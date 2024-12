Američtí podnikatelé chtějí překonat rekord v darech do Trumpova inauguračního fondu

26. 12. 2024

čas čtení 4 minuty



Dary, které nejsou omezeny zákony o financování volebních kampaní, přicházejí v době, kdy se průmyslová odvětví snaží získat přízeň nastupující administrativy



Představitelé amerického byznysu dávají velké částky do druhého inauguračního fondu Donalda Trumpa, který podle odhadů překoná i rekordních 107 milionů dolarů vybraných v roce 2017.



Tyto dary, které nejsou omezeny zákony o financování volebních kampaní, přicházejí v době, kdy se průmyslová odvětví a vedoucí představitelé podniků snaží získat přízeň nastupující administrativy poté, Trump v listopadu rozhodujícím způsobem vyhrál druhé funkční období. Představitelé amerického byznysu dávají velké částky do druhého inauguračního fondu Donalda Trumpa, který podle odhadů překoná i rekordních 107 milionů dolarů vybraných v roce 2017.Tyto dary, které nejsou omezeny zákony o financování volebních kampaní, přicházejí v době, kdy se průmyslová odvětví a vedoucí představitelé podniků snaží získat přízeň nastupující administrativy poté, Trump v listopadu rozhodujícím způsobem vyhrál druhé funkční období.





Některé z plánovaných darů údajně zahrnují po 1 milionu dolarů od společnosti Amazon Jeffa Bezose, generálního ředitele OpenAI Sama Altmana a mateřské společnosti Meta Facebooku v čele s Markem Zuckerbergem.



Manažer hedgeového fondu Ken Griffin uvedl, že plánuje darovat 1 milion dolarů, uvedla agentura Bloomberg; společnost Uber a její generální ředitel Dara Khosrowshahi údajně přispějí každý 1 milionem dolarů; a společnosti Toyota, Ford a General Motors odlupují po 1 milionu dolarů. Ford údajně svůj dar spojí s flotilou vozidel.



„VŠICHNI CHTĚJÍ BÝT MÝMI PŘÁTELI!!!“ Trump napsal ve čtvrtek v příspěvku na sociální síti Truth Social.



Podle zpráv se již mnoho vysokých manažerů z amerického průmyslu a finančnictví vydalo na cestu do Mar-a-Lago, sídla Trumpova přechodného týmu, nebo se na ni chystá, protože se snaží získat vliv a přístup k nastupující administrativě, která hrozí otřást mezinárodními obchodními normami.



Brendan Glavin, ředitel výzkumu neziskové organizace OpenSecrets zabývající se problematikou peněz v politice, řekl minulý týden televizi CNBC, že Trumpův inaugurační výbor pro ně představuje „skvělou příležitost, jak se vetřít do přízně nastupující administrativy“.



Glavin poukázal na to, že dvoření se Trumpovi je stejně tak defenzivní jako šarmantní ofenzivní postoj. „Nikdo z těchto lidí nechce být čtyři roky terčem Trumpových útoků,“ řekl Glavin.



ABC News uvedla, že Trumpova druhá inaugurační sbírka překoná dosavadní rekord 107 milionů dolarů, přislíbené příspěvky již překročily cíl 150 milionů dolarů. Na inauguraci Baracka Obamy se v roce 2009 vybralo 53 milionů dolarů a v roce 2013 42 milionů dolarů a na inauguraci Joea Bidena v roce 2021 63 milionů dolarů.



„Jedno z nejstarších přísloví ve Washingtonu říká, že pokud nejste u stolu, jste na jídelním lístku, a cena za vstupné, abyste měli místo u stolu, se neustále zvyšuje,“ řekl Michael Beckel, ředitel skupiny Issue One, která se zabývá politickými reformami.



Deník Wall Street Journal v úterý identifikoval 11 společností a obchodních asociací, které podporují Trumpovu druhou inauguraci, přestože se po nepokojích v americkém Kapitolu 6. ledna 2001 zavázaly pozastavit nebo přehodnotit dary politickým akčním výborům.



Deník uvedl, že mezi společnostmi, které se zavázaly v souvislosti s 6. lednem, ale nyní podporují Trumpův výbor, jsou Ford, Intuit, Toyota a Pharmaceutical Research and Manufacturers of America.



Mluvčí společnosti Phrma listu sdělil, že společnost „tehdy oznámila pozastavení našich darů a následně přidala nová kritéria, kterými se naše příspěvky řídí“.



Deník uvedl, že političtí stratégové společnostem doporučili, aby své webové stránky a firemní politiku očistily od formulací, které upřednostňují demokraty. Patří k nim i dopis bývalého generálního ředitele společnosti Stanley Black & Decker Jima Loreeho, který odsoudil útok na Kapitol a slíbil, že se společnost bude „zasazovat o naši demokracii a pokojné předání moci“.



Firma věnuje 1 milion dolarů do inauguračního fondu, což je výrazné navýšení oproti 25 tisícům dolarů, které Trumpovi věnovala v roce 2017.



Trumpovi asistenti naznačili, že při sbírce nejde o peníze, ale o symbolický prostředek, jak si vynutit omluvu za případný předchozí domnělý nedostatek loajality.





Podle deníku dárci, kteří věnují 1 milion dolarů nebo vyberou 2 miliony dolarů, obdrží šest vstupenek na řadu předinauguračních akcí, včetně recepce s vybranými členy vlády, „večeře při svíčkách“ s Trumpem a Melanií Trumpovou a plesu.







