NATO diskutuje ruský plán útoku na Finsko a Norsko

3. 1. 2025

čas čtení 2 minuty

Rusko se pokusí vytvořit nárazníkovou zónu ve finském Laponsku a norské Finnmarce "v případě útoku na NATO z východu" uvedly zdroje v Severoatlantické alianci. Podle nich ruská armáda takový scénář již během cvičení vypracovala. Podle tohoto plánu na severu zaútočí XIV. armádní sbor na norské pobřeží z Murmansku a okamžitě z moře, země i vzduchu, a vyloďovací síly se vylodí v Laponsku, kde se pokusí rychle obsadit letiště Ivalo. Kromě toho bude Finsko napadeno raketovými silami rozmístěnými na poloostrově Kola, podle mluvčích publikace. Podle jejich odhadů se útoku zúčastní "desítky tisíc ruských vojáků". Rusko se pokusí vytvořit nárazníkovou zónu ve finském Laponsku a norské Finnmarce "v případě útoku na NATO z východu" uvedly zdroje v Severoatlantické alianci. Podle nich ruská armáda takový scénář již během cvičení vypracovala. Podle tohoto plánu na severu zaútočí XIV. armádní sbor na norské pobřeží z Murmansku a okamžitě z moře, země i vzduchu, a vyloďovací síly se vylodí v Laponsku, kde se pokusí rychle obsadit letiště Ivalo. Kromě toho bude Finsko napadeno raketovými silami rozmístěnými na poloostrově Kola, podle mluvčích publikace. Podle jejich odhadů se útoku zúčastní "desítky tisíc ruských vojáků".

Vytvoření nárazníkové zóny umožní přesun nepřátelských akcí na území zemí NATO a propojení sil Aliance. Zdroje se také domnívají, že Rusko použije jednotky 44. armádního sboru k útoku na jižní pobřeží a jihovýchod Finska s cílem obsadit severní pobřeží Finského zálivu. To ztíží podporu obrany Estonska z finského směru. NATO se domnívá, že Rusko usiluje o hranice podle smlouvy z Turku z roku 1743. V tomto případě se jeho armáda vynasnaží dosáhnout řeky Kymijoki. Dalším cílem bude průliv Puumalansalmi. Rakety mohou být odpáleny také na Helsinky, ale hlavním směrem útoků budou pobaltské země: Litva, Lotyšsko a Estonsko.

Názory ruského prezidenta Vladimira Putina na bezpečnost odrážejí přání vytvořit jednotnou nárazníkovou zónu v Evropě po celé délce od arktické oblasti přes Baltské a Černé moře až po Středozemní moře. Během propagandistické tiskové konference 19. prosince šéf Kremlu řekl, že Rusko "má dostatek sil a prostředků k navrácení všech svých historických území". V minulosti Putin popsal ruské impérium ze 17. století jako svůj ideál. Zdroje říkají, že tato slova by měla být brána doslovně.

V březnu 2023 NATO vypracovalo plán rozmístění 20 tisíc vojáků v severním Norsku a finském Laponsku. A na začátku tohoto roku Aliance provedla rozsáhlé cvičení v blízkosti ruských hranic. Minulý měsíc začalo ve Finsku největší dělostřelecké vojenské cvičení NATO, Lightning Strike.

V prosinci finský ministr obrany Antti Hakkänen oznámil plány na téměř zdvojnásobení vojenských výdajů do roku 2032 na 3,3 % HDP, což je výrazně nad 2 % cílem NATO. "Bezpečnostní situace ve Finsku a v regionu je těžko předvídatelná. Může se to rychle zhoršit. Větší investice do obrany a národní bezpečnosti jsou potřebné ke zvýšení naší schopnosti odolat... vojenskému tlaku a vést potenciální rozsáhlé války, které by se mohly táhnout roky," řekl Hakkänen.

Zdroj ve finštině: ZDE

0