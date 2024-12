Premiér Fiala nám nabízí jen dvě možnosti: hlavu v písku, nebo konec demokracie

26. 12. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Pan premiér nám to ve svém vánočním projevu konečně zcela jasně řekl. Něco se vám nedaří? Selháváte? Podle něj jsou jenom dvě možnosti. První možnost, ta správná, je říci si, že to vlastně všechno dopadlo dobře, že držíte správný směr, že spolu to zvládneme atd. A to vše si máte říkat na základě toho, že víte, že jedinou alternativou je blbá nálada a konec demokracie.

Já si tedy myslím naopak, že základem demokracie je tvrdá kritika všeho, co se nedaří (stačí si srovnat Brežněvovu éru a západní demokracii), a hledání reálných cest, jak to změnit k lepšímu. Bez toho by demokracie nikdy nemohla být úspěšná, prosperující, inovativní.





Šmahem vyřídit každou kritiku a priori jako šíření „blbé nálady“ (Havlův pojem spojený s kritikou zkorumpovanosti polistopadové demokracie), to je podle mě sebevražda nejen demokracie, ale i každého řemesla, které má obstát v reálném životě.





Když se pokusíme vžít do mentality premiéra Fialy, pak je jasné, že říká, že se všechno daří, že vše zvládáme, že všechno je dobré. Sám jasně řekl, proč tohle říká. Ne proto, že by to byla pravda, ale proto, že se bojí, že jinak přijde konec demokracie a Česká republika skončí na východě.





Děláte fatální chyby při řízení auta? Nezbývá, než se přesvědčovat, že řídíte skvěle, protože jinak byste šířili blbou náladu. Někdo skončil pod koly vašeho vozu? Nevadí, soustřeďte se na to, jak to skvěle umíte, jak jedete a držíte směr, i když jste v poli.





V premiérově světě neexistuje možnost přiznat si chyby a hledat řešení, zlepšovat se. Nahází na vás údajné úspěchy a varuje vás, že pokud si budete všímat odvrácené strany mince, směřujete k totalitě. Ale ono to přece je tak, že právě tohle je rezignace na záchranu demokracie.



Fialův projev ZDE





Pozn. JČ: Ano, pan Fiala nám to vysvětlil: nesmíme kritizovat vládu... :)

Bohužel, jeho uspokojení, že staví dálnice a že odsunul odchod do důchodu - v době, kdy stojíme na hraně radikální ekonomické revoluce způsobené umělou inteligencí, která zřejmě zlikviduje většinu pracovních příležitostí - je tragikomické.



