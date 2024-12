Senát USA na poslední chvíli schválil návrh státního financování, který ale neobsahuje Trumpův požadavek na zvýšení dluhového limitu

21. 12. 2024

Americký Senát schválil provizorní opatření na financování státu návrhem zákona, který nezahrnul požadavek Donalda Trumpa na zvýšení dluhového limitu. Legislativa nyní putuje na stůl Joe Bidena k podpisu.



Senát schválil návrh zákona v poměru 85 ku 11 hlasům, několik hodin po převážně dvoustranném hlasování ve Sněmovně reprezentantů v poměru 366 ku 34 hlasům. Zákon byl schválen 38 minut po uplynutí lhůty, ale vláda mezitím nevyužila procedury shutdownu.



Schválení zákona o financování, který prodlužuje federální financování na současné úrovni a přidává 100 miliard dolarů na pomoc při katastrofách a 10 miliard dolarů na pomoc zemědělcům, završilo týden plný zmatků, který nabídl předzvěst vnitřních střetů, které přijdou, až se Trump 20. ledna vrátí k moci.

„Jsme nadšeni tímto výsledkem,“ řekl po hlasování republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Dodal, že s Trumpem hovořil a že ten „měl z tohoto výsledku určitě také radost“.



Předseda demokratů Hakeem Jeffries označil schválení zákona o financování vlády Sněmovnou za „vítězství amerického lidu“. Při hlasování ve Sněmovně reprezentantů poskytli demokraté pro prosazení opatření větší podporu než republikáni.



„Demokraté ve Sněmovně reprezentantů úspěšně zabránili extrémním MAGA republikánům, aby zavřeli vládu, nabourali ekonomiku a poškodili pracující Američany po celé zemi,“ řekl.



Uzavření vlády by si vynutilo propuštění tisíců amerických vládních zaměstnanců a mohlo by narušit prázdninové cestování. K poslednímu - a nejdelšímu - federálnímu shutdownu došlo v prosinci 2018, tedy za Trumpova prvního funkčního období.



Kritika Trumpa a jednoho z jeho hlavních poradců, miliardáře Elona Muska, podnítila republikánskou vzpouru proti dřívější dohodě o financování, kterou Johnson uzavřel s demokraty. Ve čtvrtek republikáni ve Sněmovně reprezentantů přehlasovali Johnsonův pokus schválit zkrácený návrh zákona o výdajích.



Původní bipartitní návrh zákona vyjednali republikáni a demokraté ve Sněmovně reprezentantů, ale ve středu jej napadl Musk, nejbohatší muž světa, který utratil více než čtvrt miliardy dolarů za zvolení Trumpa. Musk varoval, že každý zákonodárce, který podpořil „nehorázný“ návrh zákona o výdajích, „si zaslouží, aby byl za dva roky vyloučen!“.



V reakci na to Johnson, předložil druhou verzi zákona, zkrácený návrh rozpočtu, který obsahoval zcela nový Trumpův požadavek: pozastavení dluhového stropu. Trump si spočítal, že pozastavení limitů státního dluhu ještě za Bidenova působení mu ušetří těžký boj v prvních měsících v Bílém domě.



Demokraté nový návrh zákona odsoudili jako zástěrku pro snížení daní ve prospěch bohatých sponzorů, jako je Musk, a zároveň vytvoření dalšího dluhu USA v řádu bilionů dolarů. Vzbouřilo se i několik republikánů, které pobouřilo navrhované zrušení limitů pro vládní půjčky.



Návrh zákona neprošel poměrem hlasů 174-235, což je pro Trumpa ponižující neúspěch.



Politické drama tohoto týdne ukázalo, že Trumpova moc nad Republikánskou stranou není stoprocentní. Trump zuřivě naléhal na přijetí balíčku, včetně výhrůžek, že podpoří primární opoziční kandidáty proti republikánům, kteří se postaví proti.



Již dříve v pátek Karine Jean-Pierreová, tisková mluvčí Bílého domu, ostře zaútočila na republikány za jejich postup v rozpočtové krizi. „Republikáni tuto dohodu zmařili - to oni - a musí to napravit, tečka,“ řekla novinářům. „[Republikáni] si musí přestat hrát na politiku s uzavřením vlády a ... plní příkazy svých miliardářských přátel, to vidíme na úkor tvrdě pracujících Američanů.“



Ačkoli Jean-Pierreová nejmenovala konkrétní osoby, její komentáře zřejmě odkazují na Muska a Viveka Ramaswamyho.



Demokraté se tento týden vlivu technologického miliardáře vysmívali a hovořili o zásazích „prezidenta Muska“. Rosa DeLauro, nejvyšší demokratka ve výboru pro rozpočtové prostředky, v pátečním projevu odsoudila vměšování „nejbohatšího muže světa, kterého nikdo nevolil“, a uvedla, že je Muskovou vinou, že „Kongres byl uvržen do chaosu“.



Někteří republikáni mezitím vyzvali Muska, aby se stal příštím předsedou Sněmovny reprezentantů, což je útok na Johnsona, který se příští měsíc snaží udržet v čele Sněmovny reprezentantů s minimální většinou a nesouhlasem ve svých řadách.



Johnson po pátečním hlasování smetl neúspěchy a kritiku a uvedl, že s Muskem žertoval o tom, že chce tuto funkci. Johnson řekl, že mu Musk řekl: „Tohle je možná ta nejtěžší práce na světě.“



Musk opakovaně šířil dezinformace o dvoustranickém návrhu, který pomáhal zlikvidovat, zjistila agentura AP. Tvrdil, že plán by zákonodárcům přinesl 40% navýšení, zatímco maximální možné navýšení prostřednictvím návrhu bylo ve skutečnosti 3,8 %. Musk také sdílel nepravdivý příspěvek, v němž tvrdil, že návrh by poskytl 3 miliardy dolarů na potenciální nový stadion NFL ve Washingtonu; návrh zákona obsahoval ustanovení o převodu pozemků stadionu Washington Commanders z vlády USA na District of Columbia, ale výslovně uváděl, že s tím nebude spojeno žádné federální financování.



Trump dříve v pátek zopakoval svůj požadavek na pozastavení - nebo dokonce zrušení - federálního limitu pro zadlužování - což je názor, který je pro konzervativní fiskální jestřáby nepřijatelný - a trval na tom, že k případnému uzavření státuby mělo dojít ještě za vlády Bidena, a ne jeho vlastní nadcházející administrativy.





Bez ustanovení o dluhovém limitu nyní Trump zdědí nejasnou politiku pozastavení limitu, kolik si vláda může půjčit.









