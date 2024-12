Francie: Soud se znásilňovanou Gisèle Pelicot: manžel dostal 20 let vězení, všech 51 mužů bylo shledáno vinnými

19. 12. 2024

čas čtení 4 minuty





Dominique Pelicot svou ženu omámil a během devíti let pozval desítky mužů, aby ji znásilňovali v jejich francouzském domě





Dominique Pelicot, jeden z nejhorších sexuálních delikventů v novodobé historii Francie, byl odsouzen k 20 letům vězení za to, že během téměř deseti let zdrogoval svou tehdejší manželku Gisèle a pozval desítky mužů, aby ji znásilnili v jejím domě na jihu Francie.



Historický proces s 51 muži se konal veřejně poté, co se Gisèle Pelicotová vzdala práva na anonymitu, aby „hanba mohla přejit na druhou stranu“. Dalších dvacet násilníků nebylo identifikováno. Spousta mužů Pelicotovi psala, že by totéž chtěli udělat své manželce.



Ve svém prvním veřejném vyjádření po vynesení rozsudku Gisèle Pelicotová uvedla, že pro ni byl proces „velmi těžký“, a poděkovala všem, kteří ji podporovali. Uvedla, že respektuje soud a jeho rozhodnutí a že při vzdání se anonymity myslela na svá vnoučata. „Protože oni jsou budoucnost, také kvůli nim jsem vedla tento boj,“ řekla.



„Myslím také na mnoho obětí, které nejsou rozpoznány a jejichž příběhy často zůstávají ve stínu. Chci, abyste věděli, že sdílíme stejný boj.“ Davy lidí před soudem v Avignonu ji při odchodu z budovy přivítaly jásotem.



Vedle Dominiqua Pelicota byly ve čtvrtek vyneseny rozsudky viny nad všemi obviněnými muži, včetně zdravotního brratra, vojáka, novináře, vězeňského dozorce a řidiče dodávky, mužů ve věku od 26 do 74 let. Sedmačtyřicet z nich bylo odsouzeno za znásilnění, dva za pokus o znásilnění a dva za sexuální napadení.



Pelicotovi spoluobvinění dostali tresty odnětí svobody v rozmezí od tří do patnácti let. Dvěma z nich byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen.



Některé z trestů, které senát soudců vynesl, byly nižší než ty, které navrhoval státní zástupce. „Hanba!“ křičela jedna z feministických aktivistek před soudem při vynášení rozsudků.



Gisèle Pelicotová, dvaasedmdesátiletá manažerka logistiky v důchodu, se spolu se svými syny a dcerou dívala, jak hlavní soudce čte rozsudky nad všemi těmito muži. Za to, že otevřela dveře k soudu, byla po celém světě oslavována jako feministická hrdinka a členové veřejnosti před soudem denně povzbuzovali ženu, která řekla, že je „odhodlaná věci v této společnosti změnit“, zejména „machistickou, patriarchální společnost, která znásilnění zlehčuje“.





Dvaasedmdesátiletý Dominique Pelicot, elektrikář v důchodu a bývalý realitní makléř, byl odsouzen k maximálnímu trestu 20 let za to, že opakovaně zdrogoval a znásilňoval svou tehdejší manželku a vyzvýval muže, aby ji znásilnili, když byla v bezvědomí. U soudu zaznělo, že jí do bramborové kaše, kávy nebo zmrzliny rozdrtil prášky na spaní a léky proti úzkosti a během devíti let od roku 2011 pozval desítky mužů, aby ji znásilnili ve vesnici Mazan v Provence, kde manželé žili v důchodu.





Na jeho trestné číny se přišlo náhodou. Byl totiž zatčen poté, co v jednom supermarketu se snažil natáčet záběry žen pod jejich sukněmi. Znásilňování manželky by nebylo odhaleno, kdyby policejní psycholog neupozornil policii, že Pelicot ještě něco skrývá. Tak mu odebrala mobil, laptopy a počítače a nalezla obrovský archiv videozáznamů znásilňování manželky,.



Byl také odsouzen za umístění skrytých kamer do koupelen a ložnic ve svém domě a v domě své rodiny, aby pořizoval a šířil nahé snímky své dospělé dcery a manželek svých synů.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Poté, co byla na pevném disku jeho počítače nalezena videa znásilnění, která on a další muži pečlivě roztřídili do souborů označených jako „zneužívání“, Dominique Pelicot se u soudu k obvinění přiznal a soudcům řekl: „Vím, že jste se k tomu přiznali: „Jsem násilník.“