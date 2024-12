Vnitropolitická bilance roku 2024: kupní síla a vývoj války na Ukrajině

30. 12. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 8 minut

Po premiérově vánočním projevu mám obavu, zda práce sociologů a dalších odborníků, kteří se zabývají popisem situace naší společnosti pomocí vědecky získaných dat, není vlastně vlastizrada, protože podle premiéra tím šíří blbou náladu a podrývají demokracii.

Nicméně já se nemohu ve svých úvahách řídit ničím jiným než daty, resp. kvalifikovanými veřejně sdělovanými názory expertů. O to přesvědčivější pro mě jsou, oč méně odpovídají tomu, co by říkali v zájmu své vlastní pozice. A myslím, že daty by se měla řídit i vláda, která se hlásí k demokracii, vzdělanosti a západní společnosti.

Celý rok podrobně sleduji (a komentuji) Otázky V. Moravce, denně Český rozhlas (typicky několik hodin denně), denně jsem na Seznamu, vysoce si vážím práce odborníků z CERGE-EI nebo PAQ Research.





Co mi z toho všeho plyne? Vlastně on to zmínil i premiér ve svém vánočním projevu: inflaci jsme sice porazili, ale ceny se nevrátí, mzdy musí růst. Proto také nedávno vytáhl ten blábol o dohnání německých mezd, který vyvolal takovou mediální bouři.





Možná čekáte, že do vnitropolitické bilance roku 2024 zahrnu na prvním místě vyhození pirátů z vlády a odložení digitalizace stavebního řízení do roku 2028. Určitě by sem patřily výsledky krajských voleb. To jsou ale jen důsledky mnohem hlubšího problému, který ohrožuje budoucnost nejen České republiky, ale západní demokracie jako takové.





Bilance roku 2024 je dána poklesem kupní síly v předchozích letech. Ono to má dopady až časem. Zpočátku lidi zatnou zuby, zvládají inflaci (kterou jsme měli jednu z nejvyšších v Evropě, což je ale podle premiéra zjevně v pořádku, protože jsme všechno zvládli), ale pak už nemohou. Policisté, hasiči, soudní úředníci protestovali až v roce 2024, kdy už inflace je normální, a je to logické.





K tomu přidejte opakující se hrozby výpovědí lékařů, situaci ve školství nebo dokonce v oficiálně prioritní v armádě. S napětím budeme sledovat, zda nám NATO uzná všechno, co jsme chytrácky zahrnuli do dvou procent výdajů na obranu (prý je to velmi nepravděpodobné). Podle generála Šedivého je armáda v kritickém stavu, sklady jsou prázdné, platy jsou mnohem nižší, než by měly být. Nešíří on blbou náladu?





Jenže ti všichni, tedy vojáci, policisté, hasiči, lékaři, učitelé asi nejsou podle premiéra „my“, protože my jsme to přece zvládli. Mohl dodat, že my máme jachty a Vánoce trávíme u moře. Kdo ne, ten není my. Je naprosto zásadní, abychom českou společnost nehomogenizovali a nevytvářeli si o ní představy na základě toho, jak moc Češi nakupují třeba nemovitosti nebo jak moc jezdí na luxusní dovolené. Kteří Češi?





Chcete pochopit výsledky krajských voleb nebo jim dobře odpovídající výsledek šetření předvolebních preferencí? Podívejte se na to, co se stalo s reálnými příjmy většiny občanů. Podívejte se na státní rozpočet, v němž je stále díra přes 100 miliard po snížení daní bohatým během rušení tzv. superhrubé mzdy.





Podle zprávy PAQ Research zvýšení daní z nemovitostí dopadlo především na chudé. A podobných dat o pádu velké části české společnosti do chudoby je mnohem více. Helena Horská z Raiffeisenbank prohlásila v Otázkách V. Moravce, že máme extrémně vysoké zdanění nízkopříjmových a extrémně nízké zdanění majetku. Je přitom zajímavé, že premiér přestal mluvit o tom, že na nákladech krize a války se musíme podílet všichni.





