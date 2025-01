Meta se zbaví factcheckerů a doporučí více politického obsahu

7. 1. 2025

Mark Zuckerberg říká, že jeho firma Meta „výrazně omezí cenzuru“ na Facebooku, Instagramu a na Threads





Společnost Meta se zbaví factcheckerů, „dramaticky sníží množství cenzury“ a bude doporučovat více politického obsahu na svých platformách, včetně Facebooku, Instagramu a Threads, oznámil její zakladatel Mark Zuckerberg.



Ve videoposelství Zuckerberg slíbil, že po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu bude upřednostňovat svobodu slova, a uvedl, že počínaje USA se „zbaví factcheckerů a nahradí je komunitními poznámkami podobnými Twitteru“.



Zuckerberg uvedl, že „factcheckeři Meta byli prostě příliš politicky zaujatí a zničili více důvěry, než jí vytvořili“. Uvedl, že týmy jeho technologické firmy pro moderování obsahu budou přesunuty z Kalifornie do Texasu, „kde je méně obav z předpojatosti našich týmů“. Připustil, že změny ve způsobu, jakým Meta filtruje obsah, budou znamenat, že „zachytíme méně špatných věcí“.



Meta má celosvětově více než 3 miliardy uživatelů. V obsáhlém prohlášení Zuckerberg uvedl, že Meta se také „zbaví řady omezení týkajících se témat, jako je imigrace a gender, která se prostě vymykají mainstreamovému diskurzu“, a „bude spolupracovat s prezidentem Trumpem, aby zatlačila na vlády po celém světě, které jdou po amerických společnostech a tlačí na další cenzuru“.



Evropu uvedl jako místo se „stále rostoucím počtem zákonů, které institucionalizují cenzuru a ztěžují budování čehokoli inovativního“, a dodal: „V latinskoamerických zemích existují tajné soudy, které mohou společnostem nařídit, aby v tichosti něco stáhly.“



Zuckerberg rozhodnutí zbavit se factcheckerů zarámoval jako návrat k argumentu ve prospěch svobody projevu, který pronesl na Georgetownské univerzitě v říjnu 2019. Řekl, že listopadové prezidentské volby v USA pociťuje jako „kulturní zlom směrem k tomu, aby se opět upřednostňovalo svobodné vyjadřování.“



Oznámení přišlo několik dní poté, co Nick Clegg, bývalý britský vicepremiér, oznámil, že odstupuje z funkce prezidenta pro globální záležitosti společnosti Meta a nahradí ho prominentní republikán Joel Kaplan.



Zuckerberg ve svém pětiminutovém prohlášení uvedl: „Vlády a starší média tlačí na stále větší cenzuru. Mnohé z toho je zjevně politické, ale existuje také spousta legitimně špatných věcí, drog, terorismu, zneužívání dětí. To jsou věci, které bereme velmi vážně, a chci se ujistit, že s nimi nakládáme zodpovědně.



Takže jsme vybudovali spoustu složitých systémů pro moderování obsahu, ale problémem složitých systémů je, že dělají chyby, i když omylem cenzurují jen 1 % příspěvků, jsou to miliony lidí, a my jsme dosáhli bodu, kdy je to příliš mnoho chyb a příliš mnoho cenzury. Nedávné volby mi také připadají jako kulturní zlom směrem k tomu, že se opět upřednostní projev.“



Uvedl, že odstranění některých omezení obsahu týkajících se témat, jako je gender a imigrace, „zajistí, že lidé budou moci na našich platformách sdílet své názory a zkušenosti“, a řekl, že zaměření filtrů, které skenují příspěvky kvůli porušení zásad, se přesune tak, aby řešily pouze nezákonná a vysoce závažná porušení pravidel pomocí aplikace Meta, a spoléhaly se na to, že uživatelé budou hlásit porušení nižší závažnosti, než podniknou kroky.





„Jejich omezením výrazně snížíme množství cenzury na našich platformách,“ řekl. „Vyladíme také naše filtry obsahu tak, aby vyžadovaly mnohem vyšší jistotu před stažením obsahu. Skutečnost je taková, že se jedná o kompromis. Znamená to, že zachytíme méně špatných věcí, ale také snížíme počet příspěvků a účtů nevinných lidí, které omylem odstraníme.“







Zdroj v angličtině ZDE

