Trump údajně chce, aby členové NATO zvýšili výdaje na obranu na 5 % HDP

23. 12. 2024

Donald Trump chce, aby země NATO zvýšily své výdaje na obranu na více než dvojnásobek současného cíle, uvedly Financial Times a Telegraph.

Podle těchto zpráv Trumpův tým sdělil evropským představitelům, že nově zvolený americký prezident očekává, že spojenci v NATO po jeho inauguraci 20. ledna zvýší své výdaje na obranu na 5 % národního hrubého domácího produktu – což je více než dvojnásobek současného cíle aliance ve výši 2 %.

Trumpův tým také údajně uvedl, že nastupující americká administrativa bude Ukrajinu nadále podporovat. Trumpovo zvolení vyvolalo v Evropě obavy o budoucnost americké podpory Kyjeva poté, co Trump a nově zvolený viceprezident JD Vance kritizovali Bidenovu administrativu za utrácení miliard na vojenskou pomoc Kyjevu během prezidentské kampaně.

Již během svého prvního funkčního období Trump navrhl, aby členové NATO zvýšili své výdaje na obranu na 3 % HDP. Zpráva NATO v červnu ukázala, že rekordních 23 členských zemí z 32 dosahuje aliančního dvouprocentního cíle pro obranné výdaje.

Generální tajemník NATO Mark Rutte se v této otázce částečně postavil na Trumpovu stranu. "Budeme muset utratit více... Bude to mnohem více než 2 %. V tom mám jasno," řekl Rutte minulý měsíc během summitu Evropského politického společenství v Budapešti.

"Je čas přejít k válečnému myšlení," řekl Rutte později po zprávách, že NATO stanoví nový výdajový cíl ve výši 3 % HDP do roku 2030.

V rozhovoru pro NBC 8. prosince Trump řekl, že Washington by "absolutně" zůstal v NATO, "pokud by (spojenci) zaplatili své účty" – a že by neměl problém odejít, pokud by tomu tak nebylo.

Zdroj v angličtině: ZDE

