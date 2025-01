Michael Moore: Od nuly

4. 1. 2025

PODÍVEJTE SE NA OSCAROVÝ FILM „FROM GROUND ZERO“ - natočený v Gaze během posledního roku! V KINECH PRÁVĚ TEĎ!

Jako výkonný producent mám tu čest představit v tomto silném filmu 22 odvážných a houževnatých hlasů z Palestiny.

Michael Moore

Přátelé,

je mi osobní ctí vás informovat, že palestinský příspěvek k letošnímu udílení Oscarů, brilantní film FROM GROUND ZERO, byl nedávno členy filmové akademie vybrán - jako jeden z pouhých 15 filmů na celém světě

- na letošní seznam kandidátů na Oscara za nejlepší mezinárodní film. Jsem

hrdým výkonným producentem tohoto uznávaného filmu - A DNES SE TENTO FILM ZAČÍNÁ PROMÍTAT v kinech po celé Americe.



GROUND ZERO, vůbec první film z Gazy, který byl vybrán do užší nominace na Oscara v kategorii, která oceňuje to, co se dříve nazývalo nejlepší zahraniční film roku, se nepodobá žádnému jinému filmu, který jste kdy viděli - byl natočen během masového masakru více než 50 000 civilistů.

Převážná většina z nich byly děti, ženy a staří lidé. V rychle se odvíjejícím a silném snímku trvajícím

hodinu a padesát dva minut se proplétá 22 krátkých filmů, které natočilo 22 odvážných palestinských filmařů žijících a přežívajících v Palestině. v Gaze v průběhu uplynulého roku.

Toto jsou příběhy, které se nikde nevyprávějí. Tyto příběhy neuvidíte ve večerních zprávách. Vojenští velitelé zakázali přístup, aby nám novináři a filmaři nemohli přinést pravdu. Přestože vy i já financujeme tuto válku a my jsme dodavateli všech těchto strašlivých zbraní, nesmíme být svědky toho, co Amnesty International a Human Rights Watch prohlásily za genocidu a etnické čistky - válečné zločiny páchané každý den naším jménem. Místo toho jsme obětí mocné propagandistické kampaně, jejímž cílem je dehumanizovat 5 milionů lidí, kteří se žijí na území okupovaného palestinského území.

Jsou nuceni žít uvězněni za zdmi a ostnatým drátem a nuceni hladovět, téměř všechny nemocnice a školy v Gaze jsou rozbombardované na padrť, polovina příbytků v zemi se proměnila v trosky.





Pro lidi mladší 50 let, kteří toto čtou, ani jeden Palestinec nepostavil jedinou pec nebo jedinou plynovou komoru během holokaustu, který si vyžádal životy 6 milionů židů. Ani jeden Palestinec nezastavoval lodě židovských uprchlíků, kteří utíkali před nacisty, aby zakotvili v New Yorku nebo Bostonu, Baltimoru nebo Miami.





Toto a všechny ostatní hrůzy, které se odehrály během druhé světové války, byly stoprocentně spáchány bělochy. Spáchali to křesťanští Evropané a jejich potomci a bratranci, kteří nechtěli pustit židovské uprchlíky do USA, aby si zachránili život. V době, kdy američtí vojáci zasáhli na plážích v Normandii, bylo z celkového počtu 6 milionů mrtvých už 5 milionů lidí vyvražděno.





A přesto někdo rozhodl, že to budou... Palestinci, kdo za to musí zaplatit????. Někdo nám neříká pravdu :). Upřímně přeji, abyste si našli kino, které tento film bude tento víkend promítat, a šli na nějj. Do konce jeho promítání příští měsíc se bude hrát ve více než 150 kinech. Níže jsou uvedena města, ve kterých se tento film ode dneška (3. ledna) promítá. Další budou přidána příští týden.

