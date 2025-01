Projev prezidenta Pavla: Pořád se nemluví o těch daních!

1. 1. 2025 / Jan Čulík

čas čtení 3 minuty

Je nutno přiznat, že z četných vánočních a novoročních projevů českých politiků byl tentokrát novoroční projev prezidenta Pavla tím lepším (určitě o hodně než ten zoufalý vánoční projev Petra Fialy).

Petr Pavel přiznal, že situace je nedobrá a že lidi mají dobrý důvod k obavám a strachu, Upozornil také, že nejméně čtvrtina českého obyvatelstva je na tom finančně špatně a zdůraznil velké problémy spojené s ekonomickým propadem mnoha českých regionů.











Zároveň se však snažil české občany upokojit. Ekonomická situace ČR prý není vůbec špatná (skutečně je ČR připravena na blížící se dramatickou revolucí umělé inteligence a rozvíjí se v ní ta nejprogresivnější digitální průmyslová odvětví?). A máme být rádi, že v ČR není válka. To je sice pravda, ale není to trochu malá útěcha? Možná dneska už musíme být vděčni i za to.





NATO nám podle pana Pavla zajišťuje bezpečnost. Tedy, samozřejmě, bez členství v NATO by byla v důsledku hrozící ruské agrese Česká republika v obrovském průšvihu. Jenže - jsme si jisti, že 1. se NATO pod Trumpovým tlakem nerozpadne a 2. že pokud by došlo k agresi ze strany Ruska vůči postkomunistickým zemím, NATO opravdu půjde České republice na pomoc? Bude vůbec toho schopno, vzhledem k rozkladu vlád v Německu a ve Francii, dvou největších a nejdůležitějších zemích EU?





Nejsem si také zdaleka jist Pavlovým ujišťováním, že Česká republika má všude mezinárodní respekt. Bohužel, svou nekritickou podporou izraelských válečných zločinů a svým hlasováním pro izraelské válečné zločiny vůči Palestincům v OSN si ČR - pokud o její existenci a o jejích postojích mezinárodní společenství vůbec ví - svou mezinárodní pověst dost podstatně poškodila. Nezapomínejme, že ČR byla v posledních týdnech v OSN několikrát kromě autoritářského Maďarska JEDINOU členskou zemí Evropské unie, která podpořila kontroverzní izraelské postoje. Když se vydal nedávno do Londýna ministr zahraničí Lipavský, stal se tam terčem protestů, byl označen za válečného zločince a nemohl přednést svou přednášku. Video z tohoto incidentu viděly na sociálních sítích doslova statisíce lidí. Skutečně to posílilo mezinárodní pověst České republiky? Petr Fiala nedávno nemohl jet do Afriky, protože ho tam v důsledku jeho nekriticky proizraelských postojů odmítli přijmout. Takže tvrzení pana prezidenta, jak je ČR mezinárodně uznávaná, slavná a respektovaná, je poněkud v této situaci nepřesvědčivé.







Přijímám pozitivně, že Petr Pavel vystoupil proti prázdnému žvanění politiků a jejich opakování PR nesmyslů, stejně jako proti šíření lží a dezinformací. Jiná věc je, že proti tomu musí český státy taky proboha něco dělat! Kvituji, že Pavel zdůrazňoval nutnost řešení a apeloval na lidi, aby spolu mluvili, aby si navzájem naslouchali.





Přesto však v Pavlově novoročním projevu chybělo něco docela podstatného.





Chudoba velké části české společnosti je způsobena tvrdým zdaňováním chudých lidí a vládním poskytováním zcela volné ruky oligarchům, v mnoha ohledech.





Tohle je absolutně zásadní problém dnešní České republiky. Hrubě destabilizační.





Proč se o tom Petr Pavel nezmínil?









Projev Petra Pavla ZDE

0