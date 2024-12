Britské zdravotnictví začalo brát vážně stížnosti příbuzných pacientů na zanedbanou nemocniční péči. Začalo to zachraňovat životy

17. 12. 2024

Tzv. Marthino pravidlo má „transformační účinek“, ukazují údaje britského zdravotnictví



Matka dívky, která zemřela v roce 2021, zveřejnila v rozhlase BBC údaje, které uvítal šéf anglického zdravotnictví



Pacienti jsou přesunováni na jednotku intenzivní péče nebo dostávají potenciálně život zachraňující léčbu, například kyslík, jako přímý důsledek toho, že nemocnice přijaly Martino pravidlo, ukazují údaje britského zdravotnictví.



Lékaři a sestry změnili způsob péče o desítky velmi nemocných pacientů od zavedení tohoto pravidla v mnoha částech zdravotnictví v průběhu roku 2024. Pacienti jsou přesunováni na jednotku intenzivní péče nebo dostávají potenciálně život zachraňující léčbu, například kyslík, jako přímý důsledek toho, že nemocnice přijaly Martino pravidlo, ukazují údaje britského zdravotnictví.Lékaři a sestry změnili způsob péče o desítky velmi nemocných pacientů od zavedení tohoto pravidla v mnoha částech zdravotnictví v průběhu roku 2024.





Marthino pravidlo, pojmenované po Martě Millsové, která zemřela ve věku 13 let v roce 2021, dává pacientům a jejich blízkým právo požádat o urgentní přezkoumání léčby osoby v nemocnici. To vyvolá, že se na jejich péči naléhavě podívá tým odborníků, kteří nabídnou druhý názor.



Prof. Sir Stephen Powis, národní lékařský ředitel NHS England, řekl: „Zavedení Marthina pravidla představuje jednu z nejdůležitějších změn v péči o pacienty za poslední roky a jsme opravdu povzbuzeni, když vidíme, jaký dopad má na pacienty již v této první fázi.“



Nový postup pro zajištění bezpečnosti pacientů vedl ve 143 nemocnicích, které jej používají, k 573 telefonátům, v nichž někdo žádal o urgentní přezkoumán péče o pacienta v nemocnici. Přibližně polovina z nich (286) si vyžádala naléhavé přezkoumání personálem oddělení intenzivní péče. Přibližně každý pátý z těchto přezkumů - 57 případů - vedl k tomu, že péče o dotyčnou osobu byla zintenzivněna, například tím, že jí byla podána potenciálně život zachraňující antibiotika nebo jiné léky.



Jen v září a říjnu bylo 14 pacientů přeloženo na jednotku intenzivní péče poté, co bylo nasazeno Marthino pravidlo. Martha zemřela poté, co ji lékaři v londýnské nemocnici King's College nepřemístili na jednotku intenzivní péče, přestože její rodiče vyjádřili vážné obavy o její péči.





Powis řekl: „Vzhledem k tomu, že každý pátý klinický přezkum vyvolaný Martovým pravidlem zatím vedl k potenciálně život zachraňujícím změnám v péči, tyto první poznatky naznačují, že iniciativa začíná mít transformační účinek na další zvyšování bezpečnosti pacientů."