A to je další zásadní rozměr naší vnitropolitické situace: válka na Ukrajině a vývoj v západní Evropě. Zhruba do zvolení Donalda Trumpa byla linie vládní politiky naprosto jasná: jediná možnost je vítězství Ukrajiny nad Ruskem. Česká republika spolu s Polskem a pobaltskými státy byly jednoznačně na straně válečného rauše směřujícího k nevyhnutelnému vítězství, přičemž bez západní Evropy a USA by Ukrajina dávno musela kapitulovat. Nastává problém, co teď a jak se to vysvětlí občanům.





Jako přijatelný, ne-li ideální, recept se podává zmrazení konfliktu na současných liniích. Kvůli tomu to všechno bylo? Ale Putin bude chtít bohužel mnohem více. Co když bude chtít jako na začátku roku 2022 demilitarizaci Ukrajiny a omezení suverenity zemí, které do NATO vstoupily po roce 1997 (včetně ČR)?





Co řekne Trump svým voličům: mýlil jsem se, musíme dále pokračovat ve válce a ještě více? Co když bude chtít Putin Pobaltí? Nebo návrat sovětské sféry vlivu včetně ČR? Ostatně Slovensko a Maďarsko už má. Zatím se běžně čaruje s tím, že Trump je nevypočitatelný a že jeho nároky na radikální zvýšení výdajů na obranu evropských zemích NATO je férové. Trump prý nerad prohrává. Ano, neuznává výsledky demokratických voleb, v tom slouží Putinovi. Ale jinak to neprohrávání můžete vidět na tom, jak dopadl s Kimem. Co sliboval! A Abrahámovské dohody? Za to poděkujte společnému strachu z Íránu.





Ve srovnání s úsilím zaměřeným na nevyhnutelné vítězství Ukrajiny nad Ruskem nebylo ideově ani reálně pro přežití demokracie u nás a v Unii uděláno mnoho, spíše nic. Ukrajina má nepochybně právo na to, aby získala zpět všechna svá území. Ale z toho neplyne, bohužel, že je to možné. Neplyne z toho, že demokracie v ČR a v Evropě tuhle válku přežije. Neplyne z toho, že Putim nezačne válku s NATO.





Problém je, že veřejnost začíná vnímat, že ani ten primární a nejvyšší cíl, tedy ukrajinské vítězství, se nedaří. Právě naopak. Putin je na koni a my nemáme žádný reálný plán. Buď krajní pravice, nebo válečný rauš východního nacionalismu. Rok 2024 může z většího odstupu znamenat začátek konce demokracie a prosperity v Evropě. Schengen už prakticky neexistuje a Německo a Francie se potácejí v hluboké politické i hospodářské krizi. Trend je přesně takový, jaký Putin mohl chtít jen v těch nejodvážnějších snech. A to nebudeme mít ani Krym, abychom to něčím vyvážili, i když ještě před pár měsíci ukrajinský prezident vyhlásil plán vítězství. Budeme někdy konečně mluvit realisticky, nebo je nám to vlastně jedno?





Ale skončeme něčím pozitivním: v roce 2040 bychom možná mohli mít nové jaderné bloky. Konečně levná a stabilní elektřina s krásným výhledem do roku 2100. Určitě je to mnohem lehčí úkol než digitalizace stavebního řízení, která měla být kompletní letos v červenci, ale odkládá se na rok 2028 (a pak se asi odloží znovu). Třeba do roku 2040 nebude v Koreji, odkud má přijít ta jaderná spása, vojenská diktatura nebo válka. Ostatně to by mohly stát už i první základy protipovodňových opatření v Jeseníkách. Samé nadějné vyhlídky.









Zvýšení daně z nemovitosti dopadlo především na chudé domácnosti.

Zvýšení daně z nemovitosti dopadlo především na chudé domácnosti. Systém vyžaduje komplexní reformu

Černochová a Řehka velmi surově a jasně deklarovali, že armáda je v kritickém stavu, hodnotí Šedivý

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cernochova-a-rehka-velmi-surove-a-jasne-deklarovali-ze-armada-je-v-kritickem_2411262203_job







0