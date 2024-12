Izrael nařídil zbývajícím obyvatelům Bejt Hanúnu odejít

Nařízení vyvolalo novou vlnu vysídlování a přišly zprávy o poškození dalších dvou nemocnic v Gaze.



Izrael vydal nový příkaz k evakuaci všech zbývajících civilistů, aby opustili Bejt Hanún v severní části Gazy v rámci brutální tři měsíce trvající kampaně, kterou Izrael popírá a jejímž cílem je vylidnění třetiny palestinského území. Přišly také zprávy, že Izrael částečně zničil další dvě kolabující nemocnice ve městě Gaza.

Izraelská armáda v pátek násilně evakuovala nemocnici Kamal Adwan v Bejt Lahíi, takže v severní třetině pásma, která je odříznutá od zbytku Gazy, zůstalo jen jedno malé fungující zdravotnické středisko al-Awda v nedaleké Džabálii. V neděli dostali všichni, kdo zůstali v Bejt Lahíi, příkaz k odchodu poté, co palestinští ozbrojenci z této oblasti odpálili pět raket, které mířily na izraelské území.





Někteří pacienti byli převezeni do nedaleké Indonéské nemocnice, která je bez vody a elektřiny a není v provozu. Zdravotníkům bylo Izraelskými obrannými silami (IDF) zabráněno, aby se tam k nim připojili, uvedlo místní ministerstvo zdravotnictví.

Ministr spravedlnosti Jariv Levin, blízký Netanjahuův spojenec, vykonává po dobu Netanjahuovy pracovní neschopnosti funkci úřadujícího premiéra. Premiérova návštěva v nemocnici přichází v době, kdy Izrael čelí frontám na palestinských územích, v Libanonu a Sýrii a nové eskalaci konfliktu s hnutím Húsíů, které je spojencem Íránu, v Jemenu. Netanjahu také čelí osobnímu boji v podobě probíhajícího korupčního procesu.







Světová zdravotnická organizace uvedla, že v neděli vyslala do Indonéské nemocnice pohotovostní misi, aby „bezpečně převezla pacienty do jižní části Gazy k další péči“.Izraelská armáda uvedla, že nemocnice Kamal Adwan je údajně využívána jako základna pro operace Hamásu a že nedovolí, aby zde byly obnoveny zdravotnické služby. Hamás popírá, že by využívala zdravotnickou infrastrukturu jako zástěrku pro své aktivity.IDF uvedly, že během pátečního zásahu v nemocnici vyslechly 950 osob, a tvrdí, že u 240 z nich zjistily, že jsou militanti. Dodala, že třináct z nich předstíralo, že jsou pacienti, a pokusilo se uprchnout na nosítkách nebo v sanitkách.Většina zadrženého zdravotnického personálu byla mezitím propuštěna, ale ředitel nemocnice Hussam Abu Safiya je stále nezvěstný. Zdravotní sestry a lékaři místním médiím sdělili, že byli zbiti, svlečeni a poté donuceni jít směrem k jižní Gaze, což potvrdila i WHO.Nedělní příkaz k evakuaci Bejt Hanúnu vyvolal novou vlnu stěhování do relativně bezpečných oblastí pod Izraelem vynuceným koridorem Netzarim, který odřízl město Gaza a satelitní města na severu od zbytku pásma.WHO odhaduje, že v Bejt Lahíi, Bejt Hanúnu a Džabalíji zůstává 75 000 lidí; od začátku října, kdy Izrael zahájil novou ofenzívu a zpřísnil obléhání oblasti a odřízl ji od téměř veškeré pomoci, uprchlo přibližně 325 000 lidí.Palestinská civilní záchranná služba uvedla, že ztratila spojení s lidmi, kteří jsou stále uvězněni v Bejt Lahíi, a že kvůli izraelským jednotkám na místě nemůže do oblasti vyslat své týmy. Později v neděli izraelský nálet zabil sedm lidí v jednom z domů ve městě, uvedl příbuzný Said al-Zaaneen. Izrael se k tomu bezprostředně nevyjádřil.Izrael popírá, že by prováděl záměrnou kampaň „vzdej se, nebo zemři hlady“, a tvrdí, že nová ofenziva je nutná k zastavení přeskupování bojovníků Hamásu, ačkoli zprávy izraelských médií naznačují, že vláda usiluje o anexi oblasti jako vojenské nárazníkové zóny.Palestinští zdravotníci uvedli, že izraelské vojenské údery na celém území zabily v neděli nejméně 23 lidí, včetně přímého zásahu na nemocnici al-Wafa ve městě Gaza, při kterém zahynulo sedm osob. Izraelská armáda uvedla, že úder byl zaměřen na členy jednotky protivzdušné obrany Hamásu, která podle ní operovala z tohoto komplexu. Podle obyvatel bylo v neděli izraelskou tankovou palbou zničeno horní patro budovy další nemocnice ve městě Gaza, al-Ahli. Nebyli hlášeni žádní zranění.V centrálním městě Deir al-Balah zemřel na podchlazení čtvrtý kojenec, zatímco téměř všichni obyvatelé pásma Gazy (2,3 milionu) se snaží přežít v nuzných provizorních ubytovacích zařízeních a stanech v nastupujícím mrazivém a vlhkém zimním počasí.Když se jeho rodiče v neděli probudili, našli dvacetidenního Jomaa al-Batrana s hlavou „studenou jako led“, řekl jeho otec Yehia agentuře Associated Press. Bratr dítěte, dvojče Ali, byl převezen na jednotku intenzivní péče v nemocnici mučedníků al-Aksá v Deir al-Balah, která stejně jako ostatní zdravotnická infrastruktura v Gaze trpí nedostatkem léků a zásob a je zahlcena lidmi, kteří potřebují péči.Patnáctiměsíční izraelská válka v Gaze zabila nejméně 45 300 lidí a způsobila ničivou humanitární krizi, přičemž mezinárodní soudní dvůr a humanitární organizace obviňují Izrael, že záměrně blokují dodávky potravin a pomoci na palestinské území. Izrael tvrdí, že za pomalé dodávky mohou humanitární organizace a že pomoc odčerpává Hamás.Izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi byla v neděli při rutinní operaci odstraněna prostata po infekci močových cest, která vznikla v důsledku nezhoubného zvětšení prostaty.Zákrok vyvolává nové otázky ohledně zdravotního stavu 75letého premiéra: v červenci 2023 byl převezen do nemocnice na urgentní operaci, při níž mu byl voperován kardiostimulátor, a tehdy vyšlo najevo, že trpí chronickou srdeční chorobou, o níž nebyla veřejnost informována. Na začátku letošního roku podstoupil operaci kýly.