznávanou a respektovanou vládou ve světě.





Reportér: Co je to HTS? Co je to za organizaci?





Obeida Arnaut: To byla skupina, jejímž cílem bylo pokračovat v revoluci a svrhnout zločinný Asadův režim. Byla to jedna z mnoha skupin, které tvořily syrskou revoluci, jež měla mnoho frakcí. Domníváme se však, že HTS byla minulou fází. Nyní jsme na konci této fáze a na začátku nové fáze.





Reportér: Máte nějaký časový plán pro volby?





Obeida Arnaut: V současné době se nacházíme v tříměsíční přechodné fázi před sestavením nové vlády. To jsou kroky, na kterých pracujeme. Je ještě příliš brzy na to, abychom mluvili o detailech toho, jak bude tato vláda sestavena. Nyní se musíme zaměřit na reaktivaci syrských institucí.





Reportér: Mohu znát vaši reakci na ty izraelské letecké údery? Už jich bylo více než 300.





Obeida Arnaut: Musíme obnovit bezpečnost a služby, oživit civilní život v institucích a postarat se o nově osvobozená města. Je mnoho naléhavých součástí každodenního života, aby se obnovily pekárny, elektřina, voda, komunikace. Takže naší prioritou je zajistit. Služby lidem.







Reportér: Chápu, že to není vaše priorita, ale chcete mi upřímně říct, že nemáte co říct k tomu, že Izrael zasáhl 300 míst v této zemi?





Reportér: Včera jsme byli ve věznici Sednaja a slyšeli jsme příběhy o strašlivých zvěrstvech. Tisíce zavražděných. Tisíce umučených. Jak zaručíte spravedlnost pro rodiny těchto lidí? Mrtvých nebo pohřešovaných?





Obeida Arnaut: Tisíce Syřanů byly v těchto věznicích mučeny a zabity způsobem, který lidská mysl nedokáže pochopit. Budeme zločince stíhat soudní cestou, abychom obnovili práva rodin. Tyto nechvalně známé věznice budou uzavřeny a nebudou znovu otevřeny. Zůstanou temnou vzpomínkou na Asadův zločinný režim a prokletím Bašára Asada a těch, kteří s ním při mučení syrského lidu spolupracovali.





Reportér: Máte plán, jak přesně zde Asadův režim pohnat k odpovědnosti?





Reportér: Včera jsme ve věznici Sednaja viděli velmi extrémní hněv namířený proti alavitské komunitě. Jaké záruky můžete nyní dát alavitům a dalším druhům menšin, pokud jde o jejich vlastní bezpečnost?





Obeida Arnaut: Ano, vydali jsme veřejná prohlášení, abychom uklidnili všechny sekty, včetně křesťanů, Kurdů, Drúzů a dalších. Alawitské komunitě jsme také vyslali vzkaz, že by měla být v bezpečí před jakýmikoliv útoky na etnickém, rasovém nebo sektářském základě. Na jedné straně alavitskou komunitu uklidňujeme a na druhé straně těm, kteří trpěli útlakem, sdělujeme, že revoluce nyní zvítězila a my si nepřejeme vstoupit do nové fáze pomsty.





Reportér: Mluvíte o pluralitě a ochraně menšin, ale samozřejmě pozadí HTS, všichni vědí o příslušnosti k al-Káidě atd. Jak chcete, aby mezinárodní společenství uvěřilo, že se vaše organizace skutečně transformovala?





Obeida Arnaut: Ta organizace představuje jen třetinu to znamená, že to není al-Káida, není to ISIS, ale spíše jedna třetina cesty, národní revoluční cesty. Možná se vám na Západě vybaví temný obraz ISIS, která se ujala zabíjení a syrské revoluci poskytla zločinnou negativní zradu. Syrská revoluce je však ve skutečnosti revolucí pravdy a spravedlnosti, jejímž cílem je osvobození celé Sýrie. O to usilujeme a nyní začínáme s plány na novou éru budování státních institucí a správy věcí veřejných.





* * *







Moderátor: A Paraic je nyní se mnou.





Reportér: S tímto mluvčím HTS jsme dělali rozhovor, a to ve staré budově státního vysílání, která má výhled na náměstí. Bylo zajímavé, že v tom rozhovoru opravdu vystupoval jako profesionál. Víte, kdybyste byli mezinárodní společenství nebo kdybyste byli Syřané, kteří se obávají o budoucnost. Neudělal ani krok vedle. Teď bude samozřejmě výzvou, jak se tato rétorika otře o skutečnou vládu a všechny ty sektářské talíře, které se tu potenciálně točí ve vzduchu.





Oslavy dole na náměstí pokračovaly, částečně proto, že byl zrušen zákaz vycházení. Dříve dnes byly v plném proudu. To oslavování, musím říct, ze sebe, bylo to asi poprvé, kdy jsem si skutečně uvědomil, co to všechno znamená, zejména pro mladé Syřany.





V jiných dnech tohoto týdne se tu oslavovalo, muži stříleli do vzduchu, ale dnes jsem si připadal spíš jako na Den rodiny. A přišly jich tisíce. Lidé jako Šamma, kteří vyrůstali v režimu, kde měli svázané ruce i jazyky, teď mají co říct.





Dívka: Teď nedokážu vysvětlit, co cítím. Je to smíšený pocit, protože se cítím šťastný. Cítím svobodu. Je to poprvé od mého narození. Cítím svobodu. Svoboda je velké slovo. Je to velké slovo. Nemůžeme ji cítit po celý život. Teď cítíme, že jsme svobodní tady v Sýrii. Můžeme říkat, co chceme. Můžeme se s vámi vidět. Ano, už dlouho jsme nemohli vidět dobré lidi z jiných zemí. No, bylo pro nás potěšením se s vámi setkat a vidět vás tady.





Reportér: Nebyla jediná, kdo si chtěl promluvit. Sujud je deset let. Její příběh? Kvůli Bašáru Asadovi se nikdy nesetkala se svým otcem.





"Bašár Asad mi vzal otce, když jsem byla v maminčině bříšku. Posledních 11 let jsme o něm nic neslyšeli."





Tady je tvá matka.





"Zmizel díky jednomu z proslulých Asadových vojenských zpravodajských oddílů. V roce 2015 ho unesli."





Reportér: Nemohli jste se ubránit pocitu, že lidé jako Sujud, kteří o traumatu mluvili s úsměvem, si dnešní dobu zaslouží. Lidé vlastně nevědí, jak to všechno dopadne, a samozřejmě je tu úzkost, ale pocit, který dnes máte tady na náměstí, je okénko euforie, a to si zdejší lidé mohou užívat. Jakou Sýrii chtějí? To ukáže čas. Lidé, se kterými jsme mluvili, však chtějí takovou, kde se dá mluvit, kde se dá dýchat.





* * *



Reportér: Ismail Alabdullah z Bílých přileb, to je dobrovolnická záchranná služba, která už léta působí v opozicí kontrolovaných oblastech Sýrie po celou dobu války. Děkujeme, že jste se k nám připojil. Co pro vás tato revoluce znamená?





Ismail Alabdullah: Znamenala, že máme svobodu, svobodu slova. Nyní máme můžeme uplatňovat svá práva beze strachu a nyní, po pádu režimu nyní, po zkušenosti, vlastně velké zkušenosti s bombardováním a zabíjením Syřanů režimem po celé uplynulé roky, nyní žádné bombardování, žádné vysídlování, žádný strach, žádné chemické útoky, žádné oběti. Znamená to pro nás hodně, pro všechny Syřany...





Reportér: Teď už roky lidé vidí videa Bílých přileb z vašich kamer na helmách, jak vyhrabáváte lidi z trosek. Nyní je válka, jak se zdá, na většině území Sýrie u konce. Ale jaká je teď vaše role? Jaký je úkol Bílých přileb?





Ismail Alabdullah: Náš úkol bude, že se teď zaměříme na obnovu Sýrie. Máme rozsáhlé oblasti, které jsou kontaminovány municí, to zabere hodně času, abychom ty nevybuchlé nálože odstranili, a zaměříme se na odstranění trosek, které byly způsobeny bombardováním v minulých letech, máme zdravotnický program, zdravotnický systém v Sýrii, který je již křehký, a nyní máme velkou odpovědnost. Máme největší flotilu sanitek a nyní působíme v celé Sýrii, nejen v Idlibu. Nyní máme Homs, Hamá, Damašek nebo všechny tyto provincie potřebují naši pomoc. Takže naše role je nyní větší. Naše odpovědnost je větší než dříve, abychom byli součástí záchranné služby tohoto nového státu.





Reportér: Takže vy na severu jste museli spolupracovat s některými z těchto lidí, kteří nyní tvoří tuto národní vládu.





Ismail Alabdullah: Od našeho vzniku pracujeme samostatně a budeme v tom pokračovat i nyní. Nová vláda, pokud vláda s tím, že nám dá naši svobodu a práce samozřejmě bude mít tu koordinaci s vládou. Ta se ustaví v návaznosti na to.





Reportér: Na adresu Bílých přileb bylo vzneseno mnoho obvinění, že jste nejen pracovali pod kontrolou těchto skupin, ale že někteří z vás byli jeden den bílými přilbami a druhý den bojovníky, víte, jaká je vaše odpověď na tato obvinění?





Ismail Alabdullah: Naše odpověď, co se stalo, je, že Rusko nás v průběhu minulého roku napadlo, napadlo naše dobrovolníky, více než 300 dobrovolníků, většinu z nich dvojitým útokem. Naše důkazy to dokumentují. Napadli nás, protože jsme dokumentovali a budeme v tom pokračovat. Budeme pokračovat v tom, abychom dosáhli spravedlnosti pro všechny oběti. Budeme dál pracovat na spravedlnosti a odpovědnosti.





Reportér: Ale vzhledem k tomu, že vy vaši lidé většinou pocházejí z jedné komunity. Jak budete schopni sloužit celé Sýrii, což je mnoho komunit?





Ismail Alabdullah: Bílé přilby, když jsme v roce 2014 začínali, začínali jsme v Damašku a na damašském venkově. Homs, Hamá, máme dobrovolníky ze všech provincií. Většina ze všech provincií. Teď jsme se vrátili. Ti, kteří byli vysídleni z Damašku, na damašském venkově, jsou teď zpátky.





Reportér: Jsou ze všech komunit? Říkáte i šíitští alávité?





Ismail Alabdullah: Ano. Syřané a kurdští Syřané přicházejí a připojují se ke všem Syřanům, máme lidi ze všech Syřanů. V našich kancelářích jsou všichni Syřané, nejen z jedné oblasti.





Reportér: Jak se teď budete financovat? V minulosti přece existovalo nějaké zahraniční financování, ne? Bude to teď syrská vláda schopna platit?





Ismail Alabdullah: Doufáme, to je naše ambice. To je naše naděje při obnově Sýrie znovu získat financování od vlády Ale pokud to nebude fungovat. Budeme pokračovat v našem způsobu práce.





Reportér: A lidem, kteří se obávají, že se to tady může rozpadnout, co jim vzkazujete?





