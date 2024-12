Trumpomuskovia. Čtyři scénáře

13. 12. 2024

čas čtení 15 minut

Historie nás drží při zemi, píše Timothy Snyder. Historie nás drží při zemi,

Historie nám může pomoci najít pevnou půdu pod nohama. Není to proto, že bychom někdy mohli vědět, co se stane dál. Je to spíše proto, že historie může odhalit některé konzistentní vzorce lidského života.

Takové podněty k dalšímu přemýšlení nejsou analogií. Když přemýšlíme v pojmech analogií, zasekneme se na rozdílech a tyto sporné body se pak stanou výmluvou, proč vůbec nemyslet historicky. Samozřejmě, že to, co přijde ve dvacátých letech 21. století, nebude přesně jako v 90. letech 19. století nebo v 60. letech 19. století nebo ve 30. letech 20. století – což jsou referenční body, které zde vybírám.

Ale když si vzpomeneme na tyto epochy (nebo na jiné), můžeme začít vidět určité podobnosti, určité vzorce a přimět se znovu přemýšlet.

V tomto duchu nabízím tyto čtyři scénáře pro Trumpomuskovii, pižmem trumfovanou Ameriku, která je již před námi.

90. léta 17. století. Záchrana Ruska

Jedna z možných Trumpomuskovií zachraňuje Rusko: Aktivně, pasivně, nebo jen tím, že zkolabuje. Tento scénář čerpá z 18. století, z doby dělení Polska.

Ruské impérium carevny Kateřiny, založené jen o několik desetiletí dříve, bylo v problémech. Neměla žádný jasný způsob nástupnictví a Kateřina sama byla německou manželkou zavražděného cara (jejího manžela). Zachránila se válkou na Ukrajině, čímž dostala pod svou kontrolu její úrodná území. Naštěstí pro Kateřinu Velikou trpěl její západní soused, Polsko, obrovskou nerovností bohatství a byl rozerván boji mezi klany magnátů – nebo, jak bychom dnes řekli, oligarchů. Jeden z jejích bývalých milenců se stal králem. Ne vždy dělal to, co chtěla, ale jeho Polsko se nehodlalo účinně bránit. V této situaci bylo Rusko schopno intervenovat v Polsku, způsobit jeho rozdělení a nárokovat si Ukrajinu (začátek relativně krátkého historického období, kdy byla Ukrajina ovládána z Ruska).

Dnes má problémy i Ruská federace, založená před několika desítkami let. Nemá žádné jasné prostředky nástupnictví, protože jeho vládce odstranil demokracii a nastolil osobní diktaturu. Má fantazii o ruské jednotě s Ukrajinou, založenou do značné míry na hrdinských činech carevny Kateřiny z 18. století. Stejně jako Kateřina i Putin počítá s rozpory uvnitř západních mocností (a mezi nimi). Jeho tažení na Ukrajině bylo extrémně krvavé a přivedlo ruskou ekonomiku na pokraj kolapsu.

Ale stejně jako Kateřina má Putin favority, kteří jsou blízko moci: Muska a Trumpa. Ne vždy udělají přesně to, co chce on, ale pravděpodobně to obecně udělají a zcela jistě přinesou roztříštěnou oligarchii. Putin spoléhá na to, že ho Muskův a Trumpův režim zachrání tím, že odvrátí americkou moc od svých spojenců směrem k Rusku. Poměrně dost Trumpem navrhovaných jmenování a velká část Muskovy rétoriky naznačují, že prioritou bude záchrana Ruska.

Šedesátá léta 19. století. Secese

Když bylo Polsko na konci 18. století rozděleno, byl to šok. Mohla by velká země jednoduše zmizet z mapy? Druhý scénář je navržen podle 60. let 19. století, kdy se to Spojeným státům téměř podařilo.