184

Přátelé, film FROM GROUND ZERO v sobě mísí dramatické vyprávění, dokumentární film,animaci - všechny žánry kinematografie, díky čemuž je tento film jedním z nejpřitažlivějších filmů, které letos uvidíte. Pracovali s všemi prostředky, které byli schopni vytáhnout z trosek svých domovů a měst,filmaři se spojili, aby se s námi podělili o tyto příběhy. A jejich a jejich práce je již nyní oceňována. Hlasující Akademie v tomto prvním kole hlasování prohlásila tento film za výjimečný. HlasujíNevynechávejte tento film, že si řeknete „No jo, to je Gaza“ nebo „Už mě to nudí“.- Jděte na něj ze stejného důvodu, proč jste šli na všechny velké důležitéod ERINA BROCKOVIČE přes ČÍNSKÝ SYNDROM až po 12 LET OTROKEM či naOPPENHEIMERA. Jako jeden z výkonných producentů filmu vám to slibuji,že nebudete zklamáni.AMC Westgate 20 - Glendale, AZAMC Ahwatukee 24 - Phoenix, AZHarkins Theatres Shea 14 - Scottsdale, AZAMC Covina 17 - Covina, CAAMC Dine-in Fullerton 20 - Fullerton, CAAMC Orange 30 - Orange, KalifornieAMC Rolling Hills 20 - Torrance, CALaemmle Glendale Cinema - Glendale, CALaemmle Monica Film Center - Santa Monica, CAKino Roxie - San Francisco, KalifornieAMC Arapahoe Crossing 16 - Aurora, COAMC Dine-in Southlands 16 - Aurora, COAMC Flatiron Crossing 14 - Broomfield, COAMC Highlands Ranch 24 - Highlands Ranch, COAMC Westminster Promenade 24 - Westminster, COSuns Cinema - Washington DCAngelika Pop-Up at Union Market - Washington DCAMC Hialeah 12 - Hialeah, FLAMC Pompano Beach 18 - Pompano Beach, FLAMC Sunset Place 24 - South Miami, FLAMC West Oaks 14 - Ocoee, FLAMC Highwoods 20 - Tampa, FLAMC Veterans 24 - Tampa, FLSun-Ray Cinema - Tampa, FLAMC NEWCITY 14 - Chicago, ILAMC River East 21 - Chicago, ILAMC Crestwood 18 - Crestwood, ILAMC Evanston 12 - Evanston, ILAMC Quarry Cinemas 14 - Hodgkins, ILMarcus Theaters Orland Park Cinema 15 - Orland Park, ILAMC Village Crossing 18 - Skokie, ILAMC Dine-in Studio 28 - Olathe, KSAMC Dine-in Prairiefire 17 - Overland Park, KSAMC Boston Common 19 - Boston, MAAMC Liberty Tree Mall 20 - Danvers, MAAMC Methuen 20 - Methuen, MAAMC Owings Mills 17 - Owings Mills, MDAMC Dine-in Rio Cinemas 18 - Gaithersburg, MDAMC Forum 30 - Sterling Heights, MIAMC Coon Rapids 16 - Coon Rapids, MNAMC Eden Prairie Mall 18 - Eden Prairie, MNAMC Southdale 16 - Edina, MNAMC Inver Grove 16 - Inver Grove Heights, MNAMC Classic Mounds View 15 - Mounds View, MNAMC Rosedale 14 - Roseville, MNMarcus West End Cinema - St. Louis Park, MNAMC Jersey Gardens 20 - Elizabeth, NJAMC New Brunswick 18 - New Brunswick, NJAMC Cherry Hill 24 - Cherry Hill Township, NJAMC Voorhees 16 - Voorhees Township, NJQuad Cinemas - New York, NYCincinnati World Cinema at the Garfield Theatre - Cincinnati, OHClinton Street Theatre - Portland, ORAMC Neshaminy 24 - Bensalem, PAAMC Dine-in Stonebriar 24 - Frisco, TXAMC Grapevine Mills 24 - Grapevine, TXAMC Dine-in Mesquite 30 - Mesquite, TXAMC Gulf Pointe 30 - Houston, TXAMC Willowbrook 24 - Houston, TXAMC Fountains 18 - Stafford, TXAMC First Colony 24 - Sugar Land, TXAMC Hoffman Center 22 - Alexandria, VAAMC Potomac Mills 18 - Woodbridge, VAAMC Tysons Corner 16 - McLean, VAThe Grand Illusion Cinema - Seattle, WAAMC Fitchburg 18 - Fitchburg, WIAMC Classic Desert Star Cinema 15 - Lake Delton, WIAbychom měli sekci komentářů bez trollů a nenávisti - a protožejestli něco vím o svých šílených nenávistnících, tak to, že by nejradějistrávit věčnost v pekle s Marjorie Taylor Greene, než aby mi poslali 5 dolarů - moje sekce komentářů zde na mém Substacku je omezena na placené předplatitele. Ale nebojte se - kdokoli mi může poslat své komentáře, názory a myšlenky, když mi napíše na adresu mike@michaelmoore.com.Všechny čtu, i když samozřejmě nemohu odpovědět na všechny.