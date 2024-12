Izraelci zavraždili v Gaze dalšího chirurga

Palestinský ortopedický chirurg Dr. Saed Jouda byl zabit střelbou izraelského odstřelovače v severní části Gazy.

Jeho syn Majd byl zabit o několik dní dříve při izraelském náletu cíleném na jejich dům. Dr. Jouda, starší dobrovolník v nemocnici, přestože byl v důchodu a přestože utrpěl během genocidy zranění, až do své smrti pokračoval ve službě.

BREAKING: Palestinian orthopedic surgeon Dr. Saed Jouda has been killed after being shot by an Israeli sniper in northern Gaza.



His son, Majd, was killed days earlier in an Israeli airstrike targeting their home.



Despite being retired, Dr. Jouda, an elderly volunteer at the… pic.twitter.com/eeqACv5Cvq