Někteří polští povstalci, například Tadeusz Kościuszko a Kazimierz Pułaski, přepluli Atlantik, aby pomohli rodící se americké republice, o níž doufali, že se vyhne jejich vlastním chybám. Kościuszko považoval otroctví za prokletí, které by mohlo oslabit Spojené státy, stejně jako nevolnictví oslabilo Polsko. Na rozdíl od Polska neměla mladá americká republika žádného velkého souseda, přinejmenším po koupi Louisiany v roce 1803 a odchodu Britů po válce v roce 1812. Ale otázka otroctví byla téměř dostatečná k tomu, aby rozbila americkou republiku tak jako tak. Po občanské válce byli běloši v jižních státech schopni uplatňovat neúměrnou politickou moc tím, že bránili Afroameričanům volit a ovládli nejprve Demokratickou a poté Republikánskou stranu.

Spojené státy v roce 2025 budou v jistém smyslu vítězstvím starého jihu. Je to však udržitelné? Když se lidé považují za rebely, někdy zajdou příliš daleko, i když ve skutečnosti mají moc. Sociální a kulturní politika navrhovaná Trumpomuskovií je hlavním proudem ve velké části země, ale ne pro většinu populace. A provádění některých z těchto politik, zejména masových deportací, může odhalit zlomové linie uvnitř federální vlády, mezi federální vládou a státy a mezi státy navzájem. Pokus o deportaci milionů lidí v roce 2025 by mohl vést ke střetům uvnitř a soupeření o kontrolu nad ozbrojenými silami. V dlouhodobém horizontu by represivní sociální a kulturní politika mohla vést k přesunům obyvatelstva, takže rozdíly mezi státy by byly ještě větší, než ve skutečnosti jsou. Trump již svým lidem řekl, že rozdíly mezi nimi a "vnitřním nepřítelem" jsou větší než rozdíly mezi Amerikou a Čínou nebo Amerikou a Ruskem.

Bude Trumpomuskovia stabilní? Pro lidi to není velký skok, když se rozhodnou přestěhovat do Kalifornie na základě logiky, že stát by to mohl zvládnout sám, a už má hnutí za odtržení. Ostatně k těmto krokům už dochází.

Odtud je už jen malý krůček k tomu, abychom začali přemýšlet o konstelacích států, které by byly bohatší a funkčnější než současné Spojené státy. Unie západního pobřeží by byla jistě bohatší a měla by své vlastní hranice s Kanadou a Mexikem.

Je smutné na to pomyslet. Ale další kolo přemýšlení by mohlo snadno následovat: Unie západního pobřeží plus Kanada plus Nová Anglie, New York a Minnesota by měly ekonomiku asi 2/3 velikosti toho, co zbylo ze Spojených států, s mnohem vyšším HDP na hlavu, lepší životní úrovní a delší délkou života – prostě podle dnešních čísel.

Taková hypotetická země by se nemusela starat o volný obchod s Kanadou, protože by to byla Kanada; a nemusela by se starat o volný obchod s Mexikem, protože by měla hranici s Mexikem. Na rozdíl od zbytkových Spojených států, alias Trumpomuskovie, by nevedla obchodní válku s Evropskou unií.

Třicátá léta 20. století: Volební fašismus

Toto je nejznámější z myšlenkových experimentů, a proto pravděpodobně vyžaduje nejméně podrobností. Všechny podobnosti jsou známé.

Politik, který se pokusil o státní převrat, se stejně později dostane k moci na základě voleb, s menšinou všech hlasů. Podporují ho konzervativci, kteří chtějí, aby levice trpěla, a podnikatelé, kteří si představují, že vše, co udělá, bude potlačení odborů. Tento politik rozzlobeně mluví o médiích jako o "nepříteli lidu" a odsuzuje své politické oponenty jako "vnitřního nepřítele". Doufá v nějaký druh výjimečného stavu, aby mohl vyhlásit stav permanentního výjimečného stavu – pro Hitlera to byl požár Říšského sněmu v roce 1933, pro Trumpa by to mohlo být něco zcela imaginárního. V této fázi fašismu mohla být událost v reálném světě považována za prvek spiknutí; v současné fázi by událost v reálném světě nemusela být ani nutná.

