Ve věku 100 let zemřel Jimmy Carter, bývalý americký prezident a obhájce lidských práv

30. 12. 2024

V neděli bylo oznámeno, že zemřel Jimmy Carter, 39. prezident Spojených států, svého času zprostředkovatel míru na Blízkém východě a neúnavný obhájce celosvětového zdraví a lidských práv. Bylo mu 100 let.



Carter, demokrat z Georgie, byl nejdéle žijícím prezidentem v historii USA. V Bílém domě strávil pouze jedno funkční období a v roce 1981 byl tvrdě poražen Ronaldem Reaganem. Carter se však v následujících desetiletích věnoval mezinárodním vztahům a lidským právům, za což v roce 2002 získal Nobelovu cenu za mír.





Carterova smrt přišla poté, co v listopadu 2023 zemřela ve věku 96 let jeho manželka Rosalynn Carterová.



Carter nastoupil do úřadu v roce 1977 poté, co byl pouhé jedno funkční období guvernérem státu Georgia.



Jeho neznalost Washingtonu byla po aféře Watergate a letech války ve Vietnamu považována za výhodu. A jeho působení v úřadu začalo několika prvními úspěchy.



V roce 1977 Carter dokončil smlouvu, která vrátila Panamě kontrolu nad Panamským průplavem - dohodu, která se jeho předchůdcům vyhnula.



V roce 1978 Carter zprostředkoval jednání v Camp Davidu mezi tehdejším izraelským premiérem Menachemem Beginem a egyptským prezidentem Anvarem Sadatem, které vedlo k uzavření mírové dohody mezi oběma zeměmi.



Jeho prezidentství však nakonec provázely hospodářské a zahraničněpolitické krize, počínaje vysokou nezaměstnaností a dvoucifernou inflací a konče íránskou rukojmí krizí a sovětskou invazí do Afghánistánu. V letech 1978 až 1980 se cena ropy ztrojnásobila v důsledku energetické krize, což vedlo k frontám u amerických čerpacích stanic.



Po prohře s Ronaldem Reaganem v roce 1980 byl Carter všeobecně nepopulární, přesto se dočkal jedné z nejvýraznějších postprezidentských kariér. Byla mu udělena Nobelova cena za mír za „desetiletí neúnavného úsilí“ v oblasti lidských práv a mírotvorby. Jeho humanitární činnost probíhala pod hlavičkou Carterova centra v Atlantě, které založil na počátku 80. let se svou ženou Rosalynn.



Carter cestoval po světě jako mírový emisar, pozorovatel voleb a propagátor veřejného zdraví. V roce 1994 navštívil Severní Koreu a v roce 2002 Kubu. Carterovo centrum se zasloužilo o vyléčení říční slepoty, trachomu a guinejské červivosti, jejichž počet se z milionů případů v Africe a Asii v roce 1986 snížil na současnou hrstku.





Carter byl kritikem invaze do Iráku v roce 2003, války bezpilotních letounů, bezzákonného vládního sledování a věznice na Guantánamu. Obdiv i nenávist si získal svou angažovaností v úsilí o mír na Blízkém východě, když ve svých projevech a knihách vyzýval k řešení v podobě dvou států, včetně knihy Palestina: Mír, ne apartheid.