Trump mluví, ze své fašistické perspektivy dost rozumně, o "Hitlerových generálech". To, co má Trump na mysli, je Hitlerova osobní kontrola ozbrojených sil, která začala v roce 1934, kdy vojáci a důstojníci začali skládat osobní přísahu Führerovi namísto přísahy na německou ústavu. Byla to skutečně tato událost, která z Hitlera udělala Führera, vůdce, spíše než jen kancléře nebo premiéra. Hitlerovi muži otevřeli svůj první koncentrační tábor hned po jeho nástupu k moci; pokud se Trumpovým mužům podaří zatknout miliony lidí bez občanství, budou také v táborech – což je instituce, jak víme, která může být využita k jiným účelům, než jsou původní. Prvním velkým aktem násilí Hitlerovy SS, kromě zřízení těchto táborů a jejich provozování, byla masová deportace cizinců.

Z tohoto scénáře vyplývají politická ponaučení, která jsem se pokusil sdělit v jiných příspěvcích a v knize O tyranii.

90. léta: Znovuprožívání Ruska

Čtvrtý a poslední scénář je ten, který si někteří z nás zapamatují. Vskutku, 90. léta v Rusku mohou být viděna nejen jako referenční bod, ale jako příběh o původu Trumpomuskovie. Ve své knize Cesta k nesvobodě jsem se snažil argumentovat, že Rusko se svou oligarchií, mediálními monopoly a fašismem odhalilo možnou budoucnost Spojených států. Nikdy se to nezdálo rozumnějším místem pro začátek analýzy než právě teď.

V 90. letech, po rozpadu Sovětského svazu, muži, kteří se stali známými jako oligarchové, bojovali o kontrolu těch částí ekonomiky, které by mohly přinést rychlé zisky – nerosty, kovy, ropovody, uhlovodíky. To vše se odehrávalo na pozadí, zejména na Západě, buď intenzivně naivní, nebo intenzivně cynické ideologie volného trhu: Cokoli se děje v Rusku, musí být k lepšímu, protože bez státu magické síly kapitalismu zajistí růst, svobodu a demokracii. Místo toho kolaps státu vedl k nerovnosti bohatství, bitvě o konečnou kontrolu na vrcholu, zdokonalování alternativních realit a mediálních dezinformací a nyní k fašismu a zvěrské válce proti Ukrajině.

V tomto boji byl vyhýbavý zvolený prezident Boris Jelcin obklopen skupinou oligarchů. Nástupce, kterého si vybrali, Vladimir Putin, byl nakonec schopen je všechny zkrotit a stát se králem oligarchů, šéfem bossů. Přitom nečistil systém, ale jednoduše se ujistil, že všechna špína je jeho vlastní. Tato situace dost silně připomíná dnešní Ameriku se starším prezidentem Donaldem Trumpem, obklopeným shlukem oligarchů. Oligarchové si vybrali jeho nástupce: JD Vance.

V tuto chvíli je velmi těžké říci, kdo ten seriál skutečně řídí, pokud vůbec někdo. Všechny titulky jsou o šokujících osobnostech, které se v žádném smyslu neztotožňují s většími zájmy země. Zdá se, že Elon Musk a jeho krotký DOGE jsou připraveni demontovat ty části americké vlády, které jsou ziskové, a zmocnit se jich pro sebe. To vše připomíná pozdního Jelcina, a tedy přechod k Putinovi. Rozdíl: Ketamin a fentanyl pro Bílý dům, ne vodka jako tehdy v Kremlu.

Zde je zvrat: V obou scénářích ve skutečnosti dochází k překrývání personálu, a tak se nyní možná zabýváme spíše jednou historií než minulostí jako inspirací pro současnost. Když byl Putin v roce 2000 zvolen prezidentem Ruska, nikdo by si opravdu nepředstavoval, že nejen přežije oligarchy, ale stane se jejich šéfem a bude vládnout i o čtvrt století později. Stejně tak Putin v tomto scénáři... Putin?

Je lákavé si představit, že Putin, který musí být nyní považován za jednoho z oligarchů kolem Trumpa, by také mohl nečekaně skončit na vrcholu, protože Amerika znovu prožívá Rusko 90. let. Určitě zabírá poměrně hodně Trumpova mentálního prostoru. Pracuje na tom, aby Trumpa zastrašil, aby se cítil podřízený (například tím, že v televizi ukazuje nahé fotky jeho ženy). Nikolaj Patrušev, ústřední postava ruského zpravodajského a bezpečnostního aparátu za Putina, připomíná Trumpovi, že má dluhy, které musí splatit. Putin má kolem Trumpa zjevně podobně smýšlející spojence, z nichž nejdůležitější je Musk. Někteří lidé na vrcholu Trumpem preferovaného národně-bezpečnostního týmu (Gabbardová, Hegseth) míchají putinismus a antikvalifikaci.

Nebo je Putin v tomto scénáři Vance? Putinovi je nyní 72 let a Trumpovi 78. Bude tu některý z nich za čtyři roky? Putinův klient masový vrah Asad je na útěku ze Sýrie a rubl je hluboko pod penny. V určitém bodě, lze si to alespoň představit, Putinovo charisma vyprchá. Není těžké si představit, že Trump nebo Putin nebo oba budou vyhnáni z ostrova oligarchů. Putin vyhrál po roce 1990 jako outsider; kdo je nyní černým koněm? Vance má v tomto scénáři nejblíže k postavě podobné Putinovi: Podivný původ, méně peněz než lidé kolem něj, bohatí mecenáši, jasná ideologie, chytřejší, než se zdá. Mohl by se však některý z jeho oligarchických mecenášů skutečně objevit na vrcholu?

Nebo by nás mohl Trump sám, přestože vypadá jako Jelcin, překvapit a skončit jako Putin, který se nejprve sblíží s oligarchy, pak použije vládu k jejich zmrazení a nakonec sám zbohatne, jak si vždy přál?

Ale pokud je náš scénář znovuprožívání Ruska užitečný, klíčovým bodem podobnosti je demontáž vlády a oligarchický nárok na to, co zbylo. Kdo se objeví na vrcholu, je v jistém smyslu druhořadé.

Kombinace

Historie pomáhá, protože všechno, co se stalo, se mohlo stát. A ty věci, které se mohly stát, obvykle v té době neočekávané, napínají naši mysl ohledně toho, co by se mohlo stát dnes.

V blízké budoucnosti, v nadcházejících měsících a letech, se tyto čtyři scénáře mohou protínat a kombinovat. Trumpomuskovia, která se snaží zachránit Rusko, může být také tou, která Rusko znovu prožije. Trumpomuskovia, která vypadá fašisticky, je také ta, která riskuje odtržení.

Historie varuje. Bylo by úžasné, kdyby tyto scénáře pomohly lidem v odpovědných pozicích činit správná rozhodnutí.

Historie překvapuje. Pozoruhodné je, že ve většině scénářů vidíme přítomnost Ukrajiny: Pro staré ruské impérium, pro současné impérium, a když na to přijde, pro Hitlera, jehož hlavním válečným cílem byla kontrola Ukrajiny. Ukrajina je užitečnou zkratkou, když se snažíme hodnotit trumpomuskovce: Co říkají o Ukrajině? Pravidlem je, že ti, kteří si přejí její pád, chtějí také pád americké republiky. Očekával bych, že první akce týkající se Ukrajiny budou předzvěstí toho, co přijde v Americe, pokud bude Ukrajina zaprodána, očekávejte, že Amerika bude prodána po částech.

Historie ožívá. Dostává nás mimo přihrádky každodenních nehorázností a našich emocionálních reakcí. Když přemýšlíme mimo rutinu, někdy zahlédneme, co je uvnitř. Ve všech těchto čtyřech scénářích vidíme problém nerovnosti někde blízko původu politického kolapsu. Jakákoli budoucí záchranná operace pro americkou republiku bude muset začít u něj.

Zdroj v angličtině: ZDE

